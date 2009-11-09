Литвин: власть использует горе людей

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат на пост Президента Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что разговоры о возможности объявления чрезвычайного положения в Украине во время эпидемии гриппа являются своеобразной «пробой реакции общества на введение чрезвычайного положения».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, посещая больницу на Днепропетровщине.

Шумиху, которая поднимается вокруг ситуации с гриппом, В.ЛИТВИН считает «политической эпидемией», имеющей очень далекую от здоровья людей цель. «Власть использует горе людей в целях собственного экономического обогащения и политических манипуляций. Власть необходимо остановить, пока запугивание людей не привело к установлению диктатуры и отмене выборов», - предостерегает В.ЛИТВИН.

При этом он обратил внимание на существование реально смертоносных эпидемий в Украине: «За последние 5 лет у нас от пневмонии умирало ежегодно от 6 тыс. до 6,5 тыс. человек. И никто не кричал об эпидемии. Потому что не было предвыборной кампании».

«Есть и другие страшные цифры, на которые никто не обращает внимания, сказал председатель ВР. В авариях на дорогах за последние 5 лет в Украине погибло 20 тыс. 172 человека. Еще 44 тыс. 627 человек за этот же период умерло от травм, полученных в ДТП. От туберкулеза за последние 5 лет умерло 52 тыс. 963 человека. А от открытой формы этой болезни сейчас страдает 88 тыс. 738 человек. От сердечно-сосудистых заболеваний у нас погибает 460 тысяч человек в год, а от рака – 90 тысяч в год», - привел статистику В.ЛИТВИН.

Он убежден, что причина катастрофической ситуации относительно здоровья народа – отношение к медицине как ко второстепенной отрасли. «Во всех отраслях - безработица, а в медицинской сфере даже во времена кризиса есть вакантные должности. По причине низкого, даже нищенского уровня зарплат, который в сфере здравоохранения составляет в среднем 1280 гривен», - уверен В.ЛИТВИН.