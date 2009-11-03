ВО "Свобода": грипп - это пиар-технология, чтобы сорвать выборы

Во Всеукраинском объединении "Свобода" считают грипп новейшей пиар-технологией, направленной на введение в Украине чрезвычайного положения и срыв президентских выборов.

Об этом сегодня в интервью УНИАН заявил председатель Житомирской областной организации ВО "Свобода" Руслан КОЦЮБИНСКИЙ.

"Калифорнийский" грипп - это одна из последних пиар-технологий, которая, наверное, пришла к нам из США, потому что есть такой момент сходства", - сказал Р.КОЦЮБИНСКИЙ.

По его словам, "если вспомнить последние американские выборы, то не трудно проследить, что там в одно и то же время с выборами появился так называемый “куриный” грипп”.

"Тогда сразу же соседние страны начали заявлять, что гражданам США будет запрещен въезд на их территорию, и сегодня мы наблюдаем похожую ситуацию в Украине", - добавил он.

Р.КОЦЮБИНСКИЙ призвал власть обнародовать списки умерших от гриппа, "чтобы все было прозрачным и понятным, и доказать, что угроза эпидемии гриппа действительно существует".

При этом лидер житомирской "Свободы" подчеркнул, что опасность гриппа в Украине "является настоящей бессмыслицей, потому что и Польша, и Венгрия, и Словакия не перекрывают границы с Украиной".

"Значит, то уже бессмыслица полная, потому что их консульства должны были бы принимать какие-то меры. И уже сегодня по телевидению звучит, что должно быть объявлено чрезвычайное положение, что автоматически приведет к срыву президентской кампании, и Виктор ЮЩЕНКО и в дальнейшем будет себе Президентом", - допустил Р.КОЦЮБИНСКИЙ.