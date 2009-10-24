Тимошенко назвали кандидатом в Президенты
20:22, 24 октября 2009Политика
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Съезд решили не закрывать...
ІХ съезд «Батьківщини» выдвинул лидера партии, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО кандидатом на должность Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято единогласно всеми участниками съезда, который проходит на Майдане Незалежности в Киеве.
Кроме того, было принято решение сегодня не закрывать съезд и продолжить его до окончания президентской кампании.
После принятия решения о выдвижении кандидата в Президенты на Майдане Незалежности появилась Ю.ТИМОШЕНКО.
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