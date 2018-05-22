Сомалийским пиратам, захватившим «Ариану», не нужны деньги?

Полгода экипаж греческого судна “Ариана” с 24 украинцами на борту находится в плену сомалийских пиратов. Полгода матери ничего не знают о судьбе своих сыновей, жены – мужей, дети – отцов. Связь с моряками отсутствует. В последний (и единственный!) раз с пленниками удалось поговорить 25 мая.

– Разговор длился две минуты, – вспоминает супруга второго механика судна Анна Муругова. – И он у меня спрашивает: “Аня, вы о нас забыли?” (Они были захвачены 2 мая). Я говорю: “Андрей, ну как такое может быть, чтобы мы о вас забыли?” Тогда он спросил, что мы делаем. Я рассказала, что каждый дань ездим в представительство МИДа в Одесской области и в крюинговую компанию. Он сказал: “Аня, этого мало”. И все моряки, которые к нам приходили, говорили: “Обращайтесь к СМИ”. Но в тот момент нам пригрозили в компании, что это помешает переговорному процессу, только затянет его. Мы все живые люди, поверили, что если молчание хоть как-то приблизит приезд близких, то, естественно, никто никуда обращаться не будет. Мы старались избегать прессы. А оказалось, что их юридический путь ни к чему не привел.

По прошествии шести месяцев жены и матери моряков “Арианы” провели пресс-конференцию в УНИАН и рассказали о своих мытарствах в чиновничьих кабинетах. За последние полгода родственники заложников “Арианы” оббивали пороги Секретариата Президента, Кабмина, МИДа, Верховной Рады, СБУ – безрезультатно. Пришло единственное письмо из СБУ. В нем сообщалось, что “штаб по спасению “Арианы” создан еще в мае месяце, работа ведется” (правда, о результатах деятельности не упомянули).

– Сегодня утром (29 октября) мы уже пообщались с одним из руководителей в приемной Президента. Ничего нового не узнали, – рассказывает супруга пленного моряка, депутат Одесского городского совета Светлана Фабрикант. - Мы передали уже 4-е обращение на имя Президента. На первые три никакой реакции не было. Хотя нет. Был один ответ – с расписанием часов приема приемной Президента. К сожалению, все.

– К нам приезжали разные политики. Мы ко всем обращались, – рассказывает Анна Муругова. – Когда приезжал Янукович, мы стояли под дождем, подошли к его охране, передали два письма. Но никаких новостей. Юлии Тимошенко передавали. Записались на прием в Кабмин. 2 часа простояли, ни один человек не зашел, а нас так и не приняли.

Родственники членов экипажа “Арианы” призывали украинскую власть, судовладельца и мировую общественность ускорить освобождение судна и экипажа из плена сомалийских пиратов.

– Хочу обратиться ко всем женщинам-политикам, – заявила Анна Муругова. – Мы жены, матери. Наши мужья – обыкновенные моряки, работники торгового флота. Они не должны отвечать за то, что происходит во всем мире. Мы хотим, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Мы хотим их увидеть, мы хотим их услышать. Помогите нам в нашей беде. Чудовищно, что шесть месяцев экипаж находится на судне без связи. Душа болит от невозможности сказать любимому человеку, как ты его ждешь, борешься и будешь бороться до последнего.

У Натальи Лупачевой на судне муж и сын – вся семья.

– Мы в третий раз приезжаем в Киев. Первые две попытки не удались. Не получилось дождаться помощи от нашего руководства страны, – еле сдерживая дрожь в голосе, говорит Наталья. – Мы надеемся, что с вашей помощью нам помогут. Мы очень надеемся на встречу с Петром Порошенко. Он обещал нас принять. Последний раз я разговаривала с мужем и сыном 25 мая. Мне очень тяжело. Но я надеюсь.

Слезы застилают Наталье глаза.

Вячеслав Гниденко – моряк, который знает, что такое сомалийский плен не понаслышке. Только в августе одессит Вячеслав вместе со своим земляком Евгением Шаповаловым вернулся домой после четырехмесячного плена на судне “Ханса Ставангер” все у тех же злополучных берегов Сомали.

– Мне жаль, что судно нашей страны (“Ариана”. – Авт.) оказалось “чемпионами” по длительности пребывания в плену. Полгода – это очень долгий срок. Не иметь возможности донести весточку о себе своей семье, нельзя позвонить домой – это сильно сказывается на состоянии. Однозначно, ребятам очень тяжело – и психологически, и физически. Есть информация, что у них заканчивается топливо. Вода пока есть, но, скорее всего, это техническая вода. Надо как можно скорее прекратить это психологический террор для всех: для членов экипажа и их семей. Я вспоминаю, в каком состоянии находился наш экипаж. Сомалийский плен – это похуже лагеря Гуантанама.

