Кто же остался с Виктором Ющенко?

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко подал в Центризбирком документы на регистрацию его кандидатом на пост Президента Украины. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Какая команда осталась у Президента, кто ему будет помогать в избирательном процессе? Комментируют политики и эксперты.

Олесь Доний, народный депутат (НУ–НС, Народная самооборона): ГУБЕРНАТОРЫ АКТИВНО ДОГОВАРИВАЮТСЯ – КТО С ТИМОШЕНКО, КТО С ЯНУКОВИЧЕМ В последний раз Виктор Андреевич встречался с фракционной группой «Народной самообороны» в ВР в начале декабря прошлого года. Встреча закончилась перепалкой, и после этого группу на встречу больше не приглашали. То есть со всей фракцией НУ–НС Ющенко уже не пытался встретиться...

В последнее время заметно охлаждение отношений Президента даже с депутатами, которые ориентируются на Ющенко, в частности из группы «За Украину», которая критически относится к Юлии Тимошенко и другим кандидатам в президенты.

«За Украину», которая всегда считалась наиболее проющенковской силой в НУ–НС, в последнее время формирует собственные структуры по регионам, и хотя с морально-этической точки зрения они не позволяют себе критиковать Ющенко, но уже понятно, что даже у этой группы есть внутренний конфликт с партией “Наша Украина”. Потому очевидно, что Ющенко должен опираться не только на партийные структуры, но и на людей, которые формально работают в его администрации.

Однако и здесь есть проблемы. По формальным признакам от него зависят губернаторы. По крайней мере он, согласно Конституции, после представления Кабмина утверждает их, однако имею информацию, что значительная часть губернаторов проводит переговоры – кто с Тимошенко, кто с Януковичем, потому, возможно, Ющенко с организационными структурами будет тяжело.

Скорее всего основную поддержку он будет иметь от своего идеологического ядра, то есть от людей, которые за последние два-три года поверили, что он будет отстаивать национальные интересы, национальные ценности. Примеры этого – его заявления относительно истории, культуры.

Я не знаю, владеет ли Ющенко сегодня достоверной информацией относительно своих рейтингов. Или, возможно, его окружение продолжает врать ему, что рейтинги куплены и не отвечают действительности.

Кому пойдут его голоса? Голоса так просто не передаются. Это очень непростой вопрос. Если бы он даже персонально призывал голосовать за Тимошенко или Януковича, – не факт, что избиратели Ющенко послушают его. А скорее всего он во втором туре не будет призывать голосовать за кого-то конкретно. Максимум – может выразить негативное отношение к кому-то из двух кандидатов. Это смягченный вариант агитации.

Избиратели Ющенко относятся негативно как к Тимошенко, так и к Януковичу. Однако если Янукович и дальше будет демонстрировать свою откровенную пророссийскость, то большинство избирателей Ющенко, стиснув зубы, будут голосовать за Тимошенко. Если же поведение Януковича будет умереннее, более умным, то прогнозировать что-то тяжело.

Что лучше – Янукович или Тимошенко? Это сложный вопрос. Если говорить обо мне персонально, то я бы предпочел вообще других лидеров для государства. Я неоднократно говорил, что все наши сегодняшние так называемые лидеры не боролись за независимость Украины, потому они и соответственно относятся к украинской государственности. Для них она не является самоценной, они видят власть лишь как инструмент. К сожалению, со мной в этом плане не соглашается большинство населения Украины. Потому мы вынуждены с этими лидерами пить чашу до конца.

Александр Волков, депутат предыдущих созывов: НАШЕУКРАИНЦЫ ПОНИМАЮТ, ЧТО У ЮЩЕНКО НУЛЕВЫЕ ШАНСЫ, НО СВОЕ БУДУЩЕЕ СВЯЗЫВАЮТ ИМЕННО С НИМ Виктор Ющенко идет на выборы как самовыдвиженец. Я этого не понимаю, потому что он является председателем политической партии «Наша Украина». Так как это может быть? Неужели партия его не поддерживает?!

Я разговаривал с большинством нашеукраинцев, и все они понимают, что шансы Ющенко выиграть выборы равняются нулю, однако все хотят связывать свое будущее на парламентских выборах именно с ним. Однако благодаря «Нашей Украине» нынешняя ситуация Ющенко такая, какая есть, то есть плохая. Он потерял доверие населения – от 70–75% до 3%.

Всегда говорили, что окружение делает короля. Следовательно, извините, хреновое было окружение, раз своего короля оставило с одними носками.

Ющенко должен был бы быть обижен на себя, ведь при такой поддержке народа не смог сделать нормальное государство, не смог выработать нормальные отношения со всеми нашими соседями и вывести Украину из политического кризиса.

