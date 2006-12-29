Заместитель Черновецкого пугает киевлян конфискацией имущества и судами

Киевская городская государственная администрация подчеркивает необходимость оплаты киевлянами жилищно-коммунальных услуг по новым тарифам.

Об этом в интервью журналистам сказал первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Все квитанции придут с новыми тарифами в январе за декабрь», - сказал он. По его словам, предписание о принудительном выполнении постановления Шевченковского суда Киева, поступившее в КГГА от исполнительной службы Минюста, было отменено на следующий день. Таким образом, отметил он, тарифы действуют те, которые были введены с 1 декабря. Относительно ряда судов, назначенных на январь и февраль по искам к КГГА относительно незаконности распоряжений о новых тарифах, А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что такое первое заседание назначено уже на 4 января. Также известно уже о заседании суда 11 и 20 января.

Но при этом он подчеркнул, что это длительное дело, но считает необходимым посоветовать киевлянам все же платить по новым квитанциям.

«5 лет можно судиться. Но эти квитанции придут по новым тарифам, это точно», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

На то, что в Киеве возможна неоплата по этим квитанциям от почти 80% населения в связи с тем, что ситуация относительно законности тарифов изменяется ежедневно, А.ГОЛУБЧЕНКО ответил: «Как только опишут имущество, и судьи скажут, что они (тарифы) были законны, сразу все изменится. Нужно понять, что нужно платить по новым тарифам».

Как сообщал УНИАН, 28 декабря председатель рабочей группы по изучению обоснованности повышения уровня тарифов в Киеве, депутат Киевсовета от БЮТ, заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр КЛЮС заявил, что в Киеве действуют старые тарифы.

По его информации, на его официальное обращение в Министерство юстиции он получил письменный ответ, в котором указано, что в столице продолжают действовать тарифы, которые были до 1 декабря. Письмо подписано руководителем столичного управления юстиции Министерства юстиции Украины Дмитрием СОКУРЕНКО.

«Там четко написано, что действуют старые тарифы, и те распоряжения, которые подписал Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в октябре этого года, не вступили в законную силу и не имеют юридической силы. Поэтому на сегодня действуют старые тарифы, и пусть киевляне спокойно встречают Новый год», - сказал он.

Вместе с тем, лидер фракции Партии регионов в Киевсовете Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО рекомендовал киевлянам платить по тем платежкам, которые они получат в январе. “В случае, если будут внесены еще какие-то изменения в те распоряжения, которые были приняты ранее, они обязательно будут учтены в платежках”, - отметил А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Справка УНИАН. В декабре Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО заявил о решении снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 10% для всех категорий населения после их повышения в 3,4 раза с 1 декабря.