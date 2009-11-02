Из почти 400 самолетов, которые сегодня есть в ВСУ, летают только 72

В 2009 году боевая подготовка Вооруженных сил Украины профинансирована всего на 8% от минимальной потребности.

Об этом в эфире программы “Новая армия” на Первом национальном канале заявил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины Иван МАРКО.

По его словам, сегодня Вооруженные силы финансируются фактически только по трем направлениям: денежное обеспечение личного состава, на 75% выделяются бюджетные средства на питание военнослужащих и на 62% финансируются коммунальные расходы.

“Все остальные – на уровне 25-30%. А такие вопросы, как боевая подготовка, как подготовка войск вообще в целом находится на уровне 8%”, - сообщил директор Департамента финансов Минобороны.

По его данным, из почти 400 самолетов, которые сегодня есть в ВСУ, летает 72.

“При этом летчики налетывают за год 14 часов. И это у нас считается достижением. Это не нормально”, - сказал И.МАРКО и уточнил, что летают только те самолеты, которые обеспечивают боевое дежурство по прикрытию важных государственных объектов.

“Все остальное – остановлено. Я не говорю об основных силах (Основные силы обороны как функциональная компонента ВСУ – УНИАН). Основные силы вообще на уровне где-то 3,5-4% финансируются. Об этом все знают. Я не говорю сейчас о развитии вооружения, военной техники, там вообще нуль. Правда, ситуация улучшилась в этом году – 928 млн. нам выделили за счет Стабилизационного фонда”, - сказал И.МАРКО.

Он привел примеры, как сейчас Минобороны едва может обеспечить насущные потребности жизнедеятельности войск.

“Призываем людей – не во что одеть. Нечем помыть солдат. Корвет “Тернопіль” сейчас вышел в Средиземное море, где принимает участие в операции НАТО “Активные усилия”. Вышли без денег, не будет чем заправить корабль. Сейчас бегом перечислили 3,5 млн. грн., чтобы конвертировали, отдали сейчас валюту для того, чтобы обеспечить кораблю живучесть”, - сообщил И.МАРКО.

По его убеждению, “Вооруженные силы не могут функционировать и развиваться с такими ресурсами, которые есть сегодня”.

Он отметил, что на оборону в 2010 году, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, должно быть предусмотрено не менее 20,8 млрд. грн.

“Из них 19,8 – это для Министерства обороны, это для Вооруженных сил. Эти средства должны быть по общему фонду. Если этого ресурса не будет, то, собственно говоря, пока я не понимаю и не знаю, что мы сделаем и как обеспечим жизнь военных”, - сказал И.МАРКО.