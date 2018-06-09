Обращение Президента к народу в связи с чрезвычайной эпидемической ситуацией

Дорогие соотечественники!

Обращаюсь к вам, выполняя свою конституционную обязанность на основании статьи 106 Основного закона государства.

Причина - чрезвычайная эпидемическая ситуация в стране.

По Украине стремительно распространяются инфекции вирусного происхождения, в том числе вируса гриппа A/H1N1.

Об исключительности ситуации говорит масштаб эпидемии: скорость и география ее распространения, молниеносность протекания болезни и исключительное количество смертей.

Гибнут люди. Эпидемия убивает медиков. Это - вообще беспрецедентно и немыслимо в XXI веке.

Всякие границы перейдены - даже те, которые по Конституции ограничивают мои действия как Президента.

Поэтому руководствуюсь самым важным: безопасностью вашей жизни и вашего здоровья.

Поэтому даю четкую и откровенную оценку ситуации. И вы должны об этом знать.

Мы имеем особые факторы риска, которые осложняют эпидемию именно в Украине.

Об этом свидетельствуют выводы Совета национальной безопасности и обороны Украины, мои многочисленные консультации с национальными и международными экспертами.

Первое. В отличие от аналогичных эпидемий в других странах в Украине одновременно сошлись три возбудителя тяжелых вирусных инфекций: двух сезонных гриппов и «калифорнийского».

По заключениям вирусологов, такое сочетание инфекций, вследствие мутации, может дать еще более агрессивный, новый вирус.

Именно поэтому я обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой провести вирусологическую экспертизу в Украине и создать соответствующую лабораторию, чтобы заблаговременно принять противоэпидемические меры.

Второе. «Калифорнийский» вирус чрезвычайно изменчив. В Украине он появился, пройдя половину Земного шара.

Это означает, что вирус приобрел особенно болезнетворную силу.

Это означает, что медпомощь необходимо срочно усилить средствами экстренного, реанимационного лечения.

Третий фактор риска. Общеизвестно, что единственным средством предупреждения любой инфекции является вакцинация.

Вследствие крайне непрофессиональной и дезорганизованной кампании вакцинации против кори и краснухи, практика вакцинаций в Украине скомпрометирована в принципе.

Сегодня можно сказать, по оценкам министра здравоохранения в Украине вакцинировано приблизительно 58% при эффективном уровне от 90% и выше.

Люди прекратили вакцинироваться против чрезвычайно опасных инфекций: туберкулеза, дифтерии и так далее.

Это привело к высокому риску распространения инфекций во время прихода в Украину вируса «калифорнийского гриппа», что сделало невозможным профилактическую вакцинацию против двух сезонных гриппов.

Все это вместе еще больше осложнило общую эпидемическую ситуацию в Украине.

Как Глава государства прошу вас, дорогие соотечественники, пересмотреть свое отношение к вакцинации и, в случае необходимости, но исключительно, подчеркиваю - исключительно после консультации с врачом, сделать ее.

В то же время, поручаю Правительству, Министерству здравоохранения немедленно развернуть профилактическую и агитационную работу в регионах, где еще нет эпидемии, заботясь прежде всего о группах особого риска.

Требую от Правительства немедленно отменить существующий порядок регистрации средств медицинского назначения, в том числе вакцин.

Изучение этого вопроса на Совете национальной безопасности и обороны выявило, что именно этот порядок дал возможность разным дельцам завозить в страну сомнительные лекарства и вакцины, которые не имеют признания в ВОЗ и других национальных учреждениях.

По моему указанию сейчас этот вопрос расследует Служба безопасности.

Четвертый фактор. А на самом деле - «четвертый реактор».

Это эпидемический, стремительный характер распространения вирусных инфекций на западе страны. Об этом было известно Правительству, руководству Верховной Рады и оппозиции еще в начале октября этого года.

Первое, наиболее эффективное средство профилактики - не допускать скопления людей.

Игнорируя этот принцип, в Киев были завезены сотни тысяч людей из разных регионов - и из эпидемического очага, и из областей, где не было признаков этой эпидемии.

Это резко повысило риск распространения инфекции.

Подчеркиваю: это было известно. И это проигнорировали: и руководитель парламента, и лидер оппозиции, и прежде всего Премьер-министр. А свою должностную обязанность не выполнил Главный государственный санитарный врач и его подчиненные в областях, в том числе и в городе Киеве.

Это прямо напоминает первомайскую демонстрацию в Киеве после аварии на Чернобыле.

Это - проявление преступной безответственности политиков и полного равнодушия к людям.

Приведу один пример. 20 октября в Тернополе объявлена эпидемия гриппа, школы, садики закрыты на карантин. «21 октября в Тернополе прекращается обучение в общеобразовательных, начальных школах в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ». Это распоряжение местной администрации.

