Вехи недели: плач Литвина, Майдан для Юли и парламент с неожиданным КПД

Президентская кампания уже в первую неделю ознаменовалась слезами и смертью. Фавориты гонки за пост главы государства стартовали масштабно. Парламентарии снова были непривычно активны. Во фракции НУ -НС готовятся к смене руководства с далеко идущими политическими последствиями.

Старт президентской кампании оказался наполненным сюрпризами. Первым зарегистрировался в качестве кандидата в Президенты ранее известный только в профессиональных кругах юрист Олег Рябоконь – пожалуй, первый претендент на статус технического кандидата.

Отличился Владимир Литвин, расплакавшийся на партийном съезде в присутствии 10 тысяч соратников. То ли на Владимира Михайловича подействовал вышитый мамой рушник, то ли катализатором стал предшествовавший съезду визит в цитадель европейского парламентаризма, на Британские острова. Кадры с рыдающим спикером обошли все телеканалы страны. В последний раз на всю страну плакал публично премьер Советского Союза Николай Рыжков. Но выборы, особенно президентские – событие чрезвычайно циничное, поэтому стоит ожидать распространения в рамках избирательной кампании «слез Литвина». Штаб спикера раздумывает, что лучше выпустить под этой маркой – парфюмерию для избирателей или все же «огненную воду».

Виктор Янукович был выдвинут однопартийцами без эксцессов. По крайней мере, представители противостоящих друг другу партийных группировок не позволили себе публичных выпадов в адрес своего Лидера, а тот отработал обязательную программу вождя оппозиции. Виктору Федоровичу, как показывает ситуация, не нужны резкие движения, скорее, необходимо научиться вести сепаратные переговоры с нынешними конкурентами на предмет поддержки во втором туре. Пока же он обещает налоговые каникулы малому бизнесу, увеличение населения Украины до 50 миллионов и собственную убедительную победу в президентской гонке.

Не меньше главного конкурента уверена в своем триумфе Юлия Тимошенко, открывшая перед многотысячной толпой на столичном Майдане некоторые ранее неизвестные факты своей биографии. Оказалось, студенткой Тимошенко разгружала шины для приработка к стипендии, в качестве вице-премьера по ТЭК сумела ликвидировать задолженности по зарплатам и пенсиям (интересно, чем в 2000-м занимался тогдашний премьер Ющенко). Как выяснилось, для лидера БЮТ «украинский язык – то же, что и жизнь», а во время ее пребывания в СИЗО к ней обращались с просьбой о защите тамошние несовершеннолетние узники. Более «вышитого» симбиоза Жанны д`Арк и матери Терезы в отечественной президентской кампании пока не было и, наверное, не будет.

Впрочем, процесс выдвижения кандидатов наполнен неожиданностями и другого свойства. Героем-одиночкой, без «фронтальной» поддержки, сдал документы в Центризбирком молодой да ранний Арсений Яценюк.

Действующий глава государства Виктор Ющенко и вовсе не торопится стартовать в гонке за президентское кресло, словно экономит средства на ведение агитации.

Во время съезда СПУ умер секретарь политсовета партии Михаил Мельничук, но эта трагедия не остановила социалистов от четвертого выдвижения кандидатом в президенты Александра Мороза. Сан Саныч, кстати, продемонстрировал неспособность находить общий язык с кем-либо, за что ему, вероятно, придется заплатить унизительно низким для старожила украинской политики результатом.

Свою лепту в будущие президентские выборы внес и Конституционный Суд. На Жилянской довольно оперативно рассмотрели президентское и депутатское представления о неконституционности отдельных положений избирательного закона, приняв поистине соломоново решение. Признаны неконституционными положения о необходимости для голосования за границей состоять на консульском учете, о возможности делегировать для работы в избирательную комиссию только жителей данного избирательного округа. Зато отмена открепительных талонов признана соответствующей Основному Закону. Сдержанное удовлетворение по поводу решения Конституционного Суда выказали и на Банковой, и в штабах фаворитов президентской гонки. Все ведь понимают, что исход президентской гонки будет решаться во втором туре, когда ставки будут постоянно повышаться.

Неожиданно высокий коэффициент полезной деятельности продемонстрировала Верховная Рада. Парламентарии не только приняли в целом закон о повышении социальных стандартов, но и умело «замылили» вопрос об отмене собственной неприкосновенности. Вернутся к нему законодатели уже после президентских выборов, и никто не даст гарантию, что решение будет позитивным. Заодно (пожалуй, это очень показательный шаг) в сессионном зале провалили все инициативы по внесению изменений в Конституцию. Видимо, после завершения президентской кампании куда актуальнее будет вопрос отмены политической реформы, проголосованной накануне третьего тура прошлых президентских выборов.

Не осталось без внимания законодателей и «дело педофилов» - с отчетом в Верховной Раде выступили генеральный прокурор Александр Медведько и министр внутренних дел Юрий Луценко. Последний добавил негатива в скандальное дело, поведав о шантаже адвокатами потерпевшей стороны одного из депутатов-бютовцев. Правда, со стороны это выглядело скорее как стремление «самого честного мента» перехватить инициативу из рук регионалов, настойчиво требующих его «скальпа». Пока же уголовное дело по факту растления несовершеннолетних из МВД передано в Генеральную прокуратуру, на которую постарается повлиять Виктор Ющенко.

Президент оказался на минувшей неделе в неожиданном для себя амплуа закулисного игрока. Лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко обвинил Ющенко и шефа президентского Секретариата Веру Ульянченко в сборе подписей за свою отставку. Николай Владимирович в последнее время особо не скрывал трепетного отношения к премьеру, но оно, как выяснилось, далеко не по душе многим членам донельзя демократичной фракции НУ-НС. В ближайшей перспективе замаячило возвращение к фракционному штурвалу Вячеслава Кириленко, отрицающего выполнение заданий Банковой, в отдаленной - виднеется выход фракции из коалиции. Этот сценарий позволяет предположить проведение досрочных парламентских выборов аккурат между инаугурацией нового Президента и назначенными на 30 мая 2010 года выборами в местные органы власти.

Евгений Магда