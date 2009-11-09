Эксперты говорят, что Ющенко не пустил в страну $5 миллиардов

Экономические эксперты считают, что подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов стало причиной приостановления сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной.

Так, в комментарии УНИАН директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ отметил, что ключевым поводом для замораживания сотрудничества Украины и МВФ стало принятие так называемого закона о повышении социальных стандартов.

«Это не означает, что МВФ против повышения социальных стандартов, - сказал эксперт. – Он против того, чтобы это делалось без учета реальной экономической ситуации».

Второй причиной является несогласованность позиций представителей украинской власти, подчеркнул И.БУРАКОВСКИЙ. «Собственно, ответственным за финансовую и экономическую политику является правительство и НБУ, которым преимущественно не удается согласовать свои позиции. Кроме того, на это поле часто заходит Президент. Поэтому МВФ непонятно, почему не выполняются согласованные договоренности», - отметил эксперт.

Очевидно, сказал И.БУРАКОВСКИЙ, следствием такого решения МВФ станет потеря доверия к Украине как партнеру, а это создаст проблемы, в частности, для бизнеса и сотрудничества с другими международными финансовыми организациями.

«Например, Еврокомиссия предлагала предоставить около 500 млн. евро для поддержки банковского сектора Украины, но условием предоставления этой помощи было сотрудничество с МВФ», - подчеркнул И.БУРАКОВСКИЙ.

МВФ также служит ориентиром для многих рейтинговых агентств. Так, Standard & Poors уже снизило суверенный рейтинг Украины, напомнил эксперт.

«Сегодня цена вопроса замораживания сотрудничества с Международным валютным фондом составляет около 5 млрд. долларов, - отметил И.БУРАКОВСКИЙ. – Это деньги, которые могли быть направлены для минимизации последствий экономического кризиса. И теперь Украина не будет иметь такой возможности. Кроме того, вполне очевидно, что на валютном рынке будет господствовать неуверенность и падение доверия к гривне».

Заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Ярослав ЖАЛИЛО считает, что решение о приостановлении сотрудничества с МВФ приняла именно Украина, когда парламент принял, а Президент подписал закон о повышении социальных стандартов. Эксперт напомнил, что отмена данного закона была одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Кроме того, по мнению Я.ЖАЛИЛО, в предвыборный период невозможно выполнить и большинство других требований МВФ, поскольку они предусматривают непопулярные меры.

Эксперт отметил, что наиболее острая потребность в средствах – именно сегодня, в пик выплат по внешним обязательствам Украины, а после выборов потребность в заимствованиях от МВФ будет не такой острой. «Именно этими суждениями, очевидно, руководствовались политики, фактически принимая решение об отказе от средств МВФ», - сказал Я.ЖАЛИЛО.

Экономический эксперт Школы политической аналитики при НАУКМА Сергей КИСЕЛЕВ напомнил: «МВФ давал достаточно четкие сигналы, что Президенту ЮЩЕНКО не стоит подписывать экономически крайне невзвешенный закон о повышении социальных стандартов, ведь он несет существенные риски с точки зрения инфляции и роста безработицы». По подсчетам МВФ, подписание данного закона может привести к росту дефицита государственного бюджета до 7-8% ВВП, отметил эксперт.

Следствием замораживания сотрудничества с МВФ, по мнению С.КИСЕЛЕВА, станет ослабление гривни на валютном рынке. Это приведет к проблемам в банковском секторе, где может вырасти доля «плохих» кредитов (сейчас таких около 5%), пострадают семейные бюджеты тех семей, которые брали кредиты, номинированные в долларах или евро.

«Из-за этого решения МВФ, Украину также лишают дополнительной страховки в выполнении госбюджета, - сказал С.КИСЕЛЕВ. – Ведь на финансирование дефицита бюджета из средств МВФ было направлено 4,7 млрд. дол. Еще одна страховка покрытия дефицита госбюджета - поступление средств от приватизации - также заблокирована Президентом ЮЩЕНКО. Очевидно, что подписывая закон о соцстандартах, Президент руководствовался мотивами, связанными с политической борьбой. Ведь даже экономисты из Секретариата Президента в свое время прогнозировали, что В.ЮЩЕНКО наложит вето на закон о повышении социальных стандартов, как не имеющий реального экономического обоснования».

По убеждению экономиста Виктора ЛИСИЦКОГО, приостановление сотрудничества с МВФ приведет к исключительно негативным последствиям. «Последние месяцы выплаты пенсий и зарплат в бюджетной сфере в большой мере зависели от помощи МВФ, - напомнил эксперт. – Сейчас правительству Юлии ТИМОШЕНКО опять придется в сверхтрудных условиях изыскивать средства для этих выплат».

По его словам, последней каплей для МВФ стало подписание В.ЮЩЕНКО принятого по требованию Партии регионов закона о повышении социальных стандартов. «Специалисты МВФ видят, что темпов выздоровления украинской экономики пока еще недостаточно для обеспечения таких решений. МВФ одалживало деньги на оздоровление экономики, а не на популистское проедание», - подчеркнул В.ЛИСИЦКИЙ.

Он отметил, что «в свое время В.ЮЩЕНКО не понял, что Ю.ТИМОШЕНКО, по темпераменту и характеру – самостоятельный политик. И последний год В.ЮЩЕНКО делает все, чтобы ее как политика уничтожить – безразлично, что при этом он уничтожает и Украину».