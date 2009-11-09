Сегодня - День украинского языка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем украинской письменности и языка.

Как говорится в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте Президента, «наш язык принадлежит к тридцати самым распространенным языкам мира. Наша письменность имеет тысячелетнюю традицию – от летописи Нестора и «Слова о полку Игореве» к Григорию Сковороде, от Ивана Котляревского, Тараса Шевченко и Ивана Франко до наших дней.

Украинский язык – не просто средство общения. Это – наша историческая память, неисчерпаемая духовная и культурная сокровищница. Это – живая связь между тысячелетним прошлым, современностью и будущим великого народа».

«В истории украинцев родной язык всегда играл особую роль: он был основным фактором создания нации, соединял нас в один народ, хотя наши земли были растерзаны между чужими империями. Именно со слова началось наше национальное возрождение, которое увенчалось восстановлением украинской государственности.

Имперские силы прекрасно понимали, что Украина не будет покорена, пока не убит украинский язык. Поэтому лингвоцид создавался веками – в виде прямых «валуевских» и «емских» запретов, тайных постановлений ЦК КПСС, массовых репрессий против интеллигенции, навязывание комплексов неполноценности и постепенного вытеснения украинского языка из общественной жизни.

Мы выстояли и победили, поэтому спасли свой язык и создали великую европейскую литературу», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Сегодня украинский язык имеет статус государственного, но, заметил Президент, «дело не только в статусе. Он играет решающую роль в процессе национального возрождения и консолидации единой украинской политической нации, в сплочении всего мирового украинства».

Однако, заявил глава государства, «угроза ему окончательно не устранена, и это должен понимать каждый, кому не безразлична судьба Украины. Сегодняшняя языковая ситуация в стране все еще остается деформированной.

Обязанность нынешнего поколения – восстановить историческую справедливость по отношению к украинскому языку. Он должен как полноправный хозяин естественно войти во все общественные сферы. Для этого ему нужна как государственная поддержка, так и солидарность всех украинцев».

По убеждению В.ЮЩЕНКО, «государственный украинский язык как фактор межнационального общения в Украине должен создать ту атмосферу толерантности, которая даст возможность достойно, без притеснений и унижений развиваться всем языкам нашего общества, особенно тем, которые также пострадали от политики языковой унификации».

Президент призвал любить, беречь, защищать и поддерживать украинский язык, «потому что в нем наша сила, потому что в нем – наша особая, не похожая ни на кого другого вечная украинская сущность».