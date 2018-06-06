Секретариат Президента предлагает формулу успеха на три буквы

Президент наложит вето на закон о Кабинете Министров... Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение своему Секретариату подготовить вето на закон о Кабинете Министров Украины, принятом парламентом 21 декабря.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что, принимая этот закон, Верховная Рада не учла ни одной из 86 внесенных поправок Президента. «Примитивное переписывание тех или других норм уже действующей Конституции и более того - урезание или добавление тех или других полномочий, которые не присущи органу исполнительной власти, - не является адекватным подходом к этому закону», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

«В той форме, в которой этот закон проголосован, он Президентом Украины не будет подписан, и Президент уже дал соответствующее поручение о подготовке вето на данный законопроект», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

(Как сообщал УНИАН, 16 ноября ВР приняла в первом чтении правительственный законопроект о Кабмине, при этом за президентский вариант парламент не голосовал. 21 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Кабинете Министров Украины». «За» проголосовали 247 народных депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале. Этот закон определяет организацию, полномочия и порядок деятельности правительства).

... и предложит принять взаимосогласованный вариант Президент Виктор ЮЩЕНКО предлагает внести в парламент согласованный между Секретариатом главы государства и правительством проект закона о Кабинете Министров.

"Президентом Украины снова предложено компромиссное решение, которое заключается в следующем: давайте соберемся в соответствующей рабочей группе и внесем на рассмотрение Верховной Рады Украины совместный, согласованный проект закона о Кабинете Министров", - в частности, сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, позиция Президента заключается в том, что этот закон должен нести стабильность и развитие государственной власти и системы государственной службы в целом.

Президент передал “вопрос Тарасюка” в Конституционный суд Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с просьбой растолковать его полномочия по кадровым вопросам.

Об этом сообщил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, комментируя ситуацию с министром иностранных дел Борисом ТАРАСЮКОМ.

Он напомнил, что подписан соответствующий указ, в котором Б.ТАРАСЮКУ поручается продолжать исполнять обязанности министра. Также есть решение Шевченковского суда о приостановке постановления Верховной Рады.

В.БАЛОГА выразил мнение, что все ветви власти должны исполнять решения суда.

Одновременно, по его словам, Президент обратился в КС, «чтобы он вынес свой вердикт, какая ветвь власти поступила правильно» в этой ситуации.

Конституционная комиссия будет работать с нового года Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что с 2007 года созданная Президентом Украины конституционная комиссия будет работать. Он напомнил, что Президент, как и раньше, выступает за совершенствование политической реформы, причем этот процесс, по мнению Президента, не должен быть монополией только парламента.

В.БАЛОГА напомнил, что Президент подписал указ, которым создал соответствующую конституционную комиссию.

«Я думаю, что она заработает после Нового года», - сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента уверен, что работа комиссии будет эффективной.

(Справка УНИАН. Комиссия по разработке предложений о внесении изменений в Конституцию Украины и подготовке законопроектов, направленных на их реализацию, была создана Указом Президента от 2 ноября 2006 года. Цель комиссии – обеспечить системную и комплексную подготовку предложений по усовершенствованию конституционного регулирования общественных отношений в Украине. 20 ноября Президент обратился к председателю Верховной Рады, премьер-министру и лидерам парламентских фракций с просьбой предложить кандидатуры для включения в конституционную комиссию).

Президент лично будет назначать и.о. губернаторов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО лично будет назначать исполняющих обязанности председателя облгосадминистрации в случае выражения руководителю ОГА недоверия или подачи им заявления об отставке, заявил Виктор БАЛОГА.

Он пообещал, что сегодня на официальном сайте Президента появится указ о порядке назначения исполняющих обязанности председателя ОГА в случае снятия с должности действующего руководителя.

«После этого вы поймете, что ни одна политическая сила не будет иметь желания ни в одном регионе снимать руководителя по политическим мотивам. Будет желание найти компромисс для того, чтобы работать, а не думать о том, кто будет очередным руководителем, например, Харьковской, Сумской области», - сказал В.БАЛОГА.

Кроме того, он пояснил, что Президент лично будет назначать исполняющих обязанности, исходя из собственного видения кандидатуры нового руководителя.