По состоянию на 20 октября уровень заболеваемости ОРВИ в Тернополе составляет 172,9 случая на 10 тысяч населения, эпидемиологический порог для Тернополя составляет 160 больных на 10 тысяч населения. Другими словами - все службы страны, которые контролируют данный показатель, были информированы и знали об этой ситуации.

Вместе с тем ни один санитарный врач не запретил ни перемещение людей, ни их собрание - в том числе и в городе-герое Киеве, когда 24 октября собрался соответствующий майдан.

Хочу напомнить, уважаемые, к 24 октября 2009 года в самой Тернопольской области уже было зафиксировано 10 смертей, 6 смертей - во Львовской области. И после проведения майдана, через 7 дней Киев получил обстоятельства, при которых был достигнут тот уровень заболеваемости, после которого вводится объявление эпидемии гриппа. Это, казалось бы, простое поведение больших политиков. Элементарное игнорирование средствами, с которых начинается профилактика борьбы с этим заболеванием в любой стране мира, любом обществе. А нам надо шоу проводить, нам надо концерты, так как уже заплачено, 130 млн. уже потрачено.

В этом, уважаемые украинцы, я усматриваю не только моральную, но и уголовную ответственность.

Я обратился к Генеральной прокуратуре Украины с требованием возбудить уголовные дела по фактам преступной халатности, которую проявили прежде всего Главный государственный санитарный врач Украины, санитарный врач города Киева, члены правительства, которые имели ежедневную информацию об эпидемической ситуации в стране, но ради политических дивидендов и амбиций не остановились ни перед чем.

Сейчас единственным принципом организации противоэпидемических мероприятий в общенациональном масштабе должен быть следующий:

Лечим Запад, всеми силами защищаем Восток, Центр, Север и Юг Украины.

Сейчас я полагаюсь исключительно на профессионализм наших врачей. На сегодня они настоящие герои нашей нации.

Еще раз требую от Правительства выполнить поручение Совета национальной безопасности и обороны - решить вопрос оплаты труда наших медиков в этот сложный для страны период.

Пятый фактор.

Дорогие соотечественники, ключевая угроза, которая многократно осложняет положение, - беспорядок в системе организации здравоохранения и защиты жизни людей.

Сегодня мы должны признать, что Украина не имеет единого пространства здравоохранения. Недопущение, то есть профилактика любых инфекций, в том числе - через вакцинацию, локализация и преодоление последствий эпидемий является исключительной компетенцией Государственной санитарно-эпидемической службы Украины.

Ее возглавляет Главный государственный санитарный врач. Его назначает Премьер-министр.

Действующая Конституция после изменений 2004 года отдала реализацию государственной политики в сфере здравоохранения к исключительным полномочиям Правительства.

Практика применения этих полномочий, как свидетельствует сегодняшний день, провальная.

Исполнительной власти, которая в Украине не подчиняется Президенту, я предлагал целостный план реформы системы здравоохранения и - в течение лет - комплекс поручений и рекомендаций, которые позволяли создать оптимальную модель организации этой системы. Мои замечания подавали исключительно как безосновательное вмешательство в работу Правительства и голословную критику.

Еще в апреле 2009 года я обратился к Правительству с требованием создать специальную межведомственную комиссию против распространения вирусов гриппа, профинансировать Центр гриппа и принять все меры, чтобы защитить страну от гриппа. В том числе, чтобы иметь в наличии надлежащее количество лекарства, масок и всего необходимого.

Частичное выполнение поручений имеет свои результаты.

Проигнорировали не меня - проигнорировали народ, людей. Понятно почему. Так как в Украине до сих пор существует несправедливая система оказания медпомощи - одна для власти, другая - для народа.

Надо менять систему. Надо менять всю систему организации государственной власти в Украине.

Но сейчас, в эту минуту, времени для уговоров и ожидания нет.

Главным центром принятия решений должен стать Совет национальной безопасности и обороны.

Невыполнение его решений будет сопровождаться немедленным представлением в правоохранительные органы.

Напоминаю это всем ответственным лицам и обращаю внимание на все мои поручения, сделанные во Львове четыре дня назад. Через три дня истекает срок выполнения этих поручений.

Своим решением ввожу должности Министра здравоохранения и Главного государственного санитарного врача Украины в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Я осознаю свою ответственность.

Выражаю глубокие соболезнования семьям и родным умерших.

Выражаю глубокую благодарность медикам, которые, рискуя собой, сегодня спасают наших людей. Я поражен этим самопожертвованием. Такая преданность означает, что эпидемия будет остановлена.

Прошу всех вас, дорогие соотечественники, проявить солидарность, взаимную поддержку и строго придерживаться всех средств защиты собственного здоровья и жизни.

Государство ни на миг не будет стоять в стороне.

Спасибо за внимание.