Политическая мифология Украины: имидж кандидатов

Принято считать, что украинцы голосуют сердцем. На самом деле при выборе кандидата наши люди руководствуются мифами и архетипами, которые были впитаны с молоком матери и являются частью нашей ментальности.

Общая характеристика мифов

В любом обществе есть четыре мифа: национального возрождения, коммунистический, демократический и имперский. Такой набор «живет» в сознании граждан всех стран, разница лишь в том, где какой миф доминирует. К примеру, в США и европейских странах безусловное лидерство за мифом демократического развития, в Китае – за коммунистическим, в России – за имперским. Предпочтения украинцев разделяются примерно следующим образом:

1. Миф национального возрождения (условно внутри делится на крестьянский и казацкий мифы). Политики, которые сейчас пытаются работать на поле этого мифа – Юлия Тимошенко, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Арсений Яценюк. В настоящее время этот миф поддерживают около 52–55% украинцев. Требования к кандидатам примерно следующие: самодостаточный мужчина среднего возраста, не имеющий собственного бизнеса, профессиональный политик. Должен всячески демонстрировать заинтересованность культурой и историей своей нации.

2. Демократический миф. Его сторон-никами являются около 6–11% украинцев. По демократическому мифу сейчас работают два кандидата – Сергей Тигипко и Арсений Яценюк (Яценюк попал в две категории). Требования к кандидатам: хорошее образование, а лучше – два, богат, имеет собственный бизнес, успешен, здоров, занимается спортом. Кандидат должен демонстрировать полную приверженность праву и законности и твердость позиций.

3. Коммунистический миф в настоящее время имеет поддержку среди населения на уровне 10%, причем количество сторонников постоянно сокращается и практически не имеет шансов на увеличение. Его представители, безусловно, Петр Симоненко и Александр Мороз (из числа тех, кто будет участвовать в выборах). Кандидат должен быть фанатически предан идеалам партии и коммунизму. Личные требования – кандидат должен выглядеть бедным как церковная мышь и придерживаться высокой половой морали.

4. Имперский миф. Среди украинцев он имеет наименьший уровень поддержки – 1–2%. В настоящее время по нему работает лишь один более-менее известный политик – Олег Тягнибок. Раньше на этом поле пытались топтаться Дмитрий Корчинский, «Русский блок», ряд маргинальных организаций. Кандидат должен быть мужчиной среднего возраста, постоянно демонстрировать стремление создать единый центр власти и жесткую систему управления государством. Что касается портретных характеристик – полностью подходит имидж Владимира Путина, созданный российскими СМИ.

По оценкам специалистов, для того, чтобы миф «вызрел» должно пройти несколько десятилетий. При вмешательстве технологий процесс можно ускорить, и на конструкцию мифа может уйти 10–15 лет. В любом случае, работать надо долго, к чему в Украине не привыкли.

Самое главное правило – под мифологему должен быть подобран соответствующий лидер. Пока в современной украинской истории был только один случай попадания в точку – Виктор Ющенко. Он был единственным кандидатом, который на прошлых президентских выборах работал по мифу национального возрождения, собственно, поэтому ему и удалось собрать максимальный урожай – 52%, которые он получил при переголосовании результатов второго тура. Сейчас миф национального возрождения стал привлекательным и для других кандидатов.

Но здесь важно отметить, что какими бы талантливыми ни были технологи, создать харизматического лидера, который полностью соответствовал бы мифологеме, практически невозможно.

И последнее – выбор украинцев всегда иррационален. По большому счету ментальность граждан нашей страны такова, что они все время ищут «идеальных правителей», которые смогли бы разрешить все их проблемы. Это не хорошо и не плохо, это лишь констатация факта.

Миф национального возрождения

Электоральная группа людей, которая живет этим мифом, ни в коем случае не ограничивается людьми, надевающими по праздникам «вышиванки», что собственно и показали результаты голосования в 2004–2005 годах. Это люди, выступающие за развитие страны и сохранение Украины как единого государства. Это те, кто собирается здесь растить своих детей и не думает об эмиграции.

