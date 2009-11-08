МВФ вернется в Украину только после выборов

Международный валютный фонд возобновит работу с Украиной только после назначенных на январь 2010 года президентских выборов. Об этом заявил в интервью Reuters директор-распорядитель МВФ Домининк СТРОСС-КАН.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в конце октября подписал закон о повышении минимальных зарплат вопреки возражениям правительства и ключевого кредитора страны, МВФ, полагающих, что для реализации этого решения у страны нет финансовых ресурсов. Решение В.ЮЩЕНКО вызвало критику со стороны МВФ.

«Когда люди идут на выборы, решения могут отличаться от тех, что были приняты год назад, когда программа (финансовой помощи Украине - УНИАН) разрабатывалась», - сказал Д.СТРОСС-КАН.

«Сейчас - особый период, так что, определенно, нам надо подождать результата выборов, чтобы иметь возможность продолжить работу с правительством», - подытожил директор-распорядитель МВФ.

Как сообщал УНИАН, МВФ в ноябре 2008 года одобрил предоставление Киеву двухлетней программы stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и за этот период уже выдал тремя траншами 10,5 млрд. долл. В случае выполнения условий программы МВФ обещал выделить Украине до конца 2009-го года еще 3,8 млрд. долл.