Бокий: политический кризис будет тогда, когда сойдет с ума одна из ветвей власти

Лидер фракции Социалистической партии Украины в Верховной Раде Иван БОКИЙ считает, что отношения между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в 2007 году будут складываться нормально, если они будут придерживаться Конституции.

Об этом И.БОКИЙ сказал в интервью агентству УНИАН.

“Отношения сложатся нормально, если обе стороны будут выполнять требования Конституции, и не будут трактовать их в угоду своим представлениям о власти, распределении полномочий”, - сказал он.

И.БОКИЙ считает, что сегодня “доходит до дикости”, когда Президент издает указ о восстановлении министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА в должности, тогда как Конституция четко и ясно прописывает, что всех членов правительства назначает и освобождает Верховная Рада, а Президент только подает кандидатуру, с которой Верховная Рада может согласиться или не согласиться. “Здесь необходимо не читать Конституцию как кому захочется, а читать буква в букву”, - добавил он.

И.БОКИЙ также прогнозирует, что антикризисная коалиция не расколется в 2007 году, поскольку для этого нет причин.

Он также считает, что в 2007 году не может быть отменена политреформа. “А как она может быть отменена? Во-первых, Конституционный Суд не имеет права что-либо изменять в Конституции, а Конституция уже в новой редакции существует, и в ней изменять ничего нельзя”, - сказал депутат.

В то же время И.БОКИЙ считает, что может быть отменено голосование за конституционную реформу из-за процедурных нарушений. Но, отметил он, тогда так же отменяется третий тур президентских выборов, и к власти возвращается Леонид КУЧМА. “По-моему, это в пьяном сне не может допустить никто”, - сказал он.

На вопрос, возможен ли в 2007 году политический кризис (роспуск парламента, отставка правительства, досрочные парламентские выборы), И.БОКИЙ ответил: “Это будет только тогда, когда сойдет с ума одна из ветвей власти, других причин нет”.