Почему же Виктор Ющенко растерял свой электорат, если миф национального возрождения по-прежнему самый распространенный? Национальный миф стал агрессивным, и между строк все чаще стал появляться лозунг «Украина для украинцев», что как мы знаем, характерно для имперского мифа…

Тем не менее у его электората за пять лет не могло произойти изменение на уровне архетипа, мифы в течение жизни одного человека не меняются. Поэтому в рамках мифа национального возрождения произошел раздел на «крестьянский» и «казацкий», как его условно называют специалисты. В казацкий миф и перетекла та часть электората, которую отпугнул действующий глава государства. Это люди, выступающие за вольницу в широком понимании этого слова. Более того, количество носителей этого мифа несколько увеличилось – с 50% до 55%. В первую очередь это произошло за счет естественной и неестественной убыли приверженцев коммунистического мифа, а также за счет притока молодых избирателей, которые получили возможность голосовать.

В результате на поле национального мифа сейчас работают почти все ведущие политики, возможно, даже сами того не осознавая: Юлия Тимошенко, Виктор Янукович, Арсений Яценюк, Виктор Ющенко. Причем, в то время как Ющенко и Тимошенко остаются на полях крестьянского мифа, Янукович и Яценюк больше переместились в сторону «казацкой вольницы».

Шансы Юлии Тимошенко победить на поле национального мифа невелики. И здесь не играют никакой роли экономический кризис, долги по зарплатам и падение ВВП. Проблема Тимошенко в рамках национального мифа только в том, что она – женщина. Не может в патриархальном обществе женщина оставаться одна, она всегда должна находиться при муже. По крайней мере, политическом. Помните, как в 2004 году Тимошенко говорила, что готова стирать белье в штабе Виктора Ющенко? Наградой за эту преданность, видимо, и были крики «Юля!» на Майдане. Кстати, с момента отставки Тимошенко с поста премьер-министра в 2005 году и политического и идеологического разрыва с Виктором Ющенко она все время пытается найти себе мужчину (в политическом смысле). Ведь народу нужны «родители», а одна «мать» в сознании людей не может справиться с управлением государством. В итоге мы получили перевыборы в парламент в 2007 году, в результате которых Тимошенко пошла на шаткий союз с пропрезидентской фракцией. Затем была неудачная попытка объединения с Партией регионов. Кстати, если бы Ющенко и Тимошенко до сих пор оставались вместе, победа на выборах (при условии выдвижения одного кандидата от тандема) была бы безоговорочной.

У конкурентов Тимошенко дела обстоят еще хуже, поэтому однозначно говорить о том, что она не станет Президентом нельзя.

Виктор Янукович, который пять лет назад поднялся как на личном неприятии кандидатуры Ющенко и на неприятии национального мифа половиной страны, ни в одну из мифологических ниш так и не вписался. Его причисление к казацкому мифу произошло скорее волею электората, который избрал его как противовес «оранжевым». Электорат же и наградил его качествами, которые присущи настоящим казакам – свободолюбие, неподчинение и нежелание с кем бы то ни было объединяться. Что, в общем-то, активно и демонстрирует команда Януковича. Но ни сам он, ни его технологи не предприняли никаких действий, чтобы вписать его в эту или иную мифологему. Более того, во время нынешней кампании, которая де-факто началась еще с середины лета, технологи не работают с ним в принципе, боясь сделать что-то неправильно и распугать уже имеющийся электорат. Отсюда и заводятся старые песни о необходимости повышения минимальных пенсий и зарплат, о непринятии НАТО и русском языке. В конечном счете, если Януковича-кандидата будут преподносить правильно – у него самые высокие шансы на победу.

