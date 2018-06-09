Политическая мифология Украины: имидж кандидатов
В обществе есть четыре мифа: национального возрождения, коммунистический, демократический и имперский... Ющенко дрейфовал в сторону имперского, Яценюк занял две ниши…
Принято считать, что украинцы голосуют сердцем. На самом деле при выборе кандидата наши люди руководствуются мифами и архетипами, которые были впитаны с молоком матери и являются частью нашей ментальности.
Общая характеристика мифов
В любом обществе есть четыре мифа: национального возрождения, коммунистический, демократический и имперский. Такой набор «живет» в сознании граждан всех стран, разница лишь в том, где какой миф доминирует. К примеру, в США и европейских странах безусловное лидерство за мифом демократического развития, в Китае – за коммунистическим, в России – за имперским. Предпочтения украинцев разделяются примерно следующим образом:
|Виктор Ющенко
|Сергей Тигипко
|Александр Мороз
|Дмитрий Корчинский
По оценкам специалистов, для того, чтобы миф «вызрел» должно пройти несколько десятилетий. При вмешательстве технологий процесс можно ускорить, и на конструкцию мифа может уйти 10–15 лет. В любом случае, работать надо долго, к чему в Украине не привыкли.
Самое главное правило – под мифологему должен быть подобран соответствующий лидер. Пока в современной украинской истории был только один случай попадания в точку – Виктор Ющенко. Он был единственным кандидатом, который на прошлых президентских выборах работал по мифу национального возрождения, собственно, поэтому ему и удалось собрать максимальный урожай – 52%, которые он получил при переголосовании результатов второго тура. Сейчас миф национального возрождения стал привлекательным и для других кандидатов.
Но здесь важно отметить, что какими бы талантливыми ни были технологи, создать харизматического лидера, который полностью соответствовал бы мифологеме, практически невозможно.
И последнее – выбор украинцев всегда иррационален. По большому счету ментальность граждан нашей страны такова, что они все время ищут «идеальных правителей», которые смогли бы разрешить все их проблемы. Это не хорошо и не плохо, это лишь констатация факта.
Миф национального возрождения
Электоральная группа людей, которая живет этим мифом, ни в коем случае не ограничивается людьми, надевающими по праздникам «вышиванки», что собственно и показали результаты голосования в 2004–2005 годах. Это люди, выступающие за развитие страны и сохранение Украины как единого государства. Это те, кто собирается здесь растить своих детей и не думает об эмиграции.
Почему же Виктор Ющенко растерял свой электорат, если миф национального возрождения по-прежнему самый распространенный? Национальный миф стал агрессивным, и между строк все чаще стал появляться лозунг «Украина для украинцев», что как мы знаем, характерно для имперского мифа…
Тем не менее у его электората за пять лет не могло произойти изменение на уровне архетипа, мифы в течение жизни одного человека не меняются. Поэтому в рамках мифа национального возрождения произошел раздел на «крестьянский» и «казацкий», как его условно называют специалисты. В казацкий миф и перетекла та часть электората, которую отпугнул действующий глава государства. Это люди, выступающие за вольницу в широком понимании этого слова. Более того, количество носителей этого мифа несколько увеличилось – с 50% до 55%. В первую очередь это произошло за счет естественной и неестественной убыли приверженцев коммунистического мифа, а также за счет притока молодых избирателей, которые получили возможность голосовать.
В результате на поле национального мифа сейчас работают почти все ведущие политики, возможно, даже сами того не осознавая: Юлия Тимошенко, Виктор Янукович, Арсений Яценюк, Виктор Ющенко. Причем, в то время как Ющенко и Тимошенко остаются на полях крестьянского мифа, Янукович и Яценюк больше переместились в сторону «казацкой вольницы».
|Юлия Тимошенко
У конкурентов Тимошенко дела обстоят еще хуже, поэтому однозначно говорить о том, что она не станет Президентом нельзя.
|Виктор Янукович
Демократический миф
Следующим по значимости для украинцев является демократический миф. В основе этого мифа лежит идея создания равноправных партнерских отношений между властью и населением. Ответственность за происходящее в стране берут на себя все, то есть происходит развитие горизонтальных отношений взрослых людей. Люди, поддерживающие этот миф, своей целью считают не столько развитие государства, сколько собственное благополучие. И по большому счету, им все равно какой флаг развивается во дворе.
Поскольку с этим мифом технологи никогда активно не работали, и все пять лет общественности навязывалась идеология «социального кормления», массовым воспитанием граждан, готовых взять на себя ответственность, идеологи так и не занимались, – то демократический миф у нас не сильно развит. То есть не было работы по изменению ментальности граждан. Исходя из этого, кандидаты, которые будут работать с этим мифом, смогут получить голоса только «продвинутого», городского и относительно обеспеченного населения. Есть вероятность, что за демократического кандидата проголосует «поколение пепси», у которого вместо мозгов потребительские настроения, но, как правило, эти люди не ходят на выборы.
Во время нынешней избирательной кампании в рамках этого мифа работает экс-глава Нацбанка Сергей Тигипко. Богат, успешен, здоров, спортивен, хороший менеджер… Проблема лишь в том, что для победы нет достаточного количества избирателей, которые бы поддерживали идеи демократического мифа.
Сам себе мифотворец
|Арсений Яценюк
Дальнейшая имидж-подача Яценюка пошла уже в рамках демократического мифа. Но здесь тоже получился прокол, потому как в отличие от того же Тигипко, карьера у Яценюка стремительная, но осколочна. Люди не видят в нем профессионального менеджера. Окончательно электорат запутала внешняя реклама Яценюка, вызывающая на подсознательном уровне ощущение ужаса и наступления врагов. Не ясно, как будут преподносить Яценюка в будущем. Однозначно можно сказать лишь одно: если в него перестанут вкладывать деньги, и он исчезнет из информпространства, то «лопнет» и как политический проект.
Имперский и коммунистический мифы
|Петр Симоненко
А что касается имперского мифа, то у него нет шансов на развитие: ментальность украинского народа такова, что царь-батюшка у нас никогда не будет востребован. Поэтому и не удается добиться успеха ни Русскому блоку, ни Всеукраинскому объединению «Свобода». Не удивляйтесь, что они стоят в одном поле. Ведь Тягнибок выступает именно за создание новой империи в рамках Украины.
Послесловие
Для большинства кандидатов Украина важна как бизнес-проект. Но есть и исключения. К примеру, для Юлии Тимошенко. Для нее власть – самоцель. Она просто хочет быть царицей небольшого европейского государства. Причем не важно, какого именно. Ющенко считает, что его миссия – сделать Украину Великой. Коммунисты пытаются апеллировать к патерналистским настроениям граждан. Демократы по большому счету пока только зондируют почву.
Но в любом случае, голосуя, мы должны понимать, что имидж кандидатов не имеют никакого отношения к тому, что они будут делать, придя к власти. Они просто пытаются понравиться нам с вами.
Светлана Солонская, директор Института политического консалтинга, Наталья Талалай
Наталья Талалай