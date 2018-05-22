Вехи недели: плач Литвина, Майдан для Юли и парламент с неожиданным КПД
В последний раз на всю страну плакал публично премьер СССР Николай Рыжков. Тимошенко продемонстрировала «вышитый» симбиоз Жанны д`Арк и матери Терезы...
Президентская кампания уже в первую неделю ознаменовалась слезами и смертью. Фавориты гонки за пост главы государства стартовали масштабно. Парламентарии снова были непривычно активны. Во фракции НУ -НС готовятся к смене руководства с далеко идущими политическими последствиями.
|Владимир Литвин
Отличился Владимир Литвин, расплакавшийся на партийном съезде в присутствии 10 тысяч соратников. То ли на Владимира Михайловича подействовал вышитый мамой рушник, то ли катализатором стал предшествовавший съезду визит в цитадель европейского парламентаризма, на Британские острова. Кадры с рыдающим спикером обошли все телеканалы страны. В последний раз на всю страну плакал публично премьер Советского Союза Николай Рыжков. Но выборы, особенно президентские – событие чрезвычайно циничное, поэтому стоит ожидать распространения в рамках избирательной кампании «слез Литвина». Штаб спикера раздумывает, что лучше выпустить под этой маркой – парфюмерию для избирателей или все же «огненную воду».
|Виктор Янукович
|Юлия Тимошенко
Впрочем, процесс выдвижения кандидатов наполнен неожиданностями и другого свойства. Героем-одиночкой, без «фронтальной» поддержки, сдал документы в Центризбирком молодой да ранний Арсений Яценюк.
|Виктор Ющенко
Во время съезда СПУ умер секретарь политсовета партии Михаил Мельничук, но эта трагедия не остановила социалистов от четвертого выдвижения кандидатом в президенты Александра Мороза. Сан Саныч, кстати, продемонстрировал неспособность находить общий язык с кем-либо, за что ему, вероятно, придется заплатить унизительно низким для старожила украинской политики результатом.
Свою лепту в будущие президентские выборы внес и Конституционный Суд. На Жилянской довольно оперативно рассмотрели президентское и депутатское представления о неконституционности отдельных положений избирательного закона, приняв поистине соломоново решение. Признаны неконституционными положения о необходимости для голосования за границей состоять на консульском учете, о возможности делегировать для работы в избирательную комиссию только жителей данного избирательного округа. Зато отмена открепительных талонов признана соответствующей Основному Закону. Сдержанное удовлетворение по поводу решения Конституционного Суда выказали и на Банковой, и в штабах фаворитов президентской гонки. Все ведь понимают, что исход президентской гонки будет решаться во втором туре, когда ставки будут постоянно повышаться.
Неожиданно высокий коэффициент полезной деятельности продемонстрировала Верховная Рада. Парламентарии не только приняли в целом закон о повышении социальных стандартов, но и умело «замылили» вопрос об отмене собственной неприкосновенности. Вернутся к нему законодатели уже после президентских выборов, и никто не даст гарантию, что решение будет позитивным. Заодно (пожалуй, это очень показательный шаг) в сессионном зале провалили все инициативы по внесению изменений в Конституцию. Видимо, после завершения президентской кампании куда актуальнее будет вопрос отмены политической реформы, проголосованной накануне третьего тура прошлых президентских выборов.
|Юрий Луценко
|Николай Мартыненко