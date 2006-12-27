Янукович прогнозирует вступление Украины в ВТО в феврале 2007 года

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует вступление Украины во Всемирную торговую организацию в феврале 2007 года, при условии внесения в этот срок Рабочей группой данного вопроса на рассмотрение Генеральной ассамблеи ВТО.

“Мне кажется так, что если будет вынесено это решение в феврале этого года – оно будет позитивным”, - сказал премьер, отметив при этом, что со стороны Рабочей группы могут возникнуть дополнительные вопросы, а также условия. В данном случае, подчеркнул премьер, Украина готова принять такое решение.

Вместе с тем, отметил В.ЯНУКОВИЧ, в случае, если условия, выдвинутые Рабочей группой, будут носить негативный характер в плане отечественных производителей, то Украина может отстрочить свое вступление в Организацию.

“Если нам будут поставлены условия, за счет которых мы будем ухудшать экономику Украины, тогда мы будем подтягивать свою экономику. И когда мы будем готовы к этому, мы будем вступать”, - сказал премьер.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами - членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

Сейчас Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг только с Киргизией.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров по тарифам, которые начались в 1946 году.

В настоящее время в ВТО входит свыше 150 государств.

13 декабря 2006 года Верховная Рада приняла последний из законов, необходимых для вступления Украины в ВТО.