Российская разведка утверждает, что Украина поставляет в Грузию оружие

Украина продолжает поставлять в Грузию танки и средства ПВО. Об этом заявил начальник Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр ШЛЯХТУРОВ в связи с отмечаемым сегодня Днем военного разведчика, передает ИТАР-ТАСС.

«По имеющимся у нас данным, Грузия, как и до событий августа 2008 года, по-прежнему получает военную помощь от стран НАТО, Израиля и Украины. Страны НАТО, и, прежде всего, восточноевропейские государства-участники Альянса или, как их еще называют, младонатовцы, поставляют Грузии в основном стрелковое оружие и снаряжение. США ведут подготовку личного состава грузинской армии по тактике НАТО, Израиль поставляет Грузии беспилотные летательные аппараты, а Украина - тяжелые вооружения, в частности танки и средства ПВО», - сказал А.ШЛЯХТУРОВ.

«Поставки вооружений Грузии Украиной в целях прикрытия осуществляются не по государственной линии, но не без ведома и покровительства высшего украинского руководства», - подчеркнул он.

Начальник ГРУ заявил, что в Генштабе не исключает новой вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии.

«Ситуация с Грузией остается напряженной в силу того, что нынешнее грузинские власти не только отказываются признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии, но и всячески пытаются вернуть эти страны, ставшие независимыми, под свою юрисдикцию», - сказал он.

«К этому надо добавить непредсказуемость политики грузинского руководства во главе с Михаилом СААКАШВИЛИ, которое может поддаться соблазну применить силу для укрощения строптивых республик, как это было в августе прошлого года. Мы такое развитие событий не исключаем», - подчеркнул А.ШЛЯХТУРОВ. Он напомнил, что решение о вооруженной агрессии против Южной Осетии в августе прошлого года было принято руководством Грузии «без опоры на точные и выверенные расчеты возможного развития ситуации, без учета многих факторов».

«Получив значительную военную помощь из-за рубежа и нарастив свой военный потенциал, грузинские власти поддались соблазну силой решить проблемы Абхазии и Южной Осетии. На такую авантюру они вновь могут пойти, тем более что Грузия восстанавливает свой военный потенциал за счет поставок вооружений и военной техники зарубежными странами», - отметил начальник ГРУ.

Справка УНИАН. 29 октября российская «Независимая газета», ссылаясь на свои источники, сообщила, что на базе дислоцированной во Владикавказе 58-й армии сейчас заканчивается формирование оперативного командования, в состав которого вместо двух дивизий войдут семь мотострелковых и одна танковая бригада. Таким образом, количество соединений, действующих в регионе, возрастет, как минимум, в четыре раза.

Их предназначение – отражение агрессии с южного направления, то есть со стороны Грузии, а также поддержка Объединенной группировки войск, дислоцированной в Чечне и других республиках Северного Кавказа. Кроме этого, авиационные дивизии и полки СКВО преобразуются в военные авиабазы, в штате каждой из них будет находиться не менее пяти эскадрилий. Именно в эти соединения будет поставлена большая часть новой боевой техники, а также самолеты и вертолеты, которые Минобороны намерено приобрести у оборонно-промышленного комплекса в 2010 году.

Собеседник «НГ» не исключил, что в состав округа войдет первый в российской армии дивизион оперативно-тактических ракет «Искандер».

Усиливать группировку войск на Северном Кавказе продолжат и за счет сил специального назначения и разведки Внутренних войск МВД РФ.

2 ноября российский военный эксперт Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, комментируя переброску воинских частей из Подмосковья и других регионов России в Северокавказский военный округ, высказал мнение, что концентрация российских воинских частей на Кавказе может означать подготовку России к новой войне.

Эксперт допустил возможность возобновления весной следующего года крупномасштабных боевых действий в регионе. «То, что на Кавказе концентрируются военные части, – это понятно: там идет война и еще будет», - сказал он.

П.ФЕЛЬГЕНГАУЭР также не верит, что причиной увеличения количества военных на Кавказе является отражение военной агрессии Грузии, о чем говорят официальные лица. «Какое там военное отражение нападения Грузии? Они что - на Ростов пойдут, что ли? Вот российская агрессия против Грузии вполне возможна. Не сейчас, но, начиная с апреля, угроза возвращается», - считает он.