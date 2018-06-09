Комедия с эпидемией

Эпимедия... Такого слова нет в словаре иностранных слов. Автор сам его смастерил, чтобы описать нынешнюю ситуацию в Украине. Это что-то среднее между эпидемией и комедией. Если нравится больше, назовите «кодемия». Нет, я не злословлю и не скатываюсь в цинизм. Действительно, жаль тех десятки земляков, которые стали жертвами осложнений гриппа и острых респираторных заболеваний. Но как терпеть, когда власть втюхивает народу с особым цинизмом миф об «ужасной пандемии свино-калифорнийского гриппа»?..

Имею в виду всю власть – и Президента, и правительство, и депутатов Партии регионов. Все без исключения нагнетают панику, манипулируя цифрами и информацией. Каждый преследует при этом собственные цели.

У трехпроцентного Президента явно не идут из головы всевозможные фантастические варианты внедрения чрезвычайного положения и хотя бы продления на пару месяцев своей каденции.

Правительство имени Тимошенко просто успешно «осваивает средства». Для начала – 50 миллионов гривен, потом – то ли 500 миллионов, то ли 3 миллиарда. Странно, но слышали от премьера и ту цифру, и другую. А теперь «добрый» парламент еще миллиард подкинул. И его распылят, как надо... К тому же, сколько возможностей фигурировать ежедневно в ящике в роли главного борца с эпидемией. А общество совсем забыло и о «педофилах в Артеке», и об ужасном состоянии экономики, и о проблемах с расчетами за российский газ. Один грипп на уме.

А «регионалы», ориентируясь на собственный электорат, теперь изо всех сил будут кричать, какая же та власть преступная, вороватая и ни на что не способная. Даже маску из марли пошить. Но если бы «янучары» были при исполнительной власти, вероятно, крали бы так же и лезли бы в голубой экран не меньше, а «юлефилы» в ответ орали бы о «повальной коррупции». От перестановки слагаемых сумма не изменилась бы. Вот что страшно!

Затмение в мозгах и тупой страх у людей уже понемногу проходят. Если кто не верит относительно отсутствия эпидемии свиного гриппа спикеру Литвину, кандидату в президенты Яценюку и даже главному санитарному врачу Биловолу и экс-министру здравоохранения Полищуку, советую прочитать довольно убедительную статью “Свиной грипп” в Украине: ложь врачей, пиар и отмывание 5,5 миллиардов”. Какое число больных калифорнийским гриппом назывались должностными лицами? 2, 3, 11, 14, 22. Как справедливо пишет автор, “все эти цифры говорят лишь о том, что министр и его первый заместитель придумали эпидемию “свиного гриппа”. Высосали ее из стерильного медицинского пальца. А премьер-министр и Президент поддержали их в этом начинании”.

Да, имеет место банальная эпидемия банального гриппа, которая ежегодно приходит в Украину. Причем нынешняя – далеко не самая жестокая. Все остальное – от лукавого. Точнее, от лукавых политиканов.

Политики и правительственные чиновники от самого начала знали, что имеют дело с фантомом. Видимо, отсюда так часто пробивалась несерьезность их отношения к эпидемии, которая переходила в откровенно жуткий юмор.

Вот на согласительном совете депутат НУ–НС Стретович предлагает 3 ноября всем народным избранникам прийти на заседание ВР в защитных масках. Спикер Литвин, которому прекрасно известно реальное состояние дел, саркастически парирует: «Это одна из причин возбуждения населения. Потому что когда увидят, что уже в уютном теплом сессионном зале депутаты перестраховываются, значит нужно штурмовать кассы, покупать билеты и неизвестно куда ехать. Как только все население будет обеспечено масками, то я лично куплю всем депутатам соответствующие повязки».

Еще более язвительным был сарказм Владимира Михайловича, когда он говорил о высокопоставленных чиновниках, которые соревнуются за то, кто возглавит борьбу с эпидемией гриппа. «У нас возникает такое неистребимое желание на свадьбе быть женихом, на похоронах – покойником, но обязательно быть первым, в центре внимания».

Живой иллюстрацией справедливости этого ядовитого замечания спикера стала ночная сцена в аэропорту «Борисполь», куда из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю». Самолет с ценным грузом встречали аж трое «женихов»-конкурентів: премьер-министр Юлия Тимошенко, глава Секретариата Президента Вера Ульянченко и министр иностранных дел Петр Порошенко. Все трое – с задумчиво-государственническими физиями и в надменно-телевизионных позах. Казалось, Юлия Владимировна сейчас вспомнит бурную студенческую молодость и собственноручно потащит из самолета упаковку иностранных чудо-лекарств вдвое больше себя.

Свою долю юмора внес и ”главный ЕЦ” - Виктор Балога, отметив, что «борт с лекарствами должны были бы встречать грузчики, а не руководители государства». Жизнь и здоровье украинцев не может быть предметом каких бы то ни было спекуляций – вполне к месту заявил экс-глава СП. Собственно, юмор заключается в том, что если бы Виктор Иванович оставался на своей высокой должности, то никуда бы не делся – стоял бы на месте «мамы Веры» в такой же внушительной позе.

А разве можно иначе, чем как фантазийный юмор, воспринимать захватывающий рассказ кандидата в президенты Инны Богословской о том, как в городке с мистическим названием Чертков, что под Тернополем, неосторожно откопали древние могильники – и оттуда вырвалась ужасная легочная чума? Как по мне, Гашек, О’Генри и Джером просто отдыхают. Ну, не хочется допускать, что кандидат наук Богословская совсем не читала никаких книжек. Видимо, это все-таки такое мрачноватое бахтианство.

Вслед за политиками свои юмористические рассказы на тему квази-эпидемии продуцирует и простой народ. Тут и вертолеты, которые «на бреющем полете» разбрасывали дуст над населенными пунктами Украины. И поворотный тиф, который коварно напал на несчастных украинцев из завалов мусора на улицах Тернополя. И ужасный заговор зарубежных фармацевтических концернов, которые вытряхнули из пробирки смертельный свиной вирус на благодатной земле Галичины, чтобы мы покорно покупали их неликвидные пилюли…

И в завершение – несколько образцов народного творчества в форме анекдотов. Пока наш народ смеется, он непобедим и неистребим! Никакими свиными болячками:

– Доктор, у меня грипп, что вы мне посоветуете?

– Станьте от меня подальше!

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Коровье бешенство, свиной грипп... Похоже, мясо решило нам отомстить.

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Политиком 2009 года будет признан тот, кто вместо гречки бесплатно будет раздавать марлю...

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Первые жертвы гриппа А/H1N1 в Киеве!!! Сегодня в больницу скорой помощи в Киеве доставили гражданина Т. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, гематома правого глаза, множественные удары и ссадины на теле и лицевой части. Перелом левой кисти. Комментарии больного: Я только кашлянул в маршрутке...

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В Украине новая эпидемия – диареи: на одно чихнувшего – двадцать обо…авшихся.

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– Слышал, по всей Украине объявили эпидемию свиного гриппа?

– Ура! Восток и Запад вместе!

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Разговаривают два вируса: “Если бы ты видел, какую я вчера красавицу в кровать уложил!..”

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Радостное для всех открытие ученых: на больных птичьим гриппом свиной уже не действует!

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–Ачхи, проклятая простуда!

- Как я вас понимаю...

- Ничего вы не понимаете.

- Прекрасно понимаю: у меня дома восемь поросят болеет.

Николай Писарчук