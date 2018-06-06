Сенсация в Киевсовете: обошлось без мордобоя

Пикет коммунистов

Последняя сессия Киевсовета началась с двойного пикета. Возле здания по адресу Крещатик, 36, стояли несколько десятков коммунистов и активисты партии “Велика Україна”. Первые произносили дежурные речи об обнищании населения и размахивали красными флагами, вторые тоже произносили дежурные речи об обнищании населения и готовили черные шары. Активисты «Великої України» привязывали к ним «черновцы» - бумажные «купюры» с карикатурными изображениями мэра. Начало было многообещающим: члены партии говорили, что запустят Леонида Михайловича в космос, туда, к заоблачным «тарифам Черновецкого».

Активистка «Великої України» готовит мэра к запуску

К картонному мэру привязали все те же невеселые шары. «Великоукраинцы» долго мыли кости Черновецкому, говорили о 250 тысячах горожан, которые должны выступить за референдум об отставке мэра, крутили записи с частушками о нем.

Надо сказать, фигура Леонида Михайловича вызывает у многих приступы стихосложения. Стоит ли говорить, что обычно рифмованные строки о мэре могут быть лучше. Правда, мне, например, понравилась такая частушка: «Черновецкий – славный парень, бьет не в бровь, а прямо в глаз. Поимел сначала право, а потом уже всех нас». Главные слова здесь: «поимел право»: любимая газета Леонида Михайловича называется «Имею право». Бесславно закончили свое выступление коммунисты – они просто незаметно растворились через час после начала мероприятия.

В это время в сессионном зале творилось что-то невероятное: ни один из девяноста зарегистрированных депутатов не дрался, не обзывался на своих коллег, не кричал. Избранники тихо, мирно решали вопросы. По кулуарам расхаживал Михаил Бродский, обильно разражавшийся в адрес мэра филиппиками. Депутат, в частности, рассказал журналистам, что 11 января состоится первое судебное заседание, на котором будет рассмотрен факт легитимности или нелегитимности заседания депутатов 23 декабря. И положительное решение суда по этому поводу станет официальным поводом для проведения референдума по отставке Черновецкого.

Параллельно с этим депутаты практически единогласно проголосовали за Программу социально-экономического развития Киева. Также народные избранники большинством голосов одобрили принятие бюджета Киева на следующий год.

Удовлетворенный Черновецкий выступил перед журналистами, заявив, что это самый социально ориентированный бюджет, какой только можно было придумать. А еще он сказал, что драк сегодня не будет и извинился за это перед представителями СМИ. «Извините, но ничего поделать не могу: драк сегодня не будет», - подвел итог мэр.

Жертвы «Элита-Центра»

В три часа под стены мэрии пришли люди, которые пострадали от афер «Элита-Центра». Они принесли триста свечек, зажгли их и выложили из них слово «Элита». Они рассказывали журналистам свои печальные истории: многие из них стали реальными бомжами. Однако никого из депутатов это уже не волновало. Те были усталыми и безразличными ко всему: как говорится, конец дня, конец месяца, конец года. Жертвы квартирных аферистов апеллировали к мэру, но как известно, самому Черновецкому такие акции протеста – как комариные укусы.

День заканчивался вроде бы мирно, однако в столице осталась масса нерешенных проблем и конфликтов. Так что будем ждать новых битв в Киевсовете в новом 2007 году. Тем более что уже в январе депутаты от оппозиции могут внезапно получить ощутимую поддержку: как только отошедшие от праздников киевляне увидят счета за услуги ЖКХ…

Антон Зикора