Последние 2-3 месяца рейтинга Президента не падает Глава Секретариата Президента считает, что за последние 2-3 месяца падения рейтинга Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет. «Это мое личное впечатление», - добавил В.БАЛОГА. (Как сообщал УНИАН, в то же время по результатам ряда социологических исследований, рейтинг Президента за последнее время снизился).

«Государство» и «правительство» не одно и то же Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает, что "государство" и "правительство" не тождественные понятия, и глава государства будет укреплять президентскую вертикаль. Государство возглавляет Президент, независимо от того, кто руководит правительством: «В Украине один глава государства - это Президент», который «есть и впредь будет оставаться верховным политиком Украины», - подчеркнул он.

Отметив, что «государство» и «правительство» - это «не одно и то же», В.БАЛОГА подчеркнул: «Осознание этого факта всеми субъектами пойдет только на пользу общему делу».

«Глава государства будет продолжать укреплять президентскую вертикаль власти, будет принимать участие в формировании и назначении кадров», - добавил В.БАЛОГА.

Украина и Беларусь вели переговоры о российском газе Украина и Беларусь вели переговоры по согласованию тарифной политики на транспортировку российского газа. Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

В частности, отвечая на вопрос журналистов, ведутся ли сегодня переговоры с Россией об увеличении объемов транспортировки газа через территорию Украины, А.ЧАЛЫЙ отметил, что ему не известно о новых предложениях со стороны России в связи с ситуацией, сложившейся с повышением цен на газ для Беларуси.

В то же время он утвердительно ответил на вопрос о наличии переговоров с Беларусью о согласовании тарифной политики.

По его словам, такие переговоры имели место и были очень активными во время саммита СНГ в Минске 28 ноября. В частности, во время встречи президентов Украины и Беларуси.

Он отметил, что затем по дипломатическим каналам эти консультации поддерживались.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК отметил, что Украина не имеет возможности делиться с Беларусью газом, но в то же время есть техническая возможность перераспределить электроэнергию.

«Но я не думаю, что это решит проблему газа», - сказал он.

В то же время заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК сказал, что вопрос заключается в другом – в энергетической безопасности Европы, точнее ее отсутствии.

«Я хотел бы вам сделать исторический экскурс в начало нынешнего года – шоу по отключению газа (в Украине – УНИАН). До того момента, пока на газовом рынке в мире не будет понятных и четких правил ценообразования на поставки газа, энергетическая хартия из категории декларативной в категорию общеобязательной не перейдет. И мы будем думать, каким образом должна быть построена общая энергетическая политика Европы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

(Как сообщал УНИАН, 26 декабря российская компания «Газпром» и Беларусь не договорились об объемах и цене поставок российского газа в 2007 году. Срок действия контракта на поставки в Беларусь российского газа заканчивается 31 декабря 2006 года. Беларусь в 2006 году покупает у России природный газ по 47 долларов за тысячу кубометров российского газа. Но с 1 января 2007 года «Газпром» намерен продавать Беларуси газ по цене 200 долларов за тысячу кубометров).

СНБО выполнил все поставленные Президентом задачи Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК заявляет, что СНБО выполнил в 2006 году все поставленные Президентом задачи.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

В.ГАЙДУК отметил, что аппарат СНБО выполнил практически все задачи, которые поставил перед ним Президент.

По его словам, был проведен ряд заседаний СНБО, на которых рассматривались вопросы о решении проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также о возврате налога на добавленную стоимость. В.ГАЙДУК напомнил, что по этому вопросу СНБО приняла решение и направила на подпись Президенту.

Он отметил, что СНБО рассмотрел Стратегию национальной безопасности Украины. Секретарь СНБО также сообщил, что Стратегия была принята за основу. Сейчас установлен срок, в течение которого она будет принята и также направлена на подпись Президенту.

СНБО своей работой опроверг обвинения в его политизации, сообщения о том, что совет превращается в политический орган, не оправдались. «СНБО работает абсолютно прагматично как функциональный орган, в работе которого нет никакой политики», - сказал В.ГАЙДУК.

