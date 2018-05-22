Почему затихло дело педофилов?

Какая разница между Г.Омельченко и “Регионами”… Нардеп С.В. просил, чтобы я «этому дебилу нардепу Р.Б. ничего не объяснял»… Кто же виноват: депутаты или адвокаты?..

Эпидемия гриппа как бы отодвинула на второй план «дело педофилов», знаменовавшее собой старт избирательной кампании. Прошло всего несколько дней, как вдруг все затихли – словно и не было громких «педофильных» заявлений… О том, как обстоят дела сейчас, мы поинтересовались у Андрея Цыганкова – адвоката потерпевшей Елены Полюхович.

Цыганков встретился с нами, вооружившись документом – своим «заявлением о преступлении», адресованным генеральному прокурору (ранее мы печатали заявление коллеги Цыганкова, в котором изложены подробности бесед адвокатов с народными депутатами).

Публикуем краткое изложение нашей беседы с адвокатом Цыганковым, с привлечением интересных цитат из его заявления.

КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ Г.ОМЕЛЬЧЕНКО И “РЕГИОНАМИ” Напомним, что для адвокатов Андрея Цыганкова и Валерия Коновалова эта история началась в начале апреля, когда к ним за помощью обратилась Елена Полюхович.

После встреч адвокатов с народными депутатами, на которых обсуждалось вероятное участие в педофильных похождениях народных избранников, дело о педофилах стало плавно превращаться в дело об адвокатах с их якобы вымогательством.

Цитирую заявление Цыгакова:

«В октябре 2009 года в рамках проведения досудебного следствия был установлен факт причастности к совершению преступления трех народных депутатов Украины, на которых потерпевший указал как на лиц, принимавших участие в сексуальном насилии над ним, и лиц, которыми он был изнасилован (частично данный факт был также подтвержден генеральным прокурором Украины во время выступления на открытой сессии Верховной Рады 20.10.2009г.)».

После того, как детьми были опознаны народные депутаты, адвокаты, по словам Цыганкова, предполагая, что на них может начаться давление, постарались «обезопасить» дело от внешнего и политического вмешательства. Цыганков, предвидя возможные провокации, с согласия Елены Полюхович подготовил процессуальные документы о вступлении в дело своего коллеги Валерия Коновалова.

То, что материалы дела были преданы огласке народными депутатами Вадимом Колесниченко и Григорием Омельченко и адвокатом Татьяной Монтян, имело свои положительные и отрицательные стороны. Дело получило резонанс. Матери и детям предоставили охрану, дали статус потерпевшей стороны. Казалось бы – всем спасибо. Но последующие действия политиков заставляют сомневаться в чистоте их намерений. Вот что об этом пишет Цыганков:

«13.10.2009 наш клиент Полюхович Е.В. сообщила по телефону, что адвокат Т.Монтян без оснований и согласия Полюхович Е.В. 15.10.2009 г. организует и проведет пресс-конференцию в УНИАН, и препятствовать этому Полюхович Е.В. не может. Насколько мне известно, обращение к адвокату Т.Монтян со стороны Полюхович Е.В. состоялось в результате того, что ее попросили об этом народные депутаты Украины (или же народный депутат), к которым Полюхович Е.В. вынуждена была обратиться в связи с тем, что, по моему мнению и по мнению Полюхович Е. В., следствие проводилось не вполне объективно и всесторонне… Народный депутат, с которым общалась Полюхович Е.В., сказал, что адвокат Т.Монтян будет участвовать в этом деле наряду с другими адвокатами, однако будет иметь некоторые обязательства перед народными депутатами (об этом мне известно со слов Полюхович Е.В.). Сразу хочу заметить, что в настоящее время в связи с тем, что данный проект введения в дело «своего» адвоката с целью его деятельности в интересах народных депутатов (и непосредственно народного депутата Г.Омельченко) не был реализован, на потерпевшую Полюхович Е.В., насколько мне известно, оказывается давление с требованием отказаться от услуг адвокатов А. Цыганкова и В.Коновалова. Данное, безусловно, свидетельствует о создании соответствующей схемы, о систематическом вмешательстве и препятствовании мне как адвокату в осуществлении гарантированной свободы адвокатской деятельности в Украине, служит подтверждением наличия устойчивых коррупционных связей и использования материалов досудебного следствия для оказания влияния на ход избирательной кампании по выборам Президента Украины».

Далее Цыганков поясняет:

«У меня нет сомнений, что исключенный из рядов БЮТ Г.Омельченко, учитывая свою позицию и якобы возможность влиять на данное уголовное дело, легко найдет новый лагерь единомышленников, которые ему обеспечат не только депутатский мандат, но и депутатскую неприкосновенность в будущем».

Я же могу добавить, что уже первые выступления «Регионалов» и Григория Омельченко выглядели весьма синхронно. При этом нарисовавшийся первым с громким заявлением об изнасилованиях детей в Артеке «регионал» Вадим Колесниченко после своей заявки в интервью УНИАН сначала явно путался в деталях, делал паузы. Создавалось впечатление, что он хоть и участвовал в кавалерийской атаке, но не был посвящен в детали дела. А подключившиеся потом его коллеги «Регионов» по фракции по телефону рассказывали мне леденящие душу вещи об этом деле, обвиняли бютовцев, но при этом – отказываясь выступать публично.

НАРДЕП С.В. ПРОСИЛ, ЧТОБЫ Я «ЭТОМУ ДЕБИЛУ НАРДЕПУ Р.Б. НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНЯЛ»

Общественности также стала известна история отношений народных депутатов С. В. и Р. Б. из фракции БЮТ с адвокатами Елены. (Подробности читайте здесь).

Цыганков пояснил, что народный депутат С. В., узнав, что этим делом занимается адвокат Валерий Коновалов, предложил заработать на моральном ущербе для пострадавшей. С.В. устроил встречу народного депутата Р. Б., якобы участвовавшего в оргиях, с адвокатами, вбив в смету свои посреднические. В заявлении Цыганков, который ходит на допросы и дает показания, добровольно дает «согласие на снятие любой информации о входящих и исходящих звонках, СМС-сообщениях, трафиках электронной почты с единственного мобильного телефона», которым он во время этих встреч пользовался. В заявлении он пишет, что народный депутат С.В., давая рекомендации, как себя вести со своим коллегой Р.Б., объяснял, чтобы мы «этому дебилу (т.е. депутату Р.Б.) ни в коем случае не объясняли никакие процессуальные моменты дела, а говорили лишь, что при содействии народного депутата С.В. готовы реализовать соответствующий пакет, а он может либо покупать его, либо нет. При этом С.В. предупредил нас, что Р.Б. будет торговаться независимо ни от чего».

В кругах юристов и опытных милиционеров сложилось мнение, что С.В. поначалу действовал из «чисто денежных соображений». Но в какой-то момент однопартийцы (поговаривают, что это Андрей Кожемякин) узнали о готовящейся сделке.

Дело решили превратить в дело о вымогательстве. Нардеп Р.Б. согласился повторить «подвиг» Николая Мельниченко и пришел на встречу к адвокатам потерпевшей, вооруженный средствами записи. Позже появившиеся в Интернете записи беседы адвокатов и Р. Б., впрочем, не продемонстрировали миру ничего нового. Равно, как и не зафиксировали факта вымогательства. В этих записях приводятся беседы, которые подтверждают сказанное ранее. «Дело не политическое, а уголовное…» Слово «деньги» всплывает только один раз. Р. Б. говорит: «Я плачу деньги за что?» Любопытно, что уже на следующий день после заявления министра Луценко в парламенте о якобы имевшем место вымогательстве Татьяна Монтян и Григорий Омельченко настаивали, чтобы Елена Полюхович подписала гневное письмо, в котором клеймила бы поступок своих адвокатов. Этот факт нам неофициально подтвердили сотрудники МВД, сказав, что Елена отказалась «сдать» своих адвокатов, потому что сама хочет все контролировать.

О роли МВД в «деле вымогательства» Цыганков пишет следующее: «Министр МВД Ю.Луценко был участником провокации и фабрикования оснований для уголовного преследования адвокатов В.Коновалова и А.Цыганкова …Убежден, что если у министра МВД Ю.Луценко были основания и убеждения, в том, что совершено уголовное деяние…, он не имел права совершать действия, оглашая о якобы процессуальных действиях в отношении виновных лиц на заседании Верховной Рады в прямом телеэфире... О том, что конечный результат министру МВД был не нужен, свидетельствует именно то, что указанные выше оперативные действия были разглашены. Данными действиями… Ю.Луценко намеревался спровоцировать меня как адвоката прятаться, не появляться на допросах и иных процессуальных действиях по уголовному делу, избегать общения с органами правопорядка, осознавая риск моего задержания и помещения под стражу как обвиняемого…»

КТО ЖЕ ВИНОВАТ: ДЕПУТАТЫ ИЛИ АДВОКАТЫ?

А как же «дело педофилов»?

Цыганков пишет, что "в результате действий МВД Украины и самого министра" он «не был допущен в качестве адвоката к следственным действиям с участием Полюхович Е.В.» «Несмотря на отказ Полюхович Е.В. от дачи показаний, сотрудники МВД… оказывали давление на потерпевшую, грозили ей многочасовым допросом... Данное может подтвердить адвокат Е.Солодко, который принимал участие в этом действии в интересах Полюхович Е.В. Также неустановленные лица на территории МВД Украины по адресу улица Богомольца, 10 предлагали Полюхович ознакомиться и посмотреть компрометирующие материалы на ее адвокатов…, гарантировали ей отсутствие каких-либо негативных последствий от каких-либо моих действий, поскольку вопрос привлечения меня к уголовной ответственности и содержания меня под стражей уже якобы решен… Это также является одним из оснований для высказывания Полюхович Е.В. просьбы о смене государственной охраны, которая обеспечивает ей безопасность».

26 октября дело о растлении малолетних было передано в Генпрокуратуру.

Думаю, министр Луценко должен вздохнуть с облегчением. В последнее время он как герой средневековой литературы терзается выбором между отцовской и профессиональной честью, обязывающей его расследовать дело о педофилах, и партийным долгом перед политиками – расследовать дело о вымогательстве адвокатов.

Он ведь в Верховной Раде клялся перед Богом и людьми, что сделает все, чтобы расследовать это дело и посадить виновных.

Кто же виновные?

Неужели адвокаты?

Не верю…

Лана Самохвалова