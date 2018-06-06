Как Черновецкий над мэрией летал (фоторепортаж)

Как Черновецкий над мэрией летал (фоторепортаж)

14:59, 28 декабря 2006
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Активисты партии “Велика Україна” решили запустить киевского мэра в космос – вместе с его коммунальными тарифами. Прозвище Леонида Михайловича давно стали материалом для многих антимэровских символов

Сегодня активисты партии “Велика Україна” решили “запустить” киевского мэра в космос – вместе с его коммунальными тарифами.

Фамилия и прозвище столичного мэра ("Лёня-космос") давно стали поводом для многих антимэровских символов
Пенсионеры, которые в свое время голосовали за Черновецкого, теперь охотно присоединяются к акции

После того, как картонную фигуру мэра отпускают в воздух ...

...она начинает набирать высоту
и к радости всех, кто собрался возле мэрии, отправляется в космос вместе с новыми коммунальными тарифами.

Фото Дмитрия Стаховского

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