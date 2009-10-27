Катеринчук объяснил кандидатам, как с ним можно договориться

От будущего Президента зависит вектор развития Украины. Об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе заявил лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины Николай Катеринчук.

«...Или мы станем настоящей европейской страной, или вернемся к статусу колонии. Поэтому любой кандидат, который пожелает поддержки со стороны нашей партии должен включить в свою предвыборную программу следующие пункты: безвизовый режим со странами Евросоюза, вступление Украины в Европейский Союз и внесение изменений в Конституцию Украины с учетом рекомендаций Венецианской комиссии», - цитирует пресс-служба партии слова политика.

Лидер Европейской партии Украины в очередной раз подчеркнул, что с самого начала своего учреждения возглавляемая им партия заявила стратегическую цель политической деятельности - «становление Украины как европейского государства с ответственной властью и широким привлечением граждан к управлению своей страной и вступление в Европейский Союз».

«В Украине действует активное гражданское общество, которое имеет существенный потенциал для развития демократии, свободы и становления правового государства. Мы считаем, что только общее европейское будущее способно объединить Украину и обеспечить стабильные перспективы развития украинскому государству в мире. Вместе с тем с началом президентской кампании молодая украинская демократия в очередной раз оказалась перед угрозой полнейшего уничтожения. Украина снова стоит перед выбором - быть независимым демократическим государством, или превратиться в страну с ручным управлением и авторитарным режимом», - подчеркнул Николай Катеринчук.

«Наше государство имеет все шансы стать лидером Восточной Европы и форпостом демократических преобразований на постсоветском пространстве, вдохновив своим примером другие постсоветские страны», - добавил он.