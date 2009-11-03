Тигипко: бизнес государства ни к чему хорошему не приведет

Кандидат на пост президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что создание государственной аптечной сети только усилит дефицит лекарств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что правительство намерено создать в стране государственную аптечную сеть.

«Государству не надо создавать собственный бизнес – это ни к чему хорошему не приведет», - сказал он.

«Нынешний дефицит лекарств в Украине - это прямое следствие грубого вмешательства в аптечную торговлю. Оно началось год назад, когда Кабмин принял постановление, которое ограничивало торговые наценки, - заметил С.ТИГИПКО. – В результате сотни аптек разорились, была нарушена оптовая торговля лекарствами. Система оказалась не готовой к росту спроса, который был вызван давно ожидаемой эпидемией гриппа».

«Пытаясь справиться с последствиями собственных ошибок, правительство допускает новые, еще более серьезные. Если одни и те же органы будут и регулировать аптечную торговлю, и управлять государственной аптечной мегасетью, то в стране ничего, кроме госаптек, не останется. Государственная монополия на торговлю – это шаг к советскому дефициту и беспорядку», - считает С.ТИГИПКО.