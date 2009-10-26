Ющенко едет в Хоруживку без предупреждения?
11:41, 26 октября 2009Политика
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О визите стало известно только утром
В селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области в эти минуты ожидают прибытия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который здесь родился.
Как передает корреспондент УНИАН, неподалеку от местного храма собрались жители Хоружевки и окружающих сел, а также представители областной и районной властей.
Ожидается, что в храме состоится молебен, а затем земляки будут просить В.ЮЩЕНКО принять участие в выборах главы государства.
Как сообщил УНИАН источник в Сумской облгосадминистрации, о приезде В.ЮЩЕНКО в Сумскую область стало известно сегодня утром, хотя об этом и не сообщается на официальном сайте главы государства.
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