Я просто удивляюсь, почему он в этой ситуации не использует сторонников своей политической силы – чтобы они его выдвигали.

Я прогнозирую, что Ющенко наберет где-то 4,5% процента. За кого будет голосовать его электорат во втором туре? Точно знаю, что он никогда не поддержит кандидата от левого блока или Януковича. Думаю, они отдадут свои голоса за Тимошенко.

Как по мне, основная идея, почему он идет еще раз в Президенты, – чтобы потом пройти в парламент. То есть, думаю, на следующих парламентских выборах он будет формировать новую команду.

Я долго колебался, наконец решил открыто поддерживать Юлю Тимошенко. Думаю, Тимошенко лучшая. А люди пусть сами решают.

Почему все мужчины так любят Тимошенко? Ну, я в нее влюбился не сегодня. Я поддерживал ее все время и в 2004 году, в частности. Правда тогда у нас произошло недоразумение, потому что ее окружение видело, какие у нас складываются отношения, она прислушивается ко мне, – потому взбунтовалось. Тогда я не попал в списки в ВР. Однако прошло время, мы сели, поговорили, приняли решение, теперь я в ее команде. И сделаю все для того, чтобы она победила.

Ксения Ляпина, народный депутат (НУ-НС, «За Украину»): ОН И В 2004 ГОДУ ШЕЛ КАК САМОВЫДВИЖЕНЕЦ В первую очередь Президенту будет помогать команда «Нашей Украины».

Почему самовыдвижение? Он идет так же, как и шел в 2004 году. Может, все забыли, но тогда он тоже самовыдвигался. Разница только в том, что тогда нужно было собирать 2,5 или 3 миллиона подписей граждан. А сегодня – гривен, то есть выборы коммерциализировали путем изменений к закону от БЮТ и “Регионов”.

Виктор Ющенко будет искать поддержку в разных политических кругах, которые недовольны теми двумя кандидатами.

Также у меня есть информация, что Ющенко будут поддерживать те организации Руха, которых выгнали из их родной хаты. Вы знаете, что в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях руховцы поддерживают Ющенко, а не Тимошенко, которую поддерживают кучмисты... Значительная часть УНП, которая не довольна тем, что Костенко хочет реализовать собственные амбиции, тоже будет поддерживать Виктора Ющенко, организационно, в частности.

Кому пойдут проценты Ющенко в случае, если он не победит? Представления не имею. Думаю, мы сначала поработаем в первом туре, а затем будем решать, если вдруг что-то... Я, например, этого “вдруг чего-то” не вижу. Вижу только, если во второй тур выходят Тимошенко и Янукович, – то это называется «что умер Данила, что болячка задавила». То есть разницы между этими двумя – никакой.

Дмитрий Корчинский, лидер партии «Братство»: В ПИКУ ЯНУКОВИЧУ, СКРЕЖЕЩА ЗУБАМИ, ЛЮДИ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ТИМОШЕНКО

То, что он пошел как самовыдвиженец, – типичная ситуация, описанная у Шекспира в пьесе «Король Лир». Когда король слабеет и становится старше, возле него никого не остается.

Но все равно мы будем вспоминать его правление с легким восхищением и грустью. Хороший был Президент, никому не мешал.

Да, его будет поддерживать его Секретариат и еще несколько человек, которые не успели примкнуть к конкурентам. Этого пока еще достаточно. Потом хватать не будет. Потому что, как говорил Выдрин, в оппозицию нужно переходить не за три года до окончания режима, а за три минуты до свержения режима. Думаю, многие из ющенковских деятелей это понимают, потому перейдут в оппозицию где-то за три дня до выборов.

Кому перейдут его проценты? Знаете, во-первых, еще три месяца до выборов. Украина тем и интересна, что здесь очень тяжело что-то прогнозировать, неожиданности – это основа украинской политики. Много вещей действительно случаются непредвиденно, неожиданно. Никто не мог предусмотреть, что из-под дивана вылезет майор Мельниченко, никто не мог предвидеть, что публика пойдет мерзнуть на Майдан за такие вещи, как честные выборы. Никто не мог предусмотреть, что педофильские наклонности наших депутатов станут достоянием общественности.

То есть сколько в действительности наберет Ющенко, говорить рано. Если он все-таки не попадет во второй тур, то, как по мне, его голоса отойдут Юлии Тимошенко. Поскольку наша публика голосует по окончательному принципу – не за тех, кто больше нравится (таких нет), а за тех, кто менее гадкий. И в пику Януковичу, скрежеща зубами, будут голосовать за Юлю Тимошенко.

Опросила Ксения Лесив