Потепление: хорошо это или плохо?

В Украину пришло глобальное потепление, и, как бы сказал Остап Бендер, это факт, от которого нельзя отмахнуться. Случается, правда, временное похолодание. Но, во-первых, ненадолго, во-вторых, совершенно незначительное. По предварительным прогнозам, последние дни уходящего 2006-го тоже будут теплыми. А снега на Новый год, скорее всего, не дождемся. Потепление – положительное ли это явление или не очень? – такой вопрос мы задали специалистам.

Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометеоцентра, сказала:

– Ну, во-первых, ситуация, которая сейчас наблюдается в Украине, не является уникальной. Такие теплые периоды осени и начала зимы достаточно часто встречаются в нашем климате. Украинская гидрометеослужба неоднократно фиксировала подобный температурный фон осенью и в декабре. Теплая осень и начало теплой зимы бывают где-то раз в шесть лет. Нечто подобное мы переживали в 2000 году. Тогда был примерно такой же теплый декабрь. А зима наступила уже в январе 2001-го. Так что морозы еще могут прийти.

Маргарита Барабаш, ведущий научный работник отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института, не во всем согласна со своей коллегой.

– В прошлом веке считали, что период потепления закончился, в двадцать первом веке должно наступить похолодание, но оказалось, что потепление только развивается, – говорит она. – И в Украине процесс потепления ощущается очень активно. Если раньше оно наблюдалось только зимой и весной, то сейчас – во все времена года. В климатическом плане мы стали ближе к Европе. В начале прошлого века украинскую зиму отличал сибирский антициклон, который приносил жестокие холода, и столбик термометра опускался до минус двадцати, а в некоторые дни – до минус двадцати пяти градусов и ниже. В настоящее время мы таких морозов почти не наблюдаем.

Ученая считает, что нынешнее состояние природы положительно сказывается на человеке:

– Благодаря теплому климату мы в последние годы получаем стабильные урожаи. Это также очень сильно способствуют экономии топлива и энергоресурсов. Представьте, если бы сейчас на улице было не плюс пять градусов, а минус пятнадцать, какие колоссальные ресурсы пошли бы на обогрев.

Кроме того, тепло положительно сказывается на здоровье. Медики свидетельствуют, что перепады от тепла к холоду очень плохо влияют на человека, особенно это касается сердечно-сосудистой системы. В такие дни резко увеличиваются количество случаев вызовов скорой помощи. Кроме того, теплая зима уменьшает травматизм, связанный с гололедом.

Оптимизма Барабаш не разделяет Михаил Курик, директор Украинского института экологии человека:

– В целом то, что сегодня происходит с погодой, – ненормальное явление, вызванное пренебрежением экологией. Ведь человек сделал все от него зависящее, чтобы природа стала больной. И мы наблюдаем, что с этого года в мире начинаются серьезные катаклизмы. Ничего хорошего в этом потеплении нет, так как оно вызвано парниковым эффектом, связанным с нарушенной экологией. Посмотрите, какой смог стоит над Киевом.

Барабаш согласна с тем, что Киев очень загрязненный город.

– Нарушение экологии в столице приводит к тому, что температура тут на несколько градусов выше, чем в области. А из-за смога киевляне практически не видят солнца. Однако основные загрязнители атмосферы – это США, Китай, отчасти Россия – страны, где много промышленных предприятий. Они и являются основной причиной парникового эффекта.

Известно, что жители Карпат сейчас активно молятся о снеге на Новый год, иначе туристы не приедут на горнолыжные курорты. Хорошо, если их молитвы будут услышаны, хорошо это еще и потому, что резкое похолодание без снежного покрова может привести к вымерзанию части озимых посевов.

– Чтобы растение нормально взошло, оно должно пройти все этапы закалки, – говорит Адаменко. – И резкий обвал холода при бесснежье приведет к тому, что озимые могут погибнуть. Сейчас группа риска составляет порядка двадцати процентов озимых. Но, думаю, будет все хорошо.

– Что Вас наталкивает на оптимистический прогноз?

– Интуиция и опыт. Однако, кроме озимых, есть еще плодовые культуры, в частности виноград. И для них нынешнее тепло не очень положительно, так как сейчас происходят процессы, которые должны происходить в марте или апреле. И в случае резкого похолодания может погибнуть часть лозы и почки плодовых. Идеальные условия для урожая плодовых – постепенное снижение температуры в течение октября-ноября. При этом предпочтительнее погода, когда днем солнышко с теплом, а ночью – слабый минус. Но такого не наблюдалось. Осень характеризовалась тем, что дневные и ночные температуры отличались очень слабо. Поэтому потери урожая плодовых будут. Вопрос только, насколько большими. Это зависит от того, когда придет зима и каким образом. Если температура будет снижаться постепенно, а с ней пойдет снег, то потери будут минимальными. Если наоборот – то большими.

Тем временем в Харьковском зоопарке не спят медведи, а их здесь шестеро, бодрствуют и барсуки, а вот сурки отошли уже в царство Морфея. Александра Цеханская, заместитель директора по науке Харьковского зоопарка, сказала:

– В целом хорошо, что сейчас нет морозов, иначе нам понадобилось бы отопление, а с этим в последнее время существуют серьезные проблемы: город отказывается нас финансировать…

Антон Зикора