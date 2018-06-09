Вехи недели: Гримасы политической эпидемии и свинья от МВФ

Пиар на мероприятиях по борьбе с гриппом превратился в органичную часть избирательной кампании основных участников президентской гонки. МВФ решил вернуться к сотрудничеству с Украиной после завершения президентской кампании.

Половина Украины прожила минувшую неделю в условиях карантина, вторая половина страны готовится перешагнуть эпидемический порог. Лекарств от гриппа в аптеках не хватает, зато Юлия Тимошенко ухитрилась встретить самолеты с грузом препарата «Тамифлю» и в Киеве, и во Львове, будто других чиновников, способных сопровождать лекарство к месту назначения, в правительстве не осталось. Юлия Владимировна и позиционирует себя в последнее время как общенациональная сестра милосердия с повадками богини возмездия Немезиды. Жаль, что ее вояжи по стране никак не влияют на состояние эпидемии, а селекторные совещания с трансляцией по ТВ после перепалки премьера с полтавским губернатором Асадчевым, вероятно, прекратятся. Тот позволил себе напомнить, что и премьер, и губернатор, и другие чиновники – пациенты, а не врачи, за что был удостоен яркого эпитета «бестолочь» и назван руководителем избирательного штаба Ющенко в регионе. В ситуации, когда вспышку эпидемии власть проспала, премьеру ничего не остается, как идти на поводу у общественного мнения и демонстрировать милосердие и участие.

Неожиданный выпад в адрес премьера сделал Владимир Литвин, обвинивший БЮТ и правительство в организации шумихи вокруг гриппа, чтобы скрыть неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону. И спикер, и регионалы утверждают, что в начале ноября 5 миллионов человек сидели в холодных квартирах. Владимир Михайлович, похоже, перестал соблюдать коалиционные приличия и пытается привлечь к своим заявлениям внимание электората.

Виктор Ющенко также побывал в очаге эпидемии, прихватив с собой не только семью, но и белорусского коллегу Александра Лукашенко с любимым сыном Колей. Александр Григорьевич к эпидемии свиного гриппа относится весьма иронично, а в Украине общался с лидерами страны с заметным удовольствием. Даже согласился на ратификацию договора о государственной границе с Украиной. Ющенко со своей стороны высказался за присутствие Беларуси в Совете Европы и виду не показывал, что сидит за одним столом с политиком, которого еще несколько лет назад называли «последним диктатором Европы».

Правда, всю толерантность и радушие Виктор Андреевич, видимо, истратил на Лукашенко. Для отечественных политиков у Президента остались только критические стрелы и обвинения. Ющенко публично осудил «спикера, премьера и лидера оппозиции», игнорировавших начало эпидемии и собравших в столице тысячи своих сторонников на съезды по выдвижению кандидатами в президенты. Сам глава государства, как известно, из-за карантина был лишен возможности провести презентацию своей предвыборной программы. К тому же Ющенко продолжает массированную критику газовых контрактов. На этот раз Украине удалось оплатить потребленный в прошлом месяце газ, но на это пошли кредитные ресурсы МВФ из нацбанковской заначки. Откуда брать средства в декабре, если Международный валютный фонд обещает возобновить сотрудничество с нашей страной только после президентских выборов, никто не знает.

Хотя Виктор Ющенко отрицает наличие оснований для введения чрезвычайного положения, представители президентского окружения подобного сценария развития событий не исключают. Постпред главы государства в парламенте Игорь Попов даже дал понять, что при введении ЧП президентские выборы придется перенести на 30 мая. Пока в штабах кандидатов просчитывают риски и преимущества такого варианта, можно сказать, что спонсоры фаворитов президентской кампании подобным сценарием будут однозначно недовольны. Заодно стоит заметить, что в Украине мало кто понимает, что несет с собой чрезвычайное положение, зато и сейчас очевидно, что оно не станет реальным подспорьем в борьбе с гриппом.

Зато кандидатов на президентское кресло на этот раз будет не больше двух десятков, что позволит не мельчить шрифтом в избирательных бюллетенях. Видимо, с прицелом на инструмент избирателя произвел безболезненную трансформацию Василий Гуменюк, принявший на время выборов фамилию Протывсих. Готовится к участию в избирательной кампании и прогрессивная социалистка Наталья Витренко, которой представилась возможность вновь померяться силами с лидером СПУ Александром Морозом, и мэр Ужгорода Сергей Ратушняк, способный испортить настроение Арсению Яценюку.

Последний, кстати, своим автографом принял участие в смещении со своего поста лидера фракции «НУНС» Николая Мартыненко. Как и заведено в парламенте в последнее время, решение принималось путем сбора подписей, и «выстрелило» по доброй воле первого вице-спикера. 6 ноября Александр Лавринович на правах председательствующего на парламентском заседании объявил об отзыве Мартыненко с поста лидера фракции. Союзники Николая Владимировича голосят о незаконности этого шага, грозятся Генеральной прокуратурой и судом, на защиту прав Мартыненко выступили даже известные «правозащитники» из БЮТ. Эта буря в стакане фракционной воды будет иметь смысл только в том случае, если сможет превратиться в эпицентр урагана, способного вымести Юлию Тимошенко из премьерского кабинета. Сама же по себе фракция «Наша Украина – Народная самооборона» интереса не представляет: в ней слишком сложно отыскать реальный центр власти.

Евгений Магда