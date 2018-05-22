Поможет ли мораторий усмирить аптечные цены?

Торговцы лекарствами активно исполняют «плач Ярославны», угрожая засильем некачественного фальсификата на полках аптек и дефицитом товара… Не надо нас пугать, отвечают эксперты…

Цены бьют по карману даже депутатов ВР?

Украинская нация сегодня – это нация преимущественно больных людей. Большинство украинцев имеют хронические заболевания – от сердечно-сосудистых до онкологических, в стране процветают эпидемии туберкулеза, СПИДа, гепатитов, накрывает волна психических расстройств. И все эти болезни требуют пожизненного лечения, зачастую дорогостоящими лекарственными препаратами, цены на которые за последний год безудержно растут.

Премьер Тимошенко еще в декабре прошлого года пообещала назвать фамилии политиков, которые давали "команды зарабатывать на горе людей, на финансовом кризисе и необоснованно повышать цены на лекарственные препараты". Тогда же члены Межведомственной комиссии по вопросам ценообразования на лекарственные средства, которую возглавлял генерал СБУ, заявляли, что результаты их проверки – на столе у Президента Украины. В документе были фамилии всех, кто причастен к подорожанию лекарств. Члены комиссии были тогда уверены, что это поможет в дальнейшем контролировать ценообразование медпрепаратов. Прошел почти год, но ничего не изменилось. Фамилии и политиков, и фармбизнесменов также «под сукном», а лекарства, казалось бы, ну куда уже, – все дорожают и дорожают.

Аптечные цены зацепили даже такой небедный слой нашего общества, как депутаты. Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения профессор Вячеслав Передерий, рассказывает, что к нему обращаются возмущенные коллеги по Верховной Раде. «Цены на лекарства в Украине – ну просто невозможны. Кто-то бьется за свои сверхприбыли, а больные не могут купить медикаменты. Ко мне подходят даже депутаты с гипертензией, которые сидят по несколько лет на каком-то препарате, и рассказывают, что, если раньше им хватало полторы-две тысячи, теперь нужно 5 тысяч гривен» – говорит Передерий.

Может быть, поэтому, а может, и к началу президентской кампании депутаты обеспокоились жизнью граждан, в частности высокими ценами на лекарства. И в начале октября ВР в первом чтении приняла закон, который устанавливает мораторий на повышение цен и тарифов на лекарства и изделия медицинского назначения на период финансового кризиса. Документ предусматривает, что лекарственные препараты украинского производства должны реализовываться по ценам, регулируемым государством, а импортные препараты – по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года.

Сами участники фармрынка называют мораторий таким же абсурдным, как если бы парламент наложил мораторий на рост иностранных валют, и уверяют, что не смогут снизить стоимость лекарств. Однако, как быть «маленькому» украинцу, если ему или его близким жизненно необходимы лекарства?

«Украинский» корвалол – самый дорогой

Представители фармацевтического бизнеса не отрицают, что цены на лекарства действительно повысились: на отечественную продукцию на 26%, на импортную – на 56%. Но такой рост фармацевты объясняют не желанием нажиться на потребителях, а сугубо экономическими причинами – ростом доллара и евро. А поскольку европейские лекарства закупаются в иностранной валюте – то дистрибьюторы закладывают в цену вероятные риски. Да и украинские производители 40% всех субстанций для фармпрепаратов везут из Европы. Поэтому, вероятно, цены на лекарства будут расти до тех пор, пока будет расти валютный курс. При этом аптекари утверждают, что цены на лекарства выросли непропорционально – ниже, чем могли бы, ведь доллар укрепился по отношению к гривне на 80%, а евро – на 100%.

Иного мнения профессор Передерий. «В нынешние цены на лекарства уже давно заложен курс один доллар – 15 гривен. Мы проанализировали цены 500 наименований лекарственных препаратов за 2005, 2006 и 2009 годы. Причем не в гривне, а именно в долларовом эквиваленте. Знаете, на сколько возросли цены – на 300%! Вот, например, мы сравнили цены на корвалол в Украине, России и Беларуси. Оказалось, что российский стоит 19 центов, белорусский – 17 центов, а украинский (который выпускает наш «Фармак») аж – 89 центов», – возмущен Передерий.

Хотя операторы фармрынка уверяют, что введение моратория приведет к дефициту препаратов, ведь аптеки себе в убыток работать навряд ли станут, тем более сейчас, по их данным, рентабельность аптечного бизнеса якобы составляет от минус 2% до плюс 3–5%. «Удешевить ничего не удастся. Мы не можем нарушать закон о налогообложении и торговать ниже себестоимости. Чтобы не нарушать закон, мы просто прекратим отпуск лекарств, и это касается абсолютно всех препаратов. Я думаю, дистрибутор вряд ли нам продаст препараты за ту цену, за которую мы должны их реализовать, соответственно, производитель не продаст дистрибутору препараты по тем ценам, которые хотят видеть депутаты», – уверена член правления Аптечной профессиональной ассоциации Украины Надежда Численко.

Экс-министр здравоохранения профессор Николай Полищук считает, что основная причина роста цен в том, что сегодня в Украине вообще нет государственной политики относительно ценообразования на лекарства. «В цивилизованных странах введена ценовая политика – выше определенной границы цену никогда не поднимают. А у нас никто не знает, по какой цене завозят импортные лекарства и лекарственные субстанции для производства отечественных лекарств. Не ведется контроль, по какой цене лекарства закупаются за рубежом, какую пошлину за них платят», – отмечает Полищук.