Демократический миф

Следующим по значимости для украинцев является демократический миф. В основе этого мифа лежит идея создания равноправных партнерских отношений между властью и населением. Ответственность за происходящее в стране берут на себя все, то есть происходит развитие горизонтальных отношений взрослых людей. Люди, поддерживающие этот миф, своей целью считают не столько развитие государства, сколько собственное благополучие. И по большому счету, им все равно какой флаг развивается во дворе.

Поскольку с этим мифом технологи никогда активно не работали, и все пять лет общественности навязывалась идеология «социального кормления», массовым воспитанием граждан, готовых взять на себя ответственность, идеологи так и не занимались, – то демократический миф у нас не сильно развит. То есть не было работы по изменению ментальности граждан. Исходя из этого, кандидаты, которые будут работать с этим мифом, смогут получить голоса только «продвинутого», городского и относительно обеспеченного населения. Есть вероятность, что за демократического кандидата проголосует «поколение пепси», у которого вместо мозгов потребительские настроения, но, как правило, эти люди не ходят на выборы.

Во время нынешней избирательной кампании в рамках этого мифа работает экс-глава Нацбанка Сергей Тигипко. Богат, успешен, здоров, спортивен, хороший менеджер… Проблема лишь в том, что для победы нет достаточного количества избирателей, которые бы поддерживали идеи демократического мифа.

Сам себе мифотворец

Арсений Яценюк входит в число кандидатов и от национального мифа, и от демократиче-ского. Такое раздвоение личности вызвано неструктурированной подачей имиджа кандидата. Изначально Яценюка преподносили как продолжателя дела «родителей» – Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. И это была правильная подача в рамках национального мифа, поскольку сам Яценюк на роль «отца» пока не дотягивает, ему нужно было изображать «подросшего сына», желающего примирить «родителей». В этом случае ему нужно было заручиться поддержкой либо Ющенко, либо Тимошенко. Однако кандидат ударился в критику правительства и дистанцировался от действующего Президента.

Дальнейшая имидж-подача Яценюка пошла уже в рамках демократического мифа. Но здесь тоже получился прокол, потому как в отличие от того же Тигипко, карьера у Яценюка стремительная, но осколочна. Люди не видят в нем профессионального менеджера. Окончательно электорат запутала внешняя реклама Яценюка, вызывающая на подсознательном уровне ощущение ужаса и наступления врагов. Не ясно, как будут преподносить Яценюка в будущем. Однозначно можно сказать лишь одно: если в него перестанут вкладывать деньги, и он исчезнет из информпространства, то «лопнет» и как политический проект.

Имперский и коммунистический мифы

На имперском и коммунистическом мифах мы не будем детально останавливаться, поскольку первый у нас не имеет шансов на развитие, а второй – потихоньку умирает. К тому же, лидер КПУ Петр Симоненко уже давно не соответствует нужному имиджу, численность приверженцев коммунистического мифа сокраща-ется за счет естественной убыли населения и неумения коммунистов работать с молодым поколением.

А что касается имперского мифа, то у него нет шансов на развитие: ментальность украинского народа такова, что царь-батюшка у нас никогда не будет востребован. Поэтому и не удается добиться успеха ни Русскому блоку, ни Всеукраинскому объединению «Свобода». Не удивляйтесь, что они стоят в одном поле. Ведь Тягнибок выступает именно за создание новой империи в рамках Украины.

Послесловие

Для большинства кандидатов Украина важна как бизнес-проект. Но есть и исключения. К примеру, для Юлии Тимошенко. Для нее власть – самоцель. Она просто хочет быть царицей небольшого европейского государства. Причем не важно, какого именно. Ющенко считает, что его миссия – сделать Украину Великой. Коммунисты пытаются апеллировать к патерналистским настроениям граждан. Демократы по большому счету пока только зондируют почву.

Но в любом случае, голосуя, мы должны понимать, что имидж кандидатов не имеют никакого отношения к тому, что они будут делать, придя к власти. Они просто пытаются понравиться нам с вами.