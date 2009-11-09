В БЮТ придумали, как защитить бизнесменов от произвола силовиков

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал законопроект «О проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности исключительно на основании решения суда».

Соответствующий проект закона размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

А.ФЕЛЬДМАН предлагает обследование и изучение всех или отдельных участков финансово-хозяйственной деятельности предприятий или их подразделений осуществлять только на основании решения суда, либо возбужденного уголовного или оперативно-розыскного дела. При этом запросы информации о деятельности предприятий, в т. ч. первичных или уставных документов – приравнять к проверке.

В соответствии с законопроектом, инициатор проведения проверки перед началом мероприятий должен будет подать в суд письменное обоснование проверки, даты ее начала и завершения, состав лиц, которые будут ее проводить, документы, обосновывающие проверку, а также сведения по требованию суда. Должностные лица смогут приступить к проведению проверки при условии предоставления субъекту предпринимательской деятельности под расписку копии решения суда, в котором указаны основания для проведения проверки, дата ее начала и окончания.

«Законопроект направлен на защиту предпринимательства от произвола со стороны контрольно-силовых органов, на прекращение противоправных проверок и на противодействие использованию силовых структур в конкурентной борьбе», - отмечает А.ФЕЛЬДМАН.