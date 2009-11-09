Кандидат Протывсих зарабатывает 20 тысяч в месяц (декларация)

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата в президенты Украины Василия ПРОТЫВСИХ.

Согласно обнародованным на сайте ЦИК данным, В.ПРОТЫВСИХ в 2008 году имел доходы в размере 238 тыс. 368,70 грн., из которых 234 тыс. 368,70 грн. – зарплата и 4 тыс. грн. – материальная помощь. Кроме того, кандидат в президенты имеет жилой дом (175 кв. м) и банковские счета на 659 тыс. 865 грн.

Семья В.Протывсих в прошлом году получила доходы в 53 тыс. 900 грн., из которых 46 тыс. 800 грн. – заработная плата. В собственности семьи есть земельный участок (2237 кв. м) и квартира (60 кв. м).

По состоянию на 9 ноября ЦИК официально зарегистрировала 16 кандидатов в президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ и Александра МОРОЗА.