“Ариана” принадлежит греческой компании, которая управляется из Лондона. Все члены экипажа – украинцы, жители одесского региона и боцман из Запорожья. Балкер перевозил сою из Бразилии на Ближний Восток. Судно застраховано. Родственники пленников рассказывают, что 14 сентября греческое руководство компании продлило страховку в английском клубе. А у экипажа судна – страховка голландской фирмы. Там не идет речь о пиратстве. Обычная страховка – от несчастных случаев во время работы.

– Дорогие, любимые, самые долгожданные наши, услышьте нас. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть вас, – обращается к пленникам Галина Фют. – Единственное, о чем мы просим – наберитесь терпения. Мы заберем вас любыми путями. Мы, одесские женщины, вам это обещаем. Это не пустые слова.

Родственники пленных моряков еще в июле пытались выехать в Грецию, чтобы пообщаться с греческим судовладельцем напрямую. Но не удалось. Никому не выдали визу.

– Нас никто не выпустил. Боялись самосуда, – считает Муругова. – Теперь, по истечении шести месяцев, наверное, еще больше боятся.

– Скоро состоится матч между Национальными сборными Украины и Греции по футболу. И если к тому времени наших близких не освободят, мы очень хотим, чтобы украинская сборная на игре в Афинах напомнила об “Ариане”, – заявляют родственники моряков.

В том же крюинговом агентстве Одессы обслуживается еще 8 судов греческого судовладельца. Местные жители предлагают заблокировать их работу.

– Может, тогда у него возникнет необходимость выкупить это судно, – полагает Светлана Фабрикант. – Если на государственном уровне ничего не будет принято, нам придется прибегать к таким радикальным мерам, самим находить экономический выход из этой ситуации.

– Без телефонной связи или без фотографий наших мужчин мы отсюда не уедем, – уверяет Анна Муругова. – Если нашим мужчинам плохо, то нам еще хуже. Потому что мы ничего не знаем о них. Безызвестность порождает все что угодно.

Жены и матери моряков понимают, что процесс освобождения из пиратского плена довольно длительный. Но сегодня они хотят хоты бы услышать их голоса или увидеть свежие фотографии с борта судна.

Мы связались с директором греческой компании-оператора судна “Ариана” Спиридоном Минасом. – У меня нет новостей для вас на этот момент, – начал Минас.

– Как себя чувствуют моряки, у них достаточно запасов пищи, воды, топлива?

– Как я понял, у них есть вода, пища, топливо. Мы верим в это. Но сколько, я не могу сказать. Мы стараемся делать все возможное, чтобы моряки попали домой как можно быстрее. Когда мы говорили в последний раз, с их здоровьем было все в порядке.

– А когда вы в последний раз общались с пиратами?

– Мы разговаривали сегодня.

– Какую сумму выкупа они требуют?

– Извините, но я не могу рассказать вам деталей переговоров. Пираты не любят говорить об этих вещах. Это проблемы крюинговых компаний. Я не могу называть деталей, номеров. Вы меня понимаете.

– Вы готовы заплатить им?

– Мы всегда готовы. Пираты полагают, что украинские моряки вернутся. Но я не знаю когда. Это может быть сегодня вечером, завтра, может быть на следующей неделе. Я не знаю, когда. Мы готовы. Но неизвестно, когда будут готовы они.

– В чем проблема переговоров?

– Они (пираты. – Авт.) сейчас не готовы. Может у них есть другие дела. Я не знаю, чем они занимаются.

– Разве их основная цель не деньги?

– Я думаю, деньги – это первое, что им нужно. Но, может, тем временем они занимаются другими делами.

– Вы общались с членами экипажа?

– В последнее время мы не можем общаться с ними. Нам не позволено этого делать. Они (пираты. – Авт.) отключили все их телефоны. Мы делаем все возможное, чтобы освободить их.

– Жены и матери членов экипажа «Арианы» сказали, что хотели поехать в Грецию и встретиться с вами, но им не дали визы. Почему?

– Я не знаю об этом. Но вы понимаете, я не занимаюсь предоставлением виз. Это не моя деятельность.

Встреча нового министра иностранных дел с родственниками экипажа “Арианы” не принесла новостей о пленниках. Долгожданных фотографий так и не удалось увидеть, телефонной связи пока тоже нет. Но министр иностранных дел Украины заверил, что все берет под свой личный контроль. Конкретных сроков пока не называют.

– Убедили, что будут работать. Министр сказал, что все будет хорошо, – обречено подытоживает Анна Муругова.

Анна Ященко