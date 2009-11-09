Жвания: Ющенко и Партию регионов объединил сценарий «антиЮля»

Заговор вокруг отставки лидера фракции НУ-НС Николая Мартыненко - это начало реализации сценария развала коалиции и переноса президентских выборов на май 2010 года. Такое мнение высказал народный депутат Давид Жвания в эфире программы «Шустер LIVE», передает пресс-служба парламентария.

По словам политика, Партия регионов и президент объединились вокруг выполнения сценария «антиЮля». Жвания также не исключает, что в ближайшее время возможны совместные голосования Партии регионов и «подписантов» с НУ-НС.

«На самом деле, юридических оснований для отставки Мартыненко нет. Ведь ни на одном листе, где депутаты якобы выражают ему недоверие, нет подписи ни одного из заместителей председателя фракции. А это противоречит процедуре», - отметил парламентарий.

«Возникает вопрос: почему тогда первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Лавринович, нарушая все правила, принял такое решение и объявил об отставке Мартыненко?» - заметил он. Жвания допускает, что это решение Лавринович принимал не самостоятельно, а под давлением со стороны Партии регионов.

«Сценарий развала коалиции - это бой без правил, который, к сожалению, перешел в криминал», - подытожил народный депутат.