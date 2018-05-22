Одесский припортовый: цена все меньше, проблем все больше

Ситуация с Одесским припортовым заводом сегодня продолжает оставаться в центре внимания бизнес-кругов. Продолжают всплывать новые подробности данной продажи, а также все более активизируются разговоры о возможных последствиях разгоревшегося вокруг ОПЗ скандала.

Следует отметить, что в связи с восстановлением мировой экономики снова актуальным стает вопрос относительно повышения цены на энергоносители, в частности на поставляемый в Украину российский природный газ, который занимает основную статью в себестоимости производимых ОПЗ удобрений. В частности, по оценкам ряда аналитиков, в первом квартале 2010 года цена газа для украинских предприятий может достигнуть 379 долларов за 1 тыс. куб. м., с ожидающимся последующим удорожанием до 400 долларов во 2-4 кварталах.

Да и с самими удобрениями не все так просто. Так, в своих аналитических отчетах Организация по вопросам сельского хозяйства и продовольствия при ООН и Международная федерация производителей удобрений предупреждает о дальнейшем ухудшение конъюнктуры рынка минеральных удобрений.

В связи с этим, абсолютно логичным является вопрос, как все эти негативные факторы отобьются на стоимости ОПЗ? Какой будет его реальная цена?

По оценке аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Тамары Левченко, реальная стоимость Одесского припортового завода на сегодня составляет 250 - 300 млн. долл. По ее мнению, еще в прошлом году стоимость предприятия могла составить до 1 млрд. долл. в связи с рекордными мировыми ценами на удобрения. Однако, по словам Т.Левченко, уже в этом году цена на удобрения упала в 3 – 4 раза. К тому же, по словам аналитика, в соответствии с условиями конкурса по продаже ОПЗ, тарифообразовательная политика по перегрузке аммиака оставалось в ведении государством, а не новых собственников предприятия.

В связи с этим, по словам аналитика, заявления должностных лиц о возможности продажи в этом году ОПЗ по цене на уровне 1 млрд. долл. можно расценивать скорее «как пожелания, а не как реальную оценку».

В будущем Т.Левченко не исключила возможный рост стоимости предприятия в связи с ростом цен на удобрения, средняя цена на которые, по оценке аналитика, в 2010 году может вырасти на 10%. В то же время, по ее словам, основное влияние на стоимость Одесского припортового завода будет оказывать цена поставляемого ему газа. По оценке Т.Левченко, если цена потребляемого ОПЗ газа возрастет до прогнозируемых 300 дол. за 1 тыс. куб. м, работа предприятия будет убыточной.

Однако, как отмечают эксперты, убыточная работа предприятия может показаться пустяком по сравнению с теми проблемами, которые может спровоцировать срыв продажи ОПЗ.

Так, по мнению начальника аналитического отдела ООО «Украинский фондовый центр» Владимира Ланды, прецедент с продажей Одесского припортового завода (ОПЗ) может серьезно повлиять на приватизационные процессы в Украине в целом. «Прецедент, когда стартовая цена завода на конкурсе устанавливается государством на уровне 4 млрд. грн., а затем итоговая цена в 5 млрд. грн. признается недостаточной, безусловно, будет иметь существенное негативное влияние не только на судьбу ОПЗ, но и на все приватизационные процессы в Украине, поскольку инвесторы вынуждены будут закладывать в свои формулы расчета справедливой стоимости активов риски непредсказуемых решений со стороны государства», - отметил В.Ланда.

По его словам, с учетом вероятных судебных исков от госорганов и участников конкурса, а также невозвращения залога его участникам в определенный нормативными актами срок, «могут возникнуть проблемы даже с реализацией пакета за те же 5 млрд. грн., которые еще недавно были провозглашены слишком низкой ценой за этот актив».

По мнению директора Института приватизации, собственности и инвестиций Александра Рябченко, в этом году не исключена возможность проведения Фондом госимущества еще нескольких конкурсов. “Несмотря на ситуацию с конкурсом по приватизации ОПЗ, ФГИ может провести конкурс по другим объектам. Будут другие объекты – будут другие покупатели. Вместе с тем, ситуация такова, что появление на конкурсах значительных объектов маловероятно. Реально возможно проведение конкурса по продаже пакетов акций облэнерго, которые будут переданы в управление Фонда”, – сказал А.Рябченко и добавил: “Знаковых приватизационных конкурсов в этом году уже не будет проводиться”.

Однако, если верить экспертам, на сорванной приватизации и испорченном инвестиционном имидже страны негативное влияние ситуации с продажей ОПЗ отнюдь не заканчивается. Так, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер считает, что провал конкурса по приватизации Одесского припортового завода несет серьезные инфляционные риски для страны. По его словам, в условиях существования реального дефицита бюджета отсутствие поступлений от приватизации будет вынуждать правительство искать другие источники его покрытия, в том числе и путем наращивания госдолга.

«Что касается последствий для бюджета, то я бы сказал, что во всей этой истории это самое негативное. И это значит, что мы будем искать другие пути, как правило, эти пути инфляционные: покрытие дефицита или (наращивание) государственного долга.», - отметил эксперт.

Говоря о том, насколько 5 млрд. грн. предложенных победителем конкурса компанией «Нортима» могли бы помочь решить проблему дефицита госбюджета А. Пасхавер отметил: «Они конечно бы могли уменьшить дефицит и уменьшить головную боль не только правительства, а всей страны».

В этой связи возникает вполне логический вопрос – а насколько возможно, что конфликтующие стороны пойдут на мировую в деле приватизации Одесского припортового завода, в частности сможет ли теперешний покупатель ОПЗ вступить в свои права? А.Рябченко считает, что у покупателя юридически есть возможность «доказать свою правоту – третий удар молотка на аукционе по продаже ОПЗ был, что дает “Нортима” право считать себя законным приобретателем завода». «Но украинская практика такова, что без договора с властями трудно рассчитывать на то, что даже успешное судебное решение приведет к тому, что компания станет собственником», - добавляет он.

Николай Арнаут