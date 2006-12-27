Балога выполнил ответственную миссию на родине Президента

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сегодня в Сумах представил административно-хозяйственному активу новоназначенного председателя областной государственной администрации Павла КАЧУРА.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая совещание с административно-хозяйственным активом Сумской области, В.БАЛОГА подчеркнул, что представляет П.КАЧУРА по поручению Президента Украины, и это является «ответственной миссией главы Секретариата Президента на Родине Президента». Также В.БАЛОГА сообщил, что все юридические тонкости относительно назначения нового руководителя области согласованы, и вопрос назначения П.КАЧУРА в Сумскую область является для Президента принципиальным.

«Я очень надеюсь, что те задачи, которые ставит Президент, будут в Сумской области решены, ведь Виктор ЮЩЕНКО, в первую очередь, настроен на консолидацию, а не на конфликт», - сказал В.БАЛОГА.

В своем выступлении П.КАЧУР поблагодарил Президента «за доверие возглавить такую область», а Секретариат Президента – за поддержку в работе.

«Основные направления работы в нашей деятельности определены Президентом в программе «Десять шагов навстречу людям» и его инициативах. Это и станет базой в продолжении нашей совместной работы в Сумской области », - сказал П.КАЧУР.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время будет детализирован конкретный план действий его руководства Сумской областью. «Я сторонник коллективной работы, но персональной ответственности. И я очень хотел бы, чтобы каждое должностное лицо области и облгосадминистрации строило свою работу на принципах ответственности за конкретное дело и результат, который он хочет достичь. А отношения к себе и к вам будут строиться на принципах профессионализма, патриотизма и честности», - сказал П.КАЧУР активу области и пригласил всех «к совместной работе».

Председатель Сумского облсовета Вячеслав ШАПОШНИК отметил, что указом Президента о назначении П.КАЧУРА на должность председателя Сумской ОГА решатся все проблемы и инсинуации вокруг этого вопроса. «Это назначение должно принести для Сумской области положительный результат. Надеюсь, что депутатский корпус облсовета отнесется с пониманием к этому, а мы все вместе нормально будем сотрудничать», - сказал В.ШАПОШНИК.

Первый заместитель председателя Сумской ОГА Владимир САПСАЙ пожелал П.КАЧУРУ, чтобы Сумская область стала для него такой же родной, как и для Президента Украины.

После завершения представления П.КАЧУРА В.БАЛОГА отбыл из Сум в Житомир, где представит новоназначенного председателя ОГА Юрия ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил П.КАЧУРА председателем Сумской областной государственной администрации. Другим указом глава государства освободил его от должности советника Президента.