«Дворцовый переворот» во фракции НУ-НС назначили на будущую неделю?

Лидер Украинской народной партии, член фракции НУ-НС Юрий КОСТЕНКО прогнозирует, что на будущей неделе будет окончательно решен вопрос о смене руководства фракции.

Такое мнение он выразил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что руководство фракции во главе с Николаем МАРТЫНЕНКО избиралось путем сбора подписей, что не противоречит регламенту Верховной Рады.

“И в этом случае, когда сейчас ведется дискуссия о новом руководстве фракции, процедура переизбрания происходит путем сбора подписей, а не путем заседания фракции”, - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что БЮТ не следует обращаться в Генпрокуратуру, чтобы проверить вроде бы идентичность подписей, а надо вспомнить, каким образом формировалась и новая коалиция. “Также без заседаний, без протоколов, но путем сбора подписей”, - сказал он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, народных депутатов от УНП, входящих в состав фракции НУ-НС, не удовлетворяет нынешнее руководство фракции, поскольку оно, сказал он, отстаивает интересы БЮТ.

Отвечая на вопрос, когда же будет окончательно решено о смене руководства фракции, Ю.КОСТЕНКО сказал: “Я думаю, на следующей неделе”.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Коммерсант-Украина» (№182 от 23 октября) глава Секретариата Президента Украины, председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключает возможности отставки лидера фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО и возвращении на эту должность Вячеслава КИРИЛЕНКО. Издание утверждает, что 22 октября члены фракции НУ-НС возобновили сбор подписей за отставку Н.МАРТЫНЕНКО.

23 октября В.КИРИЛЕНКО заявил, что в НУ-НС собрано уже достаточное количество голосов для смены лидера фракции.

26 октября депутаты от НУ-НС Борис ТАРАСЮК и Олесь ДОНИЙ заявили, что легитимного списка с подписями депутатов от НУ-НС за отставку Н.МАРТЫНЕНКО не существует.