Секретариат Ющенко обещает в новогоднюю ночь удивить всю Украину

Руководители государства готовят видеоролики с новогодними поздравлениями.

Об этом пишет газета «Дело» в №238 от 27 декабря.

В частности, как сообщила руководитель пресс-службы Секретариата Президента Лариса МУДРАК, никаких политических «мессиджей» о политической реформе или противостоянии с правительством в новогоднем поздравлении Президента Виктора ЮЩЕНКО не будет.

«Мы делали презентацию обращения для советников главы государства, руководства Секретариата Президента и руководства информационных служб. У всех ролик вызывал приятное удивление», — рассказала Л.МУДРАК. Начало новой традиции праздничных обращений Президента украинцы смогут увидеть практически на всех отечественных телеканалах.

Действие, как и в прошлом году, будет происходить возле Мариинского дворца. «Это новый, европейский, формат подхода к подготовке новогоднего обращения Президента», — отметила Л.МУДРАК. По ее словам, обращение будет направлено именно на рядовых граждан, которые в эти дни заняты праздничными хлопотами.

Авторы сценария праздничного поздравления Президента говорят, что постарались максимально гармонично соединить в ролике праздничную атмосферу с украинской идентичностью, мистическим уклоном и государственной атрибутикой.

По информации источников «ДЕЛА», премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ также выступит с новогодним поздравлением на центральных телеканалах. Но в какое время, пока не известно.

В пресс-службе главы правительства говорят о том, что поздравительная запись с В.ЯНУКОВИЧЕМ уже сделана.

Бывший пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА, народный депутат Ганна ГЕРМАН сообщила, что премьер готов принять любое предложение записать поздравление для украинцев от отечественных телеканалов.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ также сможет поздравить граждан страны с Новым годом. 29 декабря соответствующее обращение будет транслировать парламентский канал «Рада». Ролик уже записан, но его содержание пока остается в тайне. В более неформальной обстановке можно будет увидеть А.МОРОЗА на телеканале «Интер» в новогоднем шоу «Карнавальная ночь» 31 декабря. Кроме главы парламента, на карнавале будут также присутствовать и другие политики, но менеджеры «Интера» не называют конкретных фамилий.

Более скромным, но не менее масштабным обещает стать поздравление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО. Политик выступит с новогодним обращением на всех областных телерадиокомпаниях 31 декабря в 23.50 в трехминутном видеоролике.

По данным газеты «ДЕЛО», Ю.ТИМОШЕНКО посоветует украинцам не говорить о политике в новогодний вечер и по примеру героев фильма «Ирония судьбы», «отправить в баню всех политиков, которые не оправдали ожиданий избирателей» — чтобы они там мерялись, у кого больше власть. Также Ю.ТИМОШЕНКО пожелает украинцам «забыть о проблемах и возвратиться в сказку — так как настоящий признак взрослости — это оставить место для детства в сердце».

Кроме трансляции обращения, жители регионов смогут увидеть поздравление лидера БЮТ на биг-бордах. Их размещение взяли на себя местные организации блока. На биг-бордах нарисовано сердце, которое растапливает голубой фон, и надпись: «Зима ненадолго. Весна обязательно придет. Улыбнитесь!». Кстати, текст писала сама Ю.ТИМОШЕНКО, отмечает издание.

На ТРК «Эра» также будет звучать поздравление Ю.ТИМОШЕНКО. На национальных каналах лидеру оппозиции отказались предоставить время для новогоднего поздравления, требуя за это оплаты по рекламному тарифу.