Вехи недели. В Украину неожиданно пришел грипп

Эпидемия гриппа началась, как многое в Украине, неожиданно. Правительство пытается продемонстрировать контроль над ситуацией и не дать Президенту ввести чрезвычайное положение. Претендентов на президентское кресло уже больше десятка, и это не предел. Путина будоражит своевременность расчетов Украины за потребленный газ.

Грипп пришел в Украину не столько неожиданно, сколько несвоевременно. Напомню, что в президентских выборах 2010 года принимают участие и глава государства, и премьер, и спикер парламента, не говоря уже о лидере оппозиции и других политических тяжеловесах. Рассчитывать в этой ситуации на консолидацию в борьбе с недугом не приходится – каждый тянет одеяло на себя. Партия регионов, по всей видимости, попытается распиарить собственную эффективность, представители команд премьера и Президента конкурируют в информационном пространстве за право встретить груз антивирусных препаратов. Политическая целесообразность в который раз бьет здравый смысл с носка и слезам не верит.

Страшно другое – украинцы продолжают умирать, а население страны не получает внятной информации о происходящем. Юлия Тимошенко старается продемонстрировать управляемость ситуации, при этом публично жонглируя терминами «эпидемия» и «пандемия» с легкостью непрофессионала. Не уверен, что трансляция селекторного совещания правительства с губернаторами и телевизионные обращения премьера способны заменить наличие в аптеках лекарств и защитных масок. Если еще в апреле было выделено 50 миллионов гривен на борьбу с эпидемией гриппа, то почему страна оказалась к ней не готова? Карантин в западных областях и отмена занятий в учебных заведениях должны уменьшить темпы распространения эпидемии, но нужны и другие организационные шаги. Юлия Владимировна и ее приближенные наотрез отказываются от перспективы введения чрезвычайного положения, ведь нарушение графика избирательной кампании ставит под удар президентские перспективы лидера БЮТ. В этом контексте не приходится сомневаться, что оппозиция попытается морально линчевать руководство Минздрава, а Виктор Ющенко по истечении недельного срока представит собственную версию правительственных ошибок.

Пока же глава государства (уже зарегистрированный Центризбиркомом как самовыдвиженец) принял участие в «аттракционе предвыборной щедрости», подписав закон о повышении соцстандартов. Виктора Андреевича не остановили ни угроза МВФ не дать очередной транш кредита, ни мольбы правительства ветировать злополучный закон. По подсчетам, сделанным на Банковой, для повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2009 – 2010 годах понадобится около 19 миллиардов гривен, что не выглядит неподъемной суммой на фоне рапортов Кабмина о перевыполнении бюджета-2009. Кстати, в последнее время бодрые реляции на эту тему как-то перестали звучать, а данные о состоянии отечественной экономики и вовсе перестали просачиваться в прессу. Впрочем, в разгар президентской кампании куда более востребованы не сухие цифры, а красивые обещания.

Следует понимать: кто бы ни стал победителем президентской гонки, вряд ли он рискнет отыграть назад повышение соцстандартов. Но перспектива столкнуться с клубком экономических и социальных проблем вовсе не приводит к уменьшению количества желающих побороться за президентское кресло. На конец октября официально зарегистрирована дюжина стремящихся возглавить страну, и процесс подачи документов продолжается. Центризбирком единогласно пропускает всех известных политиков, но включает красный свет перед теми, кто напоминает технических кандидатов. Кстати, претендентам на пост главы государства стоит подумать, чем себя занять в ближайшие три недели, пока будет действовать запрет на проведение массовых акций. Судя по избирательным программам, каждый из кандидатов в президенты видит Украину под своим руководством счастливой и процветающей. Хотелось бы для разнообразия услышать о непопулярных решениях, необходимость принятия которых становится все более очевидной.

Чем живее идет президентская кампания, тем больше становится мелких деталей, формирующих ее дух. Например, первый Президент Украины Леонид Кравчук назвал Виктора Ющенко «техническим кандидатом Януковича», подчеркнув, что поддерживает Юлию Тимошенко не за будущий властный портфель. Майор Мельниченко радостно анонсирует результаты экспертизы его записей разговоров в кабинете Леонида Кучмы, проведенной в Германии. Там, дескать, подтвердила подлинность аудиофайлов. Понятно, что эта весть не стала благой для Владимира Литвина, разрывающегося между пребыванием в коалиции и внутренней оппозиционностью, свойственной всем кандидатам в президенты. Совместными усилиями бютовских споуксменов и пропремьерской части фракции НУ–НС тема переизбрания ее лидера Николая Мартыненко почти сошла на нет. Но соскучившийся по большой политике Виктор Балога из «партизанского» Единого центра огорчил бывших союзников, заверив, что голосов для увольнения Мартыненко достаточно.

Пристально следит за ситуацией в Украине Владимир Путин. Российский премьер выразил сочувствие своей украинской коллеге, которой Ющенко на этот раз мешает консолидировать средства для расчета за потребленный в октябре газ. Как и полагается ответственному государственному деятелю, Владимир Владимирович предупредил о возможных проблемах с поставками газа в Швецию, председательствующую в ЕС в этом полугодии. При этом сделал это за неделю до наступления крайнего срока перечисления денег.

Вы еще думаете, что январская «газовая война» была последней? Тогда почаще смотрите российское телевидение.

Евгений Магда