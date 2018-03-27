Влияет ли Президент на формирование коалиции?

Две трети говорят - да, треть – нет... “У него нет таких полномочий, его вмешательство – это невежество”... “А причем здесь Президент?”... “Он застопорил это дело”... “У него очень мало козырей в руках”... “Там есть мадам и все другие”... “Американцы больше влияют”...

Большинство пользователей УНИАН-сайта, ответившие на этот вопрос, отводят Виктору Ющенку ведущую роль в формировании помаранчевой коалиции. “Да, он основной игрок”, - сказали 43% читателей. Утвердительный ответ - с оговоркой “недостаточно активно” – дали 21,7%. То есть в целом две трети пользователей Интернета считают Президента влиятельным действующим лицом в коалиционных переговорах.

В то же время 17,4% сказали, что Президент “мало влияет” и 12,1 – что “совсем не влияет”. Всего – около трети.

Под графу “другое” попало 5,8% пользователей.

Вопрос формулировался так: “Влияет ли Президент на формирование помаранчевой коалиции?” Всего ответило 673 человек.

Среди “своих вариантов” наши пользователи указали, в частности, такие: “Согласно Конституции он не имеет права вмешиваться в такие переговоры. Он может лишь выразить свое мнение”; “Он не имеет таких полномочий, его вмешательство – это невежество”; “А причем здесь Президент?”; “По закону он должен лишь одобрять кандидатуру, избранную парламентом, а на парламентское большинство он не должен влиять!”; “Он застопорил это дело”; “Конечно, но очень мало козырей в руках”; “Там есть мадам и все другие”; “Американцы больше влияют”; “К сожалению, влияет. Как пятое колесо”; “Он вообще ни на что не влияет”.