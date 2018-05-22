Вирус паники: что творится на местах (обновлено)

Луцк: на рынках ажиотаж на лук и чеснок

В аптеках города скупили почти все профилактические средства против гриппа. Нет также марлевых повязок, в большинстве аптек заметен даже недостаток элементарного витамина С.

Еще вчера такой паники и очередей у аптек в городе не было. Как рассказывают сами аптекари, сегодня утром, перед открытием заведений перед аптечными пунктами стояли уже довольно большие очереди людей. К обеду в аптеках уже не было никаких противогриппозных или профилактических лекарств, которые рекомендуют медики: оксолиновой мази, амизона и тому подобное. В то же время на рынках наблюдается заметный ажиотаж на лук и чеснок.

Глава облгосадминистрации на пресс-конференции сообщил, что провел переговоры с представителями фармацевтических компаний, которые заверили его, что будут делать все от них зависящее по обеспечению города медикаментами.

В целом пока еще на улицах Луцка людей в повязках не видно. Правда, некоторые из таксистов работают в масках. В отдельных магазинах и супермаркетах, по словам продавцов, дирекция закупила повязки и обяжет пользоваться ими во время работы. Медики же призывают всю Волынь при первых симптомах обращаться за помощью к врачам, не применять нетрадиционные методы и самолечение, придерживаться правил гигиены, регулярно проветривать помещение.

Как сообщалось, распоряжением главы облгосадминистрации Николая Романюка в учебных заведениях области объявлен карантин. Ограниченно проведение всех развлекательных мероприятий, спортивных соревнований.

В области свыше 3 тысяч человек обратились с жалобами на симптомы гриппа. У 16 из них установлен диагноз “грипп”, одна женщина умерла от пневмонии.

(Оксана Вашкевич) Ужгород: только бы не закрыли границу! В городе - ажиотаж и паника, поскольку сегодня утром стало известно, что в Закарпатской областной инфекционной больнице в Ужгороде ночью умерли двое людей. Предварительный диагноз – осложнения после гриппа или ОРВИ.

Ужгородцы массово ринулись в аптеки. В подавляющем большинстве из них сегодня невозможно найти противовирусные средства – Афлубин, Интерферон, «выгребают» все препараты, которые снижают температуру, запасаются антибиотиками.

Сегодня же утром подготовку к эпидемии гриппа объявили в Ужгороде на специальной противоэпидемической комиссии Ужгородского горисполкома. Как доложил главный санитарный врач города Василий Петричко, ситуация тяжелая.

Стало известно, что на сегодня в областной инфекционной больнице из 100 коек заняты уже 93, причем это больные, которые имеют осложнения после гриппа и ОРВИ.

На неделю продлены каникулы для детей в школах и детсадах, людей просят носить маски. Ужгородский горисполком также обязал всех водителей такси, автобусов, работников магазинов и разных общественных заведений надевать защитные повязки.

Мер Ужгорода Сергей Ратушняк на заседании комиссии заявил, детей, когда они пойдут в школы, тоже будут просить носить маски. Для этого 20 тысяч масок планируют получить «по линии» МЧС.

Невзирая на это, довольно много закарпатцев намерены ехать за медикаментами за границу. Боятся лишь, чтобы не закрыли границы.

(Наталья Петервари) Тернополь: люди в масках, пустые автобусы Паника началась 28 октября. “Перекрыли все дороги, из города теперь выехать невозможно”, “Поезда в Тернополе теперь не останавливаются, никого из города не выпускают”, “Завтра на Театральной площади должны раздавать лекарства от гриппа, потому что в аптеках все раскупили”, – так обсуждают люди последние события в общественном транспорте, на рынках и в магазинах.

До вечера истерия охватила весь город. Люди звонили друг другу, советовали позакрывать окна, поскольку “ночью с вертолетов город будут посыпать дустом” (в других вариантах – хлоркой или просто химикатами), чтобы обезвредить вирус свиного гриппа и брюшного тифа (?). При этом одни ссылались на СМИ, другие – на влиятельных людей в разных государственных органах. Чиновники, говорят, действительно звонили своим знакомым с подобными советами, поскольку и до них доходили такие слухи.

Однако вчера председатель обладминистрации Юрий Чижмарь, опровергая бессмысленные слухи на пресс-конференции, признал, что делается это немного поздно. “Мы просто не ожидали, что слухи будут распространяться быстрее вируса”, – признался он.