Но отказаться от импорта лекарств даже при таком повышении курса валют Украина вряд ли сможет – более 75% рынка составляет импортная продукция, да и лекарства, произведены в Украине, часто изготовлены из импортного сырья. Хотя, например, в соседней Польше, несмотря на значительное колебание национальной валюты поляков – от 2 злотых за доллар в июле 2008-го до 3,9 в феврале этого года цены за последний год оставались стабильными, а в регионах лекарства на 10–30% дешевле, чем в столице.

Контролируется ли фармацевтический рынок в Украине?

Сегодня аптеки абсолютно бесконтрольны, считают медэксперты. Как нет контроля за качеством медикаментов и за продажей их по назначению. Именно поэтому аптеки ставят любую цену – какую только захотят. В разных аптеках можно видеть и разные цены на лекарства с разницей до 30%. В частности, ингалятор беротек (без которого астматик просто не выживет) в киевских аптеках можно приобрести от 85 грн. 30 коп. на Вокзальной и до 131 грн. 88 коп. в аптеке на Гарматной, а локрен – жизненно необходимый для больного с артериальной гипертензией – может стоить на Левом Берегу столицы – 40 грн. 65 коп., а на той же Вокзальной – уже 70 грн.

Такие вещи должен контролировать Кабмин и соответственно регулировать эти процессы. Однако правительство, не имея пока иных механизмов (а может, просто желания), продолжает регулировать украинские рынки абсолютно не рыночными методами – ограничением рентабельности, введением мораториев на повышение цен, установлением максимальных розничных цен.

Аптекари же заявляют, что на сегодня государство регулирует цены более чем на 60% препаратов, продаваемых в аптеках. «Есть два закона, где четко прописаны наценки, механизмы и список медикаментов, который относится к жизненно необходимым и на который государство установило жесткие лимиты», – говорит Численко. Но очевидно, что регулирование не дает положительного эффекта. Операторы рынка уверены, что проблему дорогих лекарств можно решить иначе – по примеру развитых стран. В таких странах самым большим покупателем препаратов является государство (либо через страховые компании, либо напрямую из бюджета), тогда как в Украине на сегодня госзакупки не превышают 15% фармацевтического рынка, а главный покупатель – население. Доля государства в закупках мала для того, чтобы эффективно влиять на рынок, а прямые потребители вряд ли могут что-либо изменить.

«В развитых странах государство выступает самым большим покупателем, и в состоянии – при разумном справедливом тендере – понизить закупочную цену на больших объемах до разумных цифр. Соответственно такой демпинг государством ведет к тому, что и остальные цены держатся на нужном уровне. Плюс снижается объем потребления напрямую, поскольку пациенты получают эти медикаменты по страховке», – пояснила Численко. Только став активным участником рынка, государство получит рычаги влияния на ценовую ситуацию. Однако это сложнее – куда проще наложить мораторий…

Ветирует ли закон о моратории Президент?

Производители лекарств и аптекари в один голос заявляют о негативном влиянии принятого документа на рынок и расценивают его исключительно как популистский шаг перед выборами.

Председатель недавно созданного Союза потребителей медицинской продукции Владислав Онищенко утверждает, что введение моратория приведет к появлению на рынке удешевленных копий препаратов, которые могут быть не только неполезными, но и опасными для здоровья людей. А Надежда Численко уверена, что определенные структуры захотят заработать на дестабилизации отрасли – будет ввозиться контрабанда, возможно, нелегальные препараты будут «химичиться» где-то в подвалах.

Операторы фармацевтического рынка в надежде, что Президент ветирует принятый закон, сейчас активно исполняют «плач Ярославны», угрожая засильем некачественного фальсификата на полках аптек и дефицитом лекарств.

Они предостерегают, что уже через несколько недель после замораживания цен на лекарства из украинских аптек может исчезнуть большинство препаратов – и импортных, и отечественных.

Передерий призывает украинцев ни в коем случае не бояться пустых аптечных полок времен Советского Союза, которыми пугает нас фармбизнес. «Если они не будут поставлять, за это возьмутся другие. Не надо нас пугать. Беспредел в украинской фармации уже превзошел все границы. И они будут бастовать?! В цивилизованном мире лекарства закупаются за бюджетные деньги, работает страховая медицина – это и есть государственное регулирование цен. При чем настолько жесткое, что вы себе даже не представляете. Это знает весь мир. Только мы не знаем, и думаем, что строим капитализм. Никакого капитализма у нас нет, у нас есть монополии, беспредел, отсутствие конкуренции и огромная коррупция, страшная разрешительная система. По ведению бизнеса, например, Беларусь на седьмом месте в мире, а мы – на 138-м (из 152 стран мира). Поэтому не надо запугивать… У нас ведь за все люди платят, больные!» – возмущается профессор Передерий.

Что ж, быть мораторию или не быть, должен решить Президент. И потребители, и фармацевты ждут его решения – первые в надежде на доступные лекарства, вторые – на беспрепятственное ведение бизнеса.

Лилия Коваль, Мария Турчина