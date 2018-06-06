Как Вы будете встречать Новый год?
Жене вот купил колечко с камнем… Я люблю хорошие напитки, неважно, что это: коньяк, водка или виски… Хочу покататься на собаках… Пойду на Майдан… Рассказывают политики и их жены
Светлана Плачкова, жена губернатора Одесской области,
Свадебное фото супругов Плачковых
ПРИДУМАЕТ НОВЫЕ САЛАТЫ
Наверное, мы поедем на Куликово поле. А потом походим по Дерибассовской. Я – одесситка, и поэтому в эту ночь мне хочется погулять по улицам родного города. А праздничное меню еще только продумываю. Придумаю какие-то новые салаты…
Игорь Зварыч, народный депутат (Партия регионов),
ВСТРЕТИТ ПРАЗДНИК В ВЫШИВАНКЕ
Я буду встречать Новый год в кругу семьи, в Ивано-Франковске – вместе с женой, детьми, внуками. У меня большая семья.
Жене вот купил колечко с ее камнем – гранатом. Детям только подбираю подарки. Внуки уже кое-что получили на день святого Николая, поэтому везу наборы гелевых ручек. Одеваемся мы в этот день в народные костюмы, я буду в вышиванке. А стол будет такой, как на Рождество.
Йосиф Винский, народный депутат (внефракционный)
БУДЕТ КУШАТЬ ОЛИВЬЕ И СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР
Я 31 декабря всегда дома. К этому дню женщины наряжают елку – живую, конечно. Я вручаю жене и дочери подарки, переданные им Дедом Морозом. Это каждый раз разные подарки. Но поскольку они всегда молча и с благодарностью их принимают, то я думаю, что им они нравятся. На Новый год мы потребляем обычную традиционную еду, смотрим телевизор.
А 2 января у меня день рождения. Ситуация обязывает быть дома, приходят гости. Я люблю хорошие напитки, неважно, что это: хороший коньяк, хорошая водка или хороший виски.
На день рождения придут родственники, друзья, близкие, новые соратники из БЮТ и, наверное, старые – от СПУ.
Эдуард Зейналов, народный депутат («Наша Украина»),
ПОКАТАЕТСЯ НА СОБАКАХ
Мы на Новый год с семьей едем в Финляндию, конкретно: в Лапландию, в деревню к Деду Морозу. Последние годы дети практически не видели снега, мы очень надеемся, что он будет в Финляндии, и боимся сглазить. Хотим покататься на санях с собачьими упряжками и на оленях. У жены был недавно день рождения, поэтому мы договорились, что подарок ей будет заодно и на Новый год. А детям вот подбираем…
Ксения Ляпина, народный депутат («Наша Украина»),
ПОЙДЕТ НА МАЙДАН
Буду дома, в Киеве. Приготовлю салаты – необычные с морепродуктами, и зафарширую утку или гуся с яблоками. Второго числа у нас день рождения внука. Он – главный клиент Деда Мороза. Но поскольку он его немного побаивается, то Дед Мороз просто пришлет ему машинки и конструктор.
31-го мы будем с друзьями дома, а потом выйдем в центр, на Майдан – на главную елку, а 1-го и 2-го – будем принимать гостей.
Опрашивала Маша Мищенко