О вреде самолечения предупреждают большие плакаты на входе в магазины, государственные органы. Антигриппозные агитационные открытки появились в общественном транспорте. В то же время количество пассажиров резко уменьшились, из тех тернополян, которые и в дальнейшем осмеливаются ездить маршрутками и троллейбусами, – большинство в масках.

Маршрутки ходят почти пустые. Из ближайших сел автобусы приезжают в Тернополь без пассажиров.

Уменьшились количество посетителей и в развлекательных заведениях. “Сейчас обслуживают мгновенно, потому что почти нет клиентов”, – говорят частые гости ресторанов.

Люди в масках становятся уже органической частью городского пейзажа. В масках – прохожие, инспекторы ГАИ, дворники, которые выходят на работу на рассвете, когда рядом нет ни души… На повязках часто рисуют "смайлики".

В то же время в аптеках маски закончились, и купить их невозможно.

(Андрей Вацик)

Львов: лимонов нет, свинину никто не покупает

Львовщина в панике. На улицах одиночные прохожие почти все в масках (за нехваткой медицинских масок-респираторов надевают сложенную марлю), в аптеках очереди, в больницах не хватает койко-мест для больных. Пустые кафе, полупустой транспорт. Опустевшие улицы города навеивают мысли об объявлении войны.

Эти тревожные ощущения усиливаются периодическими сообщениями в региональных СМИ, о том, что «над Львовом из самолета будут распылять антивирусные вещества, как это уже делали в Тернополе». Рассказывают, что «смертельная инфекция вызвана тифом, который дает осложнение на легкие» и что такое уже было на Галичине сразу после Второй мировой войны.

Чиновники призывают не «мести» с аптечных полок лекарства и не заниматься самолечением, заверяя, что «ситуация контролируется», а также угрожают журналистам «принять к ним меры», если они будут давать непроверенную информацию.

Да в общем-то, в аптеках Львовщины уже нечего «сметать»: дефицитом стали и защитные маски, и марля, а также большинство антивирусных препаратов. Об этом даже заявил на совещании в Тернополе при участии Юлии Тимошенко глава Львовской ОГА Николай Кмить.

После сегодняшнего заявления львовского губернатора о том, что грипп лечится препаратом «Тамифлю», которого всего 2500 упаковок на всю область и то лишь в больницах (препарат даже не поступал в аптеки Львовщины), галичане кинулись звонить в соседнюю Польшу знакомым, где «Тамифлю» продается в аптеках, чтобы те им немедленно передали препарат. Нетрудно предвидеть, что скоро его можно будет купить за тройную цену “на руках”.

Во Львове и в райцентрах области люди массово скупили на базарах все имевшиеся запасы лимонов и чеснока, а продавцы мяса заявляют, что из-за распространения «свиного» гриппа люди прекратили покупать не только свинину, но и говядину с курами.

В некоторых кафе бармены и официанты работают в масках и резиновых перчатках...

После сообщения о смерти врача, выезжавшей на вызовы, люди со страхом стали впускать в свои квартиры и медиков.

– Из 4-й поликлиники Львова вчера вызывала домой участкового врача, потому что заболели двое детей и я сама, – рассказала 30-летняя львовянка. – Пришла врач пенсионного возраста, не сняла сапоги в грязи и зашла в комнату, не помыв рук и не протерев стетоскоп, принялась меня осматривать. Она была без защитной маски. К детям я ее, конечно, не подпустила. Больше врача домой не буду вызывать, потому что такие врачи сами становятся переносчиками инфекции».

Между тем власть Львовщины заявляет, «количество обращений к медикам стало снижаться».

По информации главного управления здравоохранения Львовской ОГА по состоянию на 18.00 30 октября заболели гриппом и ОРЗ 41067 человек. Из них – детей до 14 лет – 22520. Госпитализированы 234 человек, среди которых преобладают взрослые – 201 - и 33 дети. Число умерших – 13, в том числе один ребенок. В реанимационных отделениях в тяжелом состоянии находятся 19 больных. Во Львовской областной клинической больнице, где специально развернут блок интенсивной терапии, проходят лечение 13 беременных и одна роженица с диагнозом “негоспитальная пневмония”.

(Ксеня Нестеренко)