Тимошенко назвали кандидатом в Президенты

ІХ съезд «Батьківщини» выдвинул лидера партии, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО кандидатом на должность Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято единогласно всеми участниками съезда, который проходит на Майдане Незалежности в Киеве.

Кроме того, было принято решение сегодня не закрывать съезд и продолжить его до окончания президентской кампании.

После принятия решения о выдвижении кандидата в Президенты на Майдане Незалежности появилась Ю.ТИМОШЕНКО.