Загадка Хотовского городища: кто разрушает памятник и зачем?

“Прокуратурой установлено, что строительство ведется неустановленными лицами”... Оборонные валы городища снесены, работает техника... “Что я охраняю?.. Без комментариев”, – заявил охранник...

Археологи бьют в набат: на территории памятника национального значения – Хотовского городища под Киевом – началось строительство. Генпрокурор Александр Медведько пообещал проверить законность строительных работ. Корреспонденты УНИАН выясняли обстоятельства уничтожения достопримечательности...

Усадьба вместо скифской мазанки? Вместе с сотрудниками Института археологии подъезжаем к воротам лечебного комплекса для чиновников “Феофания”. В одноименном парке слышно грохот техники.

– Это они прокладывают какие-то коммуникации, из Феофании тянут на городище – рассказывает научный сотрудник Института истории Украины Александр Одрин.

Александр живет неподалеку от “барской” больницы. В середине сентября его сосед увидел, как к Хотовскому городищу стягивают технику и там начинают какие-то работы.

– Я вышел, посмотрел и ужаснулся: два экскаватора вовсю копают, и начал звонить всем своим знакомым.

Проходим в глубину парка, и прямо перед глазами появляется указатель “Скифское городище”.

Идем в отмеченном направлении. Гул машин становится все громче. А там видим и сами экскаваторы и “Камазы”. Научный работник рассказывает, когда приезжала прокуратура, техника остановилась, все замерло, правда, ненадолго – часа на полтора. И работа закипела снова.

– А что это вы строите? – спрашиваю у рабочих, которые жгут близ грузовика.

– Расширяем дорогу.

– А разве для парка мало той, которая есть? (В парке - асфальтированная дорога стандартной ширины – четыре метра).

Они молча отворачиваются, не желая продолжать разговор, и берутся за лопаты.

Подходим к ограде парка. За ней начинается Хотовское городище. Но дорогу нам перекрывают двое крепких ребят в форме с надписью “Охрана”.

– А разве дальше нельзя идти? – спрашиваю у них.

– Можно, только с другой стороны, – отвечает один.

– А что вы здесь охраняете?

– А вы кто такие? – интересуется второй охранник.

Представляюсь корреспондентом. Мужчина долго и внимательно разглядывает удостоверение, время от времени поглядывая на меня. Молча возвращает документ.

– Так что вы здесь охраняете и от кого? – спрошу у него.

– Что я охраняю?.. Без комментариев.

– Я же вам только что представилась. Покажите, пожалуйста, свои документы.

– Ну не хочет человек разговаривать, – заступается за него коллега.

– Нам нельзя идти дальше? Это же государственная земля, государственная территория, почему мы не можем пройти по ней? – начинает возмущаться и.о. директора Института археологии Глеб Ивакин.

– Можете туда пройти с другой стороны.

– Почему? Это же не частная территория, – не сдается археолог.

– Мы вам предоставляем возможность попасть туда с другой стороны. Что хотите там делайте: снимайте, фотографируйте, мы вам не запрещаем. Только вход с той стороны.

Наконец после длительных споров, один из охранников отходит и кому-то звонит по телефону. Возвращается и спрашивает, куда нам именно нужно. В который раз отвечаем, что хотим подняться на Хотовское городище.

– Проходите, – как-то обреченно предлагает он, и сам по пятам следует за нами.

Миновав ограду парка, мы оказываемся уже в Киевской области (парк – на территории Киева, Хотовское городище – на территории области). От самих ворот к вершине городища тянется широкая свежезалитая бетонная дорога. Лишь несколько недель назад на этом месте была обычная тропка.

- Это все равно что экскаватором пройтись по Софии или Лавре, – возмущается научный сотрудник Института археологии Сергей Разумов.

– Поселение скифских времен, чернолаковая греческая керамика, скифские стрелы того времени, – теперь все это у нас под ногами, – с сожалением констатирует Глеб Юриевич. – Это было одно из крупнейших городищ... Я понимаю, что разные политические группы в этом заинтересованы. Под Хотовом землями владеет одна группа, с другой стороны – другая.

На разрытых участках Разумов находит куски глины – остатки жилья скифских времен.

– Их дома сплетались из ветвей, хвороста и обмазывались глиной, вроде мазанок. Когда они сгорали, эта глина рассыпалась на такие маленькие желтые кусочки, – научный работник демонстрирует найденные в земле шарики глины. – Достопримечательностей по Украине много. Но вот таких очень мало...

