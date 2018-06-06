Околополитические события ушедшего года

В последние дни, и, можно даже сказать, часы уходящего года мы бы хотели вспомнить наиболее яркие политические события, произошедшие за ближайшие двенадцать месяцев. Однако подумалось: нет, СМИ и так чересчур много внимания уделяют политике. Поэтому мы решили вспомнить события околополитические, то есть те, что вроде и были рождены политикой и политиками, но политическими их в чистом виде назвать нельзя.

При этом можно заметить, что многие из этих событий обсуждались не меньше, чем политические. Вспоминаем их не по порядку, а по мере возникновения в голове.

Калашников против порно

Из таких событий, видимо, стоит отметить взвешенное замечание регионала Олега Калашникова журналистам канала СТБ в июле. Вообще-то нехудой дяденька Калашников вместе с другими своими нехудыми однопартийцами напал на хрупкую девушку Маргариту Ситник и ее коллегу Владимира Новосада, после чего заявил: какое такое нападение? Оказывается, Калашников просто сделал замечание «человеку, который, используя камеру, осуществлял съемку нижнего белья находящихся на сцене девушек». Конфликт привел к тому, что Виктор Янукович даже пообещал исключить депутата из Партии регионов. Конечно, этого не произошло, исключение из ПР равносильно изгнанию заключенного из тюрьмы за плохое поведение.

Азаров и все 14 бюджетов

В связи с этим приходит на ум участие Азарова в принятии четырнадцатого бюджета в ВР, при этом первый вице-премьер бросил представителям от оппозиции: «Да пошли вы!» Депутаты никуда не пошли, Азаров же пояснил свою позицию: «Для вас это игры, а для меня – вся моя жизнь, для меня это 14 бюджет!»

Ющенко и мотоцикл

Безусловно, важнейшим околополитическим событием уходящего года можно назвать тот факт, что президент стал потенциальным байкером. Жена Виктора Андреевича Екатерина подарила ему подарок – «Харлей-Девидсон», самый любимый мотоцикл всех байкеров. Правда, этот мотоцикл, как говорится, уже не девочка, дата выпуска машины – 1942 год, она почти на двадцать лет старше самой первой леди страны. Но, думается, это не помешает Виктору Андреевичу привлечь внимание байкеров в любом баре.

Посиделки «любих друзів”

Выдающимся околополитическим событием были посиделки «любих друзів», гордо названные третьим съездом НСНУ. Сначала представители НСНУ собрались 21 октября и, посидев сорок минут, разошлись, чтобы встретиться через три недели. Во второй раз говорили двенадцать часов. От съезда ожидали, что он разгонит политсовет партии, назначит нового главу, но этому не суждено было случиться. Почему? На то это и посиделки «любих друзів».

Оживление Кивалова (Шуфрича)

Еще мы выделили событие, которое иначе как оживлением не назовешь. Наверное, вы догадываетесь, что речь пойдет о Сергее Кивалове. Как известно, после Помаранчевой революции бывший председатель ЦИК куда-то исчез, но потом снова всплыл и стал депутатом парламента. Более того, почетный «Підрахуй» Украины возглавил Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правосудия. Дальше – больше. После поражения на парламентских выборах своей партии скандальный политик Нестор Шуфрич пропал из поля видимости. А недавно он стал министром чрезвычайных ситуаций. Словом, полная реанимация.

Палец Черновецкого

Запомнились и деловые дискуссии в Киевсовете. Споры в стенах столичной мэрии привели к ожесточенным дракам, и за этим было очень весело наблюдать. В противостоянии пролилась невинная кровь киевского мэра Леонида Черновецкого – он поранил палец. Злые языки утверждают, что это был перст, указующий на дверь недовольным депутатам.

Игры в Тарасюка

Конечно, событием уходящего года можно назвать изобретение национальной украинской игры «Толкалочки с Борисом Тарасюком». Это было поистине увлекательное зрелище: министр иностранных дел приходил на заседание Кабмина, а его туда не пускали представители Партии регионов. Надо сказать, Тарасюк проиграл в «толкалочки»: на последнее заседание он вместо себя отправил своего заместителя Николая Маймескула. «Толкалочек с Николаем Маймескулом» отмечено не было. Посмотрим, что будет в следующем году.

Жемчуга перед Кушнаревым

Безусловное событие – подарок депутата Евгения Кушнарева Юлии Тимошенко. На очередной сессии народные избранники зачем-то подняли вопрос о депутатских льготах. Возмущенный жирной жизнью своих коллег, Евгений Кушнарев сказал Тимошенко: "Уважаемая Юлия Владимировна, и одной жемчужины из ожерелья на вашей шее достаточно для того, чтобы среднестатистическая украинская семья жила 5 лет". Представьте, какой это был неоценимый презент для главной «бютовки»! Даже начинающий пиарщик скажет, что, учитывая теплые отношения между Тимошенко и Кушнаревым, он произнес эти слова по договоренности с Юлией Владимировной. Ведь Тимошенко сразу же передала свое ожерелье журналистам для проведения экспертизы. Те сразу же направились в ювелирный дом "Лобортас и Карпова". Глава дома Игорь Лобортас сказал: "Если бы я покупал это ожерелье в Эмиратах, то отдал бы за него 300–400 долларов".

Представьте, какой изящный пиар, и так задешево! Сама же Тимошенко отметила, что это бижутерия, и не имеет никакой ценности. А ведь и правда: что такое для Юлии Владимировны каких-то 300-400 зеленых?

Добкин и мордобой

Ладно, что это мы все о столице да о столице? Вокруг тоже кипит жизнь, да еще как, и некоторые эпизоды этой жизни попали в наш рейтинг околополитических событий года. Из таких можно мирный митинг против строительства супермаркета «Таргет» в Харькове 16 декабря.

Околополитическим это мероприятие делает то, что в нем принимал участие мэр Харькова Михаил Добкин и секретарь горсовета Геннадий Кернес. «Мирный митинг с участием ветеранов войны», как охарактеризовали происходящее противники строительства, закончился массовыми беспорядками. Митингующие во главе с Добкиным и Кернесом проникли на территорию участка, между ними и охранниками стройки, в результате завязалась драка. Итог: двух человек бригады скорой доставили в неотложку. Ещё один обратился за медицинской помощью сам. Часом позже в неотложку своим ходом прибыли ещё 8 человек с незначительными травмами лица.

СБУ в Харьковской области возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков. Милиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, прокуратура – по факту служебной халатности работников милиции, присутствовавших на митинге. Таким образом, первая столица показала, что умеет драться не хуже нынешней.

Мы же прощаемся с вами до следующего года и желаем, чтобы вам не пришлось в нем драться!

Антон Зикора