Как Черновецкий над мэрией летал (фоторепортаж)
Активисты партии “Велика Україна” решили запустить киевского мэра в космос – вместе с его коммунальными тарифами. Прозвище Леонида Михайловича давно стали материалом для многих антимэровских символов
Сегодня активисты партии “Велика Україна” решили “запустить” киевского мэра в космос – вместе с его коммунальными тарифами.
|Фамилия и прозвище столичного мэра ("Лёня-космос") давно стали поводом для многих антимэровских символов
|Пенсионеры, которые в свое время голосовали за Черновецкого, теперь охотно присоединяются к акции
|После того, как картонную фигуру мэра отпускают в воздух ...
|...она начинает набирать высоту
|и к радости всех, кто собрался возле мэрии, отправляется в космос вместе с новыми коммунальными тарифами.
Фото Дмитрия Стаховского
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