Почему дело педофилов становится делом адвокатов (документ)

Дело о растлении малолетних, к которому якобы причастны народные депутаты Украины набирает свои обороты. Как мы знаем, народный депутат Украины Богдан обратился в милицию с заявлением о якобы имевшем место шантаже со стороны адвокатов матери Андрея Цыганкова и Валерия Коновалова. Адвокаты матери утверждают, что их встречи с этим депутатом инициировал другой депутат – его коллега по фракции.

В УНИАН передана копия заявления одного из адвокатов потерпевшей Валерия Коновалова в Генпрокуратуру, в котором он подробно описывает свое видение имевших место встреч с народными депутатами Украины.