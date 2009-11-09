Ющенко: «эти ребята» приведут нас к тому, что мы станем колонией

«Последние полтора года мы провели в ожидании, удастся ли БЮТ и Партии регионов через передел власти создать Конституционный переворот в стране», - заявил в интервью 5 каналу Президент Украины Виктор Ющенко.

«Мотив был очень низким – обе силы не очень уважают Конституцию или закон, и обе хотели бы себя увидеть в политическом будущем на ближайшие 10-15 лет. И лучше всего это сделать, договорившись за кулисами о том что, условно говоря, президента избирают в парламенте, а народ здесь ни при чем», - рассказал Ющенко.

По его словам, в планах этих политических сил было провести «на двоих» конституционную реформу, то есть переворот. «Они получают вечного премьера, мы получаем вечного Президента. Очевидно, нужно забыть о демократии и свободе», - возмущается Президент .

Ющенко отметил – если Украина потеряет демократию, то она потеряет и независимость: «Потому что «эти ребята» приведут нас к тому, что с потерей демократии мы станем колонией». В этом контексте он напомнил о газовых соглашениях января 2009 года, в которых прописаны несправедливые условия для Украины.

Президент подчеркнул, что относительно изменений в Конституцию нужно высказаться до выборов: «Каждый лидер или каждая политсила должна заявить, какое ее виденье, когда мы говорим об организации власти в Украине».

«Скажи об этом сейчас, до выборов. Потому что после выборов у тебя могут появиться специальные мотивы», - сказал Ющенко.