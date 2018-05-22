БЮТ хочет отменить опцию голосования “против всех”

Три года назад графа «против всех» пропала из избирательных бюллетеней в России. Ведь она могла испортить картину «полного единодушия российского общества»... В зарегистрированном вчера законопроекте бютовец Валерий Писаренко предлагает исключить из избирательного бюллетеня графу «не поддерживаю ни одного кандидата». И объясняет свое предложение таким образом: «Европейская практика свидетельствует, что такой шаг способствует поощрению избирателя к активному голосованию и отдаче голоса за определенного кандидата, ведь неявка избирателя на участок имеет практически такие же последствия для определения результатов голосования, как и проставление избирателем отметки в графе «Не поддерживаю ни одного кандидата”.

Давайте разберемся для начала с европейской практикой. Действительно, Венецианская комиссия рекомендовала Украине убрать из избирательных бюллетеней графу «против всех». Действительно, такой графы нет в США, Великобритании, Германии, еще девяти странах Евросоюза. В то же время она присутствует на выборах в Армении, Беларуси, Киргизии. И это выглядит как убедительная иллюстрация необходимости как можно скорее проголосовать за закон Писаренко. Чтобы ближе придвинуться к Европе и демократии.

Но черт, как всегда, кроется в деталях...

Хорошо, когда есть достойные кандидаты в органы власти вплоть до высшей должности в государстве. В таком случае действительно есть потребность в шаге, который способствует, по словам депутата Писаренко, «поощрению избирателя к активному голосованию и отдаче голоса за определенного кандидата». А если ситуация напоминает ту, которую описывает Гортензио в «Укрощении строптивой» Шекспира: «Ограниченный выбор меж гнилых яблок»? Сейчас стало понятно, что реально во второй тур выходят Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Обе кандидатуры у автора этой статьи, мягко говоря, восторга не вызывают.

Поэтому в феврале следующего года я окажусь перед дилеммой: или плюнуть на тот второй тур и пойти на лед ловить окуньков на блесну, или сначала проголосовать против лидеров ПР и БЮТ, а уже потом заняться «полосатыми разбойничками». Дилемма эта сохранится лишь в том случае, если не будет принят проект Писаренко.

Молодой депутат, врет и не краснеет: «Неявка избирателя на участок имеет практически такие же последствия для определения результатов голосования, как и проставление избирателем отметки в графе «Не поддерживаю ни одного кандидата». Это он разве что о цивилизованной Европе говорит, где уже давно забыли о таком явлении, как фальсификация результатов выборов. К сожалению, мы в этом плане живем не столько в Европе, сколько в постсоветском пространстве. А здесь, как говорил незабываемый Иосиф Виссарионович, «важно не как голосуют, а как считают».

В наших условиях если избиратель не приходит на участок, его бюллетень часто становится легкой добычей для тех нечистоплотних членов избиркомов, которые за определенную мзду будут дорисовывать заветные «галочки» напротив «нужных» фамилий или политических сил. И фальсифицируют истинные результаты выборов. Иногда – довольно существенно. Отметка в графе «против всех» не дает возможности проделывать такие манипуляции с бюллетенями.

Если в Украине убрать графу «Не поддерживаю ни одного кандидата», манипуляторы получат дополнительное «пространство для маневра» – по оценкам известного социолога Ирины Бекешкиной, «где-то от 15 до 20% людей не устраивают оба кандидата». То есть, и Тимошенко и Янукович. Бекешкина также допускает, что кандидаты побаиваются еще одного фактора. Значительное количество проголосовавших против всех, «будет определенным приговором для нашей политической жизни, для наших политиков». Потому, мол, они и хотели бы лишить наших людей возможности выразить свое «фэ».

Говоря о «европейской практике», Писаренко умалчивает о том, что три года назад графа “против всех” решением Госдумы снята из избирательных бюллетеней в России. Неужели руководствовались рассуждениями «демократии» и «европейскости»? Большие сомнения возникают. Кстати, решение было принято сразу после того, как конституционный суд РФ позволил во время избирательных кампаний вести агитацию против всех. Возникла вероятность, что протестные настроения в обществе под воздействием агитации оппонентов Путина и «ЕдРо» (тогда их в российском политикуме было значительно больше, чем в настоящее время) найдут свое наглядное выражение как раз в показателях этой графы. Это могло испортить картину «полного единодушия российского общества», которое так трогательно демонстрировали (и демонстрируют) тамошние СМИ.

В Украине исчезновение графы «против всех» будет выгодным в первую очередь тем политическим силам, которые умеют «работать» (это такой эвфемизм) с избирательными комиссиями. А здесь беспрекословным чемпионом считается БЮТ. Непрямое свидетельство незаурядных умений и навыков бютовцев в этой «работе» – значительное расхождение социологических показателей и официальных результатов на двух последних парламентских выборах (до 8%).

Неудивительно, что именно депутат от БЮТ выдвинул такой «европейский» законопроект. Но, похоже, шансов на прохождение через сессионный зал у него немного. Даже однопартиец Писаренко Николай Томенко считает, что запрет голосовать против всех искажает волеизъявление избирателей. Вице-спикер вспомнил, как в 1999 году во второй тур вышли Леонид Кучма и Петр Симоненко, и признался, что голосовал против всех. “Я считаю, что это право каждого: выразить неудовлетворение кандидатами, которые вышли во второй тур”, – добавил он.

Против проекта Писаренко выступили и депутаты из других фракций.

Потому есть надежда, что многочисленные украинские избиратели получат возможность во втором туре сказать свое «фэ» обоим «гнилым яблокам» президентских гонок-2010, если они их такими будут считать.

Петр Осадчук