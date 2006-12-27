Наша Украина, БЮТ и Партия регионов внесли общий законопроект

Народные депутаты Украины предлагают запретить судам для обеспечения иска выносить решение о запрещении проведения собраний акционеров.

Как сообщается на официальном сайте ВР, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины (об обеспечении иска)” (№2819). Документ, внесенный народными депутатами Андреем ПОРТНОВЫМ (БЮТ), Николаем ОНИЩУКОМ (“Наша Украина”), Дмитрием ПРИТЫКОЙ (Партия регионов), зарегистрирован в парламенте 22 декабря с.г.

Целью законопроекта, говорится в объяснительной записке к документу, является установление запрета судьям применять те меры обеспечения иска, которые могут привести к противоправному захвату управления предприятиями.

Следствием принятия проекта, как отмечают разработчики, станет сделать невозможным злоупотребления судьями собственными полномочиями при вынесении решений об обеспечении иска и предотвращения противоправного захвата управления предприятиями.

В документе, в частности, говорится, что не допускается обеспечение иска путем постановления (вынесения) постановления по вопросам установления запретов относительно проведения собраний акционеров (участников) общества и принятия ими решений; предоставление регистратором, хранителем, депозитарием реестра владельцев именных ценных бумаг или информации об акционерах для проведения собраний акционеров; участию акционера (участника) в собраниях акционеров (участников) и определение правомочия общих собраний акционеров (участников).

Проектом, в частности, предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины (ст. 152), Хозяйственный процессуальный кодекс (ст.67) и Кодекс административного судопроизводства Украины (ст. 117).