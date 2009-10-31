ЦИК зарегистрировала Тимошенко кандидатом в Президенты
12:12, 31 октября 2009Политика
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Решение приняли единогласно
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.
В поданных Ю.ТИМОШЕНКО документах Центризбирком не нашел нарушений.
Также комиссия зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО в ЦИК народного депутата из фракции БЮТ Владимира ПИЛИПЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 28 октября представитель Ю.ТИМОШЕНКО подал в ЦИК документы на регистрацию ее кандидатом в Президенты.
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