СНБО рассмотрит вопросы борьбы с коррупцией, реформирования МВД и судебных органов

В следующем году СНБО рассмотрит вопросы борьбы с коррупцией, реформирования МВД и судебных органов. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК.

Он напомнил, что в соответствии с Указом Президента в следующем году заседания СНБО будут проходить каждый месяц.

В частности, он отметил, что в течение года будет рассмотрен пакет стратегических вопросов, среди которых проблемы борьбы с коррупцией, реформирование Министерства внутренних дел, а также реформирование судебной ветви власти.

Кроме этого, по словам В.ГАЙДУКА, СНБО займется вопросами трудовой миграции украинцев, а также нелегальной миграции.

По его словам, в совместной с правительством рабочей группе работники СНБО рассмотрят вопрос бюджета на военные нужды.

Формат «5+2» будет возобновлен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий ГАЙДУК считает, что диалог по проблемам Приднестровья в формате «5+2» будет возобновлен.

Об этом В.ГАЙДУК сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента. (Формат “5+2” предусматривает переговоры с участием посредников - Украина, РФ, ОБСЕ - и наблюдателей - США, ЕС).

Он отметил, что аппарат СНБО занимался этим вопросом, а позже к этому присоединилось также и правительство.

В.ГАЙДУК напомнил, что проблема Приднестровья также обсуждалась во время заседания украинско-российской межгосударственной комиссии в Киеве.

«Мы не видим оснований, чтобы не открыть диалог в формате «5+2», - сказал секретарь СНБОУ.

Он напомнил, что эту позицию подтвердили Президенты Украины и России Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН по окончании заседания межгосударственной комиссии.

В.ГАЙДУК также отметил, что сейчас план В.ЮЩЕНКО по приднестровскому урегулированию становится актуальным.

(Как сообщал УНИАН, в то же время в Приднестровье 10 декабря прошли президентские выборы, на которых победил нынешний глава непризнанной республики Игорь СМИРНОВ. Молдова не признала выборы в Приднестровье, назвав их "провокацией". Международное сообщество, в том числе Украина, также считают выборы в Приднестровье и их последствия нелегитимными и призывает возобновить переговоры в формате „5+2”).

Секретариат Президента прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12% Об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, такой уровень инфляции составляет угрожающую тенденцию для экономического развития. При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что эта тенденция в 2007 г. усилится. Причина в пересмотре действующим правительством уровня цен на газ в 2007 году.

«Эта тенденция усиливается тем, что на начало 2006 года было подписано соглашение, в соответствии с которым цена (на газ – УНИАН) в 95 долл. определялась на 5 лет», - сказал А.ЯЦЕНЮК, подчеркнув, что с повышением цены на газ в 2006 году экономике Украины удалось успешно справиться. Это подтверждается тем, что темпы экономического роста по итогам текущего года будут значительно выше прогнозируемых. Но новая цена газа в 2007 году может стать фактором роста инфляции.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, удержать показатели инфляции в следующем году на прогнозируемом уровне будет очень непросто.

Кроме того, считает А.ЯЦЕНЮК, в следующем году на состояние экономики будет иметь большое влияние спрос на украинскую продукцию на мировых рынках. Еще одним фактором экономического развития в 2007 году А.ЯЦЕНЮК назвал разработку и принятие программы социально-экономического развития Украины.

(Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ заявил, что правительство планирует «вписаться» в прогнозируемые показатели инфляции на 2007 год. По словам министра, удержать инфляцию в прогнозируемых рамках правительству удастся благодаря совместной работе с Национальным банком Украины. Н.АЗАРОВ считает, что 2007 год будет переходным годом и стабилизационным относительно инфляции, нормальным уровнем которой он назвал 3-5%. Достичь такого показателя инфляции, по словам Н.АЗАРОВА, правительство планирует в 2008 году.

Справка УНИАН. В январе 2006 года Министерство экономики прогнозировало инфляцию в 2006 году на уровне 11,4-11,6%. При формировании госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%. Инфляция в Украине в декабре 2005 года составляла 0,9%, в целом по итогам 2005 года - 10,3%).

