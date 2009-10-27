Совет министров ЕС утвердил Повестку дня ассоциации с Украиной

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза утвердил Повестку дня ассоциации с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании Совета 26-27 октября в Люксембурге.

“Повестка дня ассоциации имеет две цели: определяет шаги по подготовке Соглашения об ассоциации и способствует достижению политической ассоциации и большей экономической интеграции Украины в ЕС”, - отмечается в решении.

В решении также говорится, что Совет сотрудничества Украина-ЕС создаст Совместный комитет, который будет наблюдать за прогрессом имплементации Повестки дня ассоциации, а также последующих приоритетов в двусторонних отношениях.

Как сообщал УНИАН, 5 октября заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сообщил, что во время саммита Украина-ЕС, который состоится 4 декабря, планируется принять Повестку дня ассоциации Украина-ЕС.

Украина и ЕС 16 июня на заседании Совета сотрудничества уже одобрили Повестку дня ассоциации, которая должна стать новым практическим инструментом сотрудничества, заменив План действий.

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