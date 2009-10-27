Ющенко говорит, что Тимошенко платила по 100 грн. людям на Майдане

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО от организации «платных майданов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на площади перед Центральной избирательной комиссией после того, как сдал документы на регистрацию его кандидатом в Президенты.

В.ЮЩЕНКО сказал, что сегодня Украина углубляется в «предвыборную ложь и пустые обещания, которые никогда не будут выполнены».

«Не стыдно ли вам от того, что мы возвращаемся к тому, чего не было в страшном 2004 году - платному Майдану? Не стыдно ли брать 100 грн., чтобы прибыть на святую площадь Украины – Майдан Незалежности - и провести на несколько десятков миллионов долларов шоу лидера исполнительной власти? Вас это не унижает?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что на такие мероприятия не только тратятся «краденные народные деньги, но и крадется наша свобода». В.ЮЩЕНКО сказал, что это может привести к необратимым процессам.

«Перед нами есть два выбора – или допустить, чтобы мы вернулись в 2004 год – в национальную трагедию, в национальную драму, которую мы выиграли, но сегодня могут обстоятельства сложится таким образом, что это будет необратимый момент. Поэтому я иду в Президенты», - сказал В.ЮЩЕНКО.