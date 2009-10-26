Ющенко с семьей прилетел в Хоружевку вертолетом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в родное село Хоружевка Недригайловского района Сумской области, где в настоящее время в местном храме Святого Андрея Первозванного, построенном за средства семьи ЮЩЕНКО, проходит обряд его благословения на участие в выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства прибыл в Хоружевку на вертолете вместе с членами своей семьи, а также с родным братом – народным депутатом Украины Петром ЮЩЕНКО.

Его встречали председатель Сумской облгосадминистрации Николай ЛАВРИК, представители областной и районной властей, руководители силовых структур области и около 2 тысяч жителей Хоружевки и окружающих сел.

Допуск в храм, где проходит молебен, ограниченный, поэтому собравшиеся ожидают выхода главы государства под его стенами.

После выходе из храма В.ЮЩЕНКО выступит перед сельчанами. Также не исключено, что он вместе с семьей посетит могилы своих родителей Андрея Андреевича и Варвары Тимофеевны Ющенко.