Дальнейший процесс вступления Украины в ВТО зависит исключительно от правительства Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделал все от него зависящее для достижения положительного результата (по вступлению Украины в ВТО - УНИАН). А.ЯЦЕНЮК напомнил, что были подписаны двусторонние принципиальные соглашения о доступе на рынке товаров и услуг с США, Австралией и Китаем.

Кроме этого, Президент Украины подал в парламент законопроекты, принятие которых было необходимо для вступления в ВТО.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, «сейчас мяч находится исключительно в площади правительства, оно должно внести ряд изменений в свои нормативные акты». Кроме этого, по мнению представителя Секретариата Президента, Кабинет Министров должен принять активнейшее участие в следующем заседании Рабочей группы (по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО - УНИАН), которое запланировано на январь 2007 года.

«Правительство фактически должно завершить все формальности относительно согласования отчета Рабочей группы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При согласовании всех формальностей, считает А.ЯЦЕНЮК, реальные сроки вступления Украины в ВТО - второй квартал 2007 года. При этом он отметил, что сейчас фактически «Украина на 90% уже в ВТО».

(Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует вступление Украины во Всемирную торговую организацию в феврале 2007 года, при условии внесения в этот срок Рабочей группой данного вопроса на рассмотрение Генеральной ассамблеи ВТО.

“Мне кажется так, что если будет вынесено это решение в феврале этого года - оно будет позитивным”, - сказал премьер, отметив при этом, что со стороны Рабочей группы могут возникнуть дополнительные вопросы, а также условия. В данном случае, подчеркнул премьер, Украина готова принять такое решение.

Вместе с тем, отметил В.ЯНУКОВИЧ, в случае, если условия, выдвинутые Рабочей группой, будут носить негативный характер в плане отечественных производителей, то Украина может отстрочить свое вступление в Организацию).

В 2007 году правительство повысит социальные гарантии В Секретариате Президента Украины убеждены, что в 2007 году правительство повысит социальные гарантии, как это предусмотрено принятым в дополнение к госбюджету-2007 постановлением Верховной Рады.

Об этом заявил Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, в соответствии с конституционной реформой, постановление парламента является не просто декларативным документом, а документом, обязательным для выполнения правительством и Президентом.

Формула успеха на 2007 г. укладывается в три буквы... Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА обещает отправить на пенсию те политические силы, которые не хотят идти путем понимания и компромисса.

В.БАЛОГА подчеркнул, что монополии на власть у любой политической силы в украинском обществе не будет. По его словам, все политические силы должны сдать экзамен на способность к компромиссу. По мнению В.БАЛОГИ, нужно сотрудничать, конкурировать, а не воевать. «Я убежден, что победа - за стратегией понимания. Нам навязывали и навязывают конфликт, а мы предлагаем конкуренцию и компромисс. Компромисс – это оружие сильного», - сказал В.БАЛОГА, добавив, что «вместо одного «к» - конфликт, мы предлагаем «три К - конкуренция, компромисс и консолидация». Глава Секретариата подчеркнул, что именно эти три буквы «К» являются формой успеха на 2007 год.

Он отметил, что Секретариат Президент никогда не будет поддерживать конфликты и не будет принимать в них участие. «Это не наша политика», - сказал В.БАЛОГА.

«А тем, кто не хочет конкурировать, тем, кто не хочет компромисса, ради украинского общества, я думаю, они имеют все права и почести пойти общаться с КРАВЧУКОМ, с КУЧМОЙ на заслуженный отдых», - отметил В.БАЛОГА.

Партия регионов разочаровала своих избирателей Глава Секретариата Президента считает, что Партия регионов разочаровала своих избирателей. Отвечая на вопросы журналистов, В.БАЛОГА отметил, что каждая ветвь власти работает с целью улучшения жизни людей.

Он подчеркнул, что после победы на парламентских выборах Партия регионов стала надеждой для украинских граждан. Однако, по его словам, эта надежда не исполнилась и люди разочаровались.

Такой свой вывод В.БАЛОГА подтвердил результатами последних социологических опросов, в соответствии с которыми, по его данным, большинство людей заявили, что их жизненный уровень не улучшился.

«К сожалению, жизнь людей не улучшилась», - сказал В.БАЛОГА.