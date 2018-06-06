Как Вы будете встречать Новый год?

Свадебное фото супругов Плачковых Светлана Плачкова, жена губернатора Одесской области,

ПРИДУМАЕТ НОВЫЕ САЛАТЫ

Наверное, мы поедем на Куликово поле. А потом походим по Дерибассовской. Я – одесситка, и поэтому в эту ночь мне хочется погулять по улицам родного города. А праздничное меню еще только продумываю. Придумаю какие-то новые салаты…

Игорь Зварыч, народный депутат (Партия регионов),

ВСТРЕТИТ ПРАЗДНИК В ВЫШИВАНКЕ

Я буду встречать Новый год в кругу семьи, в Ивано-Франковске – вместе с женой, детьми, внуками. У меня большая семья.

Жене вот купил колечко с ее камнем – гранатом. Детям только подбираю подарки. Внуки уже кое-что получили на день святого Николая, поэтому везу наборы гелевых ручек. Одеваемся мы в этот день в народные костюмы, я буду в вышиванке. А стол будет такой, как на Рождество.

Йосиф Винский, народный депутат (внефракционный)

БУДЕТ КУШАТЬ ОЛИВЬЕ И СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР

Я 31 декабря всегда дома. К этому дню женщины наряжают елку – живую, конечно. Я вручаю жене и дочери подарки, переданные им Дедом Морозом. Это каждый раз разные подарки. Но поскольку они всегда молча и с благодарностью их принимают, то я думаю, что им они нравятся. На Новый год мы потребляем обычную традиционную еду, смотрим телевизор.

А 2 января у меня день рождения. Ситуация обязывает быть дома, приходят гости. Я люблю хорошие напитки, неважно, что это: хороший коньяк, хорошая водка или хороший виски.

На день рождения придут родственники, друзья, близкие, новые соратники из БЮТ и, наверное, старые – от СПУ.

Эдуард Зейналов, народный депутат («Наша Украина»),

ПОКАТАЕТСЯ НА СОБАКАХ

Мы на Новый год с семьей едем в Финляндию, конкретно: в Лапландию, в деревню к Деду Морозу. Последние годы дети практически не видели снега, мы очень надеемся, что он будет в Финляндии, и боимся сглазить. Хотим покататься на санях с собачьими упряжками и на оленях. У жены был недавно день рождения, поэтому мы договорились, что подарок ей будет заодно и на Новый год. А детям вот подбираем…

Ксения Ляпина, народный депутат («Наша Украина»),

ПОЙДЕТ НА МАЙДАН

Буду дома, в Киеве. Приготовлю салаты – необычные с морепродуктами, и зафарширую утку или гуся с яблоками. Второго числа у нас день рождения внука. Он – главный клиент Деда Мороза. Но поскольку он его немного побаивается, то Дед Мороз просто пришлет ему машинки и конструктор.

31-го мы будем с друзьями дома, а потом выйдем в центр, на Майдан – на главную елку, а 1-го и 2-го – будем принимать гостей.

Опрашивала Маша Мищенко