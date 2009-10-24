На Майдане всплыло: «с Украиною в сердце»

Лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что проведение съезда «Батьківщини» по выдвижению кандидатом в президенты Юлии ТИМОШЕНКО на Майдане является продолжением традиций 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня во время IX съезда «Батьківщини».

Он объявил решение XVIII съезда Народного Руха Украины о поддержке этой политической силой Ю.ТИМОШЕНКО на должность Президента.

По словам Б.ТАРАСЮКА, демократические силы должны объединиться и сделать все, чтобы «не допустить к власти антигосударственные силы» в лице Виктора ЯНУКОВИЧА.

В свою очередь, выступая на Майдане, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО назвал абсолютно верным выбором проведение на Майдане съезда.

«Истинно то, что идет от всего сердца. Мы пришли на этот Майдан с Украиной в сердце», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что кандидат на должность Президента Ю.ТИМОШЕНКО «из того особого сплава, который никогда не сгибался».

О своей поддержке Ю.ТИМОШЕНКО со сцены Майдана также заявили народные артисты Нина МАТВИЕНКО и Александр ПОНОМАРЕВ, который в этот момент исполняет одну из своих песен.