Строительные работы на территории Хотовского городища имеют официальное название: “Строительство выездной группы к парку со стороны села Хотов”. По крайней мере об этом извещает установленная здесь табличка. Самое интересное, что, по словам Одрина, эта самая табличка стояла с 2004 года совсем в другом месте парка, где есть дорога, въезд, стоят ворота.

– А за несколько дней до начала этого строительства табличку оттуда сняли и перетащили сюда, – говорит научный работник. – Почему эта “выездная группа” должна быть именно со стороны городища и для этого нужно прокладывать дорогу через весь археологический памятник, – непонятно.

На табличке отмечен и номер телефона. Мы пытались дозвониться, но в течение нескольких дней так никто и не ответил.

На месте, где раньше возвышались оборонные валы городища, в настоящее время – ровнехонький участок метров эдак 100 на 150.

Валы разрыли и сравняли бульдозером. Для строительства дороги такая площадь абсолютно не нужна. По сторонам участка установлены камеры видеонаблюдения. Зачем вести наблюдение в чистом поле, где всего лишь строится дорога? Да и наличие охранников на выходе из парка, откуда можно пройти на пустую территорию городища, – по меньшей мере кажется странным...

По сторонам свежепроложенной бетонки лежат остатки труб, которые обычно используют для прокладки коммуникаций и бетонные круги-колодцы. Все свидетельствует о том, что строительством дороги здесь дело не ограничивается.

Рассказывают, что в 2004 году в этой местности хотел обустроить себе домик тогдашний премьер Виктор Янукович. Они с женой как раз были прихожанами Церкви Святого Пантелеймона в Феофании. Из части леса сделали парк, проложили дорогу, облагородили его. Но на том и остановились. Виктора Федоровича якобы не устраивали озера вокруг – мол, слишком мелкие. Хотя рабочие и пытались углублять их, но Янукович в конце концов остановился на Межгорье. Да и территория там побольше.

Кто строится в этот раз – тайною покрыто. Информированные местные жители говорят, что здесь будет “притон для богатых”. Вроде бы приезжали какие-то люди на “крутых” машинах...

– Странно, что даже накануне выборов все политические силы молчат. Наверно, все здесь “замазаны”, – считают археологи.

– Территория городища - 31 га. Такими площадями древних поселений не может похвастать ни одна европейская страна. Это достопримечательность археологии национального значения, на территории которой даже палку в землю нельзя воткнуть без ведома ученых, – заверяет сотрудник Института археологии Сергей Лисенко. – Создается прецедент: достопримечательность такого уровня сносится без всяких исследований...

Кстати, сразу за оврагом напротив городища – голое поле.

– Строить там – не проблема. Никаких возражений со стороны археологов нет, – говорит Одрин. – И территория там большая. Но, видно, там слишком близко к Окружной, машины, шум...

Госкультурнаследия взяла 30 дней О сохранности достопримечательностей культуры, в том числе и археологических, должна заботиться Государственная служба по вопросам национального культурного наследия. Именно она выдает разрешения на проведение любых работ на территории памятников и имеет право запретить деятельность любых физических или юридических лиц, если она наносит вред достопримечательности. В то же время научные работники утверждают, если госслужба и дала такое разрешение, то по закону любые земляные работы должны быть согласованы с археологами.

Мы обратились в Госкультурнаследия, чтобы узнать, давала ли она разрешение на проведение работ на территории Хотовского городища. Если да, то на каком основании, а если нет, то почему работы до сих пор не прекращены? Но оказалось, что в учреждении есть только один человек, который в состоянии ответить нам на этот вопрос. И, к сожалению, он находится на больничном. А его коллеги сказали, что по закону имеют 30 дней, чтобы ответить на наш запрос. Прошло две недели. Мы ожидаем ответа и сообщим о нем читателям.

Сельсовет не в курсе

Местная власть тоже не знает, что творится на ее землях. Хотовский сельский председатель Николай Безпечный заверяет, что на территории памятки работы не ведутся, и никаких разрешений он не выдавал.

– У нас нет информации, кто там строит. Мы сами разбираемся с этим. Строительство ведется со стороны парка. А то не в границах памятника.

– Археологи утверждают, что это как раз территория памятника. У них есть соответствующие карты...

– Я не знаю, на основании чего они это говорят. У нас есть акт, где оформлен памятник. Еще раз говорю: это строительство не в пределах памятника. Вам нужно обратиться к руководству парка.

Академия наук за Киевскую область не отвечает

Садово-парковый комплекс “Феофания” находится на балансе Академии наук Украины. Мы решили поинтересоваться у руководителя отдела капитального строительства НАН Украины Александра Хоменко, что за загадочные работы ведутся на территории парка и заодно на соседнем Хотовском городище.

– То, что за территорией парка, за оградой – это уже земельный участок Киевской области, а не Академии наук, – рассказывает Хоменко. – А прилегающие территории закреплены за ЗАО “Киевзеленстрой”. Там, где ведутся работы, это земельный участок “Киевзеленстроя”, он граничит с Хотовским городищем.

– А что за работы на территории парка, зачем расширяют дорогу?

– Это все строится в рамках проекта реконструкции парка, утвержденного Кабмином.

– Проект предусматривает проведение работ исключительно в пределах парка, в пределах ограждения?

– Да.

Парк “Феофания” не имеет никакого отношения…

Ожидая ответа на свой запрос в Генпрокуратуру, чтобы наконец узнать о законности строительства, имени застройщика и наличии разрешений на проведение работ, мы решили опять посетить Хотовское городище – через неделю после нашего первого визита, чтобы посмотреть, что изменилось за это время.

На территории парка “Феофания” уже красовалась новая расширенная дорога.

Техники видно не было. По обочинам дороги лежали трубы, свернутые кольцами, как змеи...

Там, где заканчивается парк и начинается Хотовское городище, – оживление. К ограде со стороны парка подъезжают автомобили. Из них упитанные молодые люди вытаскивают огромные кастрюли и пакеты с хлебом и несут за ограду. Иду за ними, и едва пересекаю границу парк–городище, наперерез вылетает уже знакомый охранник.

– Девушка, вам туда нельзя! – кричит он, и возвращает меня в парк. – Напомните, откуда вы.

Я в который раз представляюсь, демонстрирую удостоверение.

– Что вы хотите?

– Посмотреть, что делается на городище.

– Туда нельзя. Там ведутся работы. Обойдите с другой стороны.

– Дежавю, – промелькнула мысль. – Какие работы?

– Чего вы все время сюда ходите? – искренне удивляется парень.

– Это моя работа. А что вы здесь такое ценное охраняете?

После непродолжительного и бессодержательного разговора парень, как будто оказывая мне услугу, опять звонит своему начальству.

– Да, та же... В этот раз сама... С фотоаппаратом... Хорошо, – слышу ответы охранника.

Вам туда нельзя, – окончательно провозглашает он.

Иду в администрацию парка. Директор ГУ “Садово-парковый комплекс “Феофания” НАН Украины Ольга Лященко не в восторге от новых “соседей”-строителей.

– Мы ведем строительство на территории парка с 2004 года. А они начали строиться только 28 сентября этого года. Срезали слой земли на городище, прокладывают дорогу. Мы к этому не имеем никакого отношения. Все, что находится за пределами парка, – на ответственности Киевской области. Тем более мы осознаем, какое это историческое место.

– А куда и зачем тянут коммуникации по всему парку?

– Их тянут к административным помещениям, к теплицам. В некоторых из них до сих пор нет канализации, отопления, газификации.

Ольга Петровна рассказала, что из-за “соседей” к ней в последнее время чуть ли не ежедневно приходят из проверки относительно строительства. Она всем предоставляет документы, проекты, планы, мол, академии незачем скрывать – все происходит законно.

Прокуратура установила...

Итак, насколько мы поняли, в парке “Феофания”, что на территории Киева, ведется вроде бы законное строительство дороги. А на смежной территории – в Хотовском городище, которое принадлежит Киевской области, под шумок кто-то что-то нелегально строит.

Мы очень надеялись на ответ прокуратуры. И в конечном итоге он пришел. Цитируем:

“Установлено, что на территории земельного участка приблизительно площадью 3 га, который граничит с парком-памяткой садово-паркового искусства общегосударственного значения “Феофания”, неустановленными лицами на протяжении сентября этого года были выполнены работы по планированию территории (снятие верхнего слоя почвы) и строительству дороги до указанного выше парка... В соответствии с информацией государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель в Киевской области, разрешение на снятие и перенесение верхнего (плодородного) слоя почвы не выдавалось. Как и не выдавалось разрешение на проведение строительных работ инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Киевской области... В данное время прокуратурой области принимаются меры относительно установления виновных в указанных нарушениях лиц”.