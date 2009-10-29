На зарплаты бюджетникам разрешили пустить благотворительные взносы

Кабинет министров Украины разрешил использовать бюджетным учреждениям благотворительные взносы для выплаты зарплат сотрудникам.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что возможность использования указанных средств с разрешения тех, кто делает такие взносы, на эти цели определена законодательством.

«Эти деньги могут быть использованы для выполнения уставных целей, в том числе и для выплаты заработных плат», - сказал И.УМАНСКИЙ, отметив, что, прежде всего, это касается учреждений образования, культуры